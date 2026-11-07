تائه في غابة نوتنجهام وأرقامه لن تخدعنا .. عذرًا الدوري الإنجليزي لن يتحمل نسخة هالاند "المزيفة"!

"إما أن يتغير الوضع أو سأرحل"، لا ليست رسالة إنزو ماريسكا، ولكنها عبارة أوليفر جلاسنر، التي نفّث بها غضبه بشأن سوء نتائج نوتنجهام فورست، فجاء الردّ بفوز مثير، وعلى من؟ مانشستر سيتي، الفريق الذي دخل قاعًا مظلمًا مع مدربه ماريسكا، إثر الخسارة بنتيجة (1-3)، في معقل سيتي جراوند، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "2026-2027".

بثنائية جابر وليام ديلاب، تقدم نوتنجهام في الدقيقتين 6 و18، ثم جاء الردّ من ريان شرقي بهدف السيتي في الدقيقة 52، قبل أن يترك ديلاب بصمته مجددًا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

بين هذا وذاك، واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند، رقمه "السلبي"، من عدة نواحٍ، في الوقت الذي حقق فيه السيتي خسارته الثالثة على التوالي، ليقبع في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بفارق ست نقاط عن آرسنال "المتصدر"، بينما جاء فورست في المركز السادس عشر، بتسع نقاط.