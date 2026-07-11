معركة الوحوش النائمة: القدر يواصل إنقاذ هاري كين من "كوارثه".. وسلسلة إرلينج هالاند المُرعبة تتحطم تحت أقدام الأسود!

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ بل أشبه بـ"ملحمة إغريقية" مُنتظرة، على ملعب "هارد روك" في فلوريدا.

وتحت أنظار الملايين، ووسط أجواء مشحونة بالصخب؛ انطلقت مواجهة مرعبة حبست الأنفاس، بين المهاجمين الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينج هالاند.

هذه المواجهة المونديالية، انتهت لمصلحة زملاء كين؛ وذلك بالفوز (2-1) على أصدقاء هالاند، وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى "المربع الذهبي" رسميًا.

والمثير في الأمر أن آلة كين وهالاند المرعبة، توقفت في هذه القمة الكروية المثيرة، عكس توقعات الملايين من عشاق اللعبة؛ حيث سجل الأهداف الثلاثة، كل من جود بيلينجهام "ثنائية الإنجليز" وأندرياس شيلديروب للنرويجيين.

والآن.. تتنظر إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وسويسرا، التي تنطلق بعد قليل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد مواجهة كين وهالاند المباشرة في ربع نهائي المونديال..