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Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
أحمد فرهود

معركة الوحوش النائمة: القدر يواصل إنقاذ هاري كين من "كوارثه".. وسلسلة إرلينج هالاند المُرعبة تتحطم تحت أقدام الأسود!

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
هاري كين
النرويج ضد إنجلترا
النرويج
إنجلترا
كأس العالم
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ

كين ينتصر على هالاند في مواجهة مباشرة "مخيبة للآمال"..

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ بل أشبه بـ"ملحمة إغريقية" مُنتظرة، على ملعب "هارد روك" في فلوريدا.

وتحت أنظار الملايين، ووسط أجواء مشحونة بالصخب؛ انطلقت مواجهة مرعبة حبست الأنفاس، بين المهاجمين الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينج هالاند.

هذه المواجهة المونديالية، انتهت لمصلحة زملاء كين؛ وذلك بالفوز (2-1) على أصدقاء هالاند، وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى "المربع الذهبي" رسميًا.

والمثير في الأمر أن آلة كين وهالاند المرعبة، توقفت في هذه القمة الكروية المثيرة، عكس توقعات الملايين من عشاق اللعبة؛ حيث سجل الأهداف الثلاثة، كل من جود بيلينجهام "ثنائية الإنجليز" وأندرياس شيلديروب للنرويجيين.

والآن.. تتنظر إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وسويسرا، التي تنطلق بعد قليل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد مواجهة كين وهالاند المباشرة في ربع نهائي المونديال..

  • Harry KaneGetty Images

    هاري كين.. ورط الإنجليز كثيرًا لكن الحظ يبتسم له!

    لا خلاف على المستوى الكبير الذي يقدمه المهاجم المخضرم هاري كين، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    لكن رغم ذلك.. كين تسبب في متاعب كبيرة للإنجليز أيضًا؛ في ثمن وربع نهائي كأس العالم 2026، على النحو التالي:

    * ثمن النهائي: تسبب في "ركلة جزاء" لمصلحة منتخب المكسيك، ضد إنجلترا.

    * ربع النهائي: انقطعت منه إحدى الكرات لترتد بهدف نرويجي ضد إنجلترا، في الدقيقة 36.

    ومن حُسن حظ كين البالغ من العمر 32 سنة؛ أن المنتخب الإنجليزي حافظ على تقدمه (3-2) ضد المكسيك، ليتأهل وقتها.

    وتكرر هذا الحظ الجيد مجددًا مع كين، وذلك في مواجهة النرويج بربع النهائي؛ بعدما تمكن زميله جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثاني، الذي أهل الإنجليز إلى المربع الذهبي.

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  • Erling HaalandGetty Images

    إرلينج هالاند.. إنجلترا توقف سلسلة الوحش النرويجي

    وعلى جانب آخر.. توقفت سلسلة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند "المرعبة"، في المباريات الرسمية مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم.

    هالاند سجل في 14 مباراة رسمية متتالية مع منتخب النرويج؛ حيث بدأت السلسلة في نوفمبر 2024 ضد سلوفينيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

    واكتملت هذه السلسلة في مواجهة البرازيل، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    لكن.. مواجهة إنجلترا في ربع نهائي المونديال؛ جاءت لتُنهي هذه السلسلة المرعبة بشكلٍ رسمي، وسط نجاح من دفاعات "الأسود الثلاثة" في عزل هالاند تمامًا.

    - أرقام هالاند في سلسلة "الأهداف الرسمية المتتالية" قبل موقعة إنجلترا:

    * مباريات: 14.

    * أهداف: 27.

    * أكبر سجل تهديفي في مباراة واحدة: 5 ضد مالدوفا.

    * أهداف في كأس العالم: 7.

    ويأمل هالاند في بداية سلسلة جديدة، من "الأهداف الرسمية المتتالية" مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم؛ وذلك في الاستحقاقات القادمة، بعد توديع بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    كين وهالاند.. مستوى متواضع في قمة إنجلترا والنرويج

    بصفةٍ عامة.. لم يقدّم الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينج هالاند، المستوى المأمول منهما في مواجهة المنتخبين؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وغاب المد الهجومي لكين تحديدًا؛ باستثناء لقطة واحدة فقط تقريبًا، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

    وقتها.. سجل كين هدفًا، بعد تمريرة مبهرة من زميله جود بيلينجهام؛ إلا أن الحكم قام بإلغائه بشكلٍ رسمي، بسبب وجود حالة تسلل.

    أما هالاند فاقتصرت خطورته ضد الإنجليز، في دور ربع النهائي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الكرات الرأسية من العرضيات؛ والتي كادت إحداها أن تسفر عن هدف.

    * ثانيًا: إزعاج دفاعات إنجلترا؛ من خلال الالتحامات البدنية.

    إلا أنه بسبب المبالغة في هذه الالتحامات؛ تم إلغاء هدف للنرويج ضد الإنجليز، بعد ارتكاب هالاند خطأ ضد المدافع جون ستونز.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم.. كين يقترب من الحلم وهالاند حقق إنجازًا!

    الخلاصة بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينج هالاند، قدّما بطولة كأس عالم أكثر من رائعة في "2026".

    ورغم ذلك؛ تحوّلت المواجهة المونديالية المباشرة بين كين وهالاند، إلى خيبة أمل كبيرة للغاية.

    نعم.. هذا الثنائي فشلا في تقديم الإضافة المرجوة، خلال قمة ربع نهائي كأس العالم 2026؛ حيث تعطلت ماكينة أهدافهما، واكتفيا بالتفرج على تألُق بعض زملائهما في هذا الجانب.

    لكن في النهاية؛ خرج كين سعيدًا، حيث لا يزال أمامه فرصة كبيرة للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

    اللقب العالمي إذا تحقق؛ سيُضاف إلى موسم محلي رائع للمهاجم الإنجليزي في 2025-2026، توج خلاله بالثلاثية المحلية مع العملاق الألماني بايرن ميونخ "دوري، كأس وسوبر".

    أما هالاند؛ فأسدل الستار على موسم مُخيب على المستوى الجماعي، اكتفى فيه بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين مع نادي مانشستر سيتي.

    إلا أن الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، مع منتخب بحجم النرويج؛ هو إنجاز عظيم بحد ذاته، قد يخفف من آلام هالاند في النهاية.