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Eduardo Camavinga Inter HDGOAL
Stefano Silvestri و محمود خالد

كامافينجا إلى إنتر: احتياجات كيفو وريال مدريد .. وحل يرضي جميع الأطراف!

انتقالات
الدوري الإيطالي
إنتر
إدواردو كامافينجا
ريال مدريد

كيف يمكن أن يندمج كامافينجا في تشكيل إنتر؟

نيكو باز، وإندريك، وغيرهم. هناك العديد من الأسماء المطروحة، والعديد من المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الذي عقد في الأيام الماضية بين إنتر وريال مدريد. بالإضافة إلى اسم إدواردو كامافينجا.

دخل متوسط الميدان الفرنسي أيضًا في أحاديث سوق الانتقالات بين بيبي ماروتا وفلورنتينو بيريز. وهي فرضية تصفها كل من توتوسبورت وكورييري ديلا سيرا، بأنها "بعيدة جدًا"، لكنها موجودة على الطاولة، وربما تكون جاهزة لتتبلور.

بعد كل شيء، فإن ربط كامافينجا بإنتر له أسبابه. سواءً من وجهة نظر متطلبات كريستيان كيفو، أو من وجهة نظر اللاعب نفسه وريال مدريد.

  • هل سيغادر ريال مدريد؟

    قبل حوالي ثلاث سنوات، وقع كامافينجا مع ريال مدريد على تجديد عقده حتى عام 2029. وقبل ذلك بعامين، في عام 2021، كان "الميرينجي" قد تعاقد معه قادمًا من رين مقابل 31 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

    وهذا دليل واضح على مدى ثقة مدريد به. لكن في الموسم الماضي، سارت الأمور بشكل سيئ للغاية. قدم كامافينجا أداءً أقل من التوقعات، وتعرض لانتقادات متكررة من جماهير ريال مدريد المتطلبة، ومن الصحافة الإسبانية، ومر بأوقات صعبة للغاية.

    مثالًا على ذلك، في آخر سبع مباريات في الدوري الإسباني، لم يشارك كامافينجا في التشكيلة الأساسية سوى مرتين فقط. وفي الجولة الأخيرة، ضد أتلتيك بيلباو، بقي على مقاعد البدلاء من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. وقد أدى صعود الشاب تياجو بيتارش وعودة بيلينجهام إلى حرمانه من المزيد من الفرص.

    لهذا السبب، لم تعد فكرة تغيير الفريق بعيدة المنال. على الرغم من أن عقده لا يزال طويلًا، وعلى الرغم من أن قيمة الشرط الجزائي لديه مرتفعة للغاية، بل تصل إلى مليار يورو.

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  • Eduardo Camavinga France 2024Getty Images

    لم يشارك في كأس العالم

    في النهاية، دفع كامافينجا ثمن موسم يمكن نسيانه بشكل أساسي، سواءً بالنسبة له أو لريال مدريد، بأكثر الأخبار إيلامًا على الصعيد الرياضي؛ استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم.

    كان المدرب ديدييه ديشامب قد استدعاه للمباريات الودية في مارس، وأشركه في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد كولومبيا. لكن عند إعداد القائمة النهائية للاعبين الذين سيصعدون على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية، "تجاهل" ديشامب كامافينجا، الذي لم يكن في أي حال من الأحوال لاعباً أساسياً في تشكيلته.

    لذلك، لن يشارك كامافينجا في كأس العالم للمرة الثانية. قبل أربع سنوات، في قطر، كان لاعب وسط ريال مدريد موجودًا، على الرغم من أنه في تلك الحالة لم يشارك سوى في المباريات من على مقاعد البدلاء. لكنه لعب جزءًا من المباراة النهائية ضد الأرجنتين، وعاش مع زملائه خيبة الأمل من الخسارة بركلات الترجيح.

    خيبة أمل تضاف إلى أخرى. يحاول كامافينجا التعايش مع هذا الوضع بطريقة غير عادية؛ من خلال حضور دورة دراسية في جامعة هارفارد. لكن تغيير الأجواء ومغادرة مدريد، من وجهة نظر رياضية بحتة، قد يساعده أيضًا.

  • احتياجات إنتر

    وهنا يأتي دور إنتر. نعم، إنه يحاول إعادة تشكيل تشكيلته قدر الإمكان، تلك التي حققت قبل أسابيع قليلة فقط الثنائية: الدوري وكأس إيطاليا. ونعم، إنه يبحث عن لاعب وسط جديد. وإن كان يفضل لاعب وسط متقدم على صانع ألعاب.

    الاسم الأقوى لا يزال هو كورتيس جونز، لاعب ليفربول. وفي الصف الثاني، لا يزال لاعب روما مانو كوني، الذي قال قبل يومين: "سنتحدث عن المستقبل بعد كأس العالم" (بالمناسبة، لقد ذهب بالفعل). بينما يبدو أن دافيد فراتيسي على وشك مغادرة ميلان أخيرًا بعد موسم آخر قضاه على الرف.

    وماذا عن كامافينجا؟ على عكس زملائه المذكورين أعلاه، فهو بالتأكيد لاعب وسط يلعب أمام الدفاع أكثر من كونه لاعب وسط متقدم. وبالتالي، من المحتمل أن يكون بديلاً لشالهان أوغلو، مما يسمح لزيلينسكي (الذي كان رائعاً في تعويض التركي) بالعودة بشكل دائم إلى دوره الأصلي.

    وبالطبع، يجب الانتباه إلى وضع التركي نفسه؛ من المفترض أن يبقى، فقد خفتت الشائعات حول انتقاله إلى فنربخشة، لكن عقده ينتهي في عام 2027، أي بعد ما يزيد قليلاً عن عام.

    باختصار، سيجد إنتر في صفوفه خليفة محتملًا لشالهان أوغلو. العمر في صالحه: سيبلغ الفرنسي 24 عامًا فقط في نوفمبر.

  • المرونة .. ميزة كامافينجا

    كامافينجا، على أي حال، هو لاعب لم يمانع أبدًا في اللعب في مراكز أخرى. حتى في مركز لاعب خط الوسط المتقدم، وهو المركز الذي يسعى إنتر إلى شغله في أقرب وقت ممكن.

    ثم، هل تتذكرون عندما أشركه كارلو أنشيلوتي في مركز الظهير الأيسر؟ كان ذلك بالفعل مركزاً غير معتاد بالنسبة له. ومع ذلك، أطاع كامافينجا مدربه دون تردد، بل وأدى أداءً فاق التوقعات.

    باختصار، النجم السابق لرين هو أحد اللاعبين متعددي المواهب الذين يحبهم المدربون كثيرًا. حتى لو كان دوره الأساسي هو لاعب صانع ألعاب أمام الدفاع.

    لكن المسألة أخرى: كامافينجا يسعى إلى الانتقام. وفي بيئة ريال مدريد المعقدة، وفي انتظار معرفة ما إذا كان جوزيه مورينيو سيستعيد النظام والانضباط، فإنه يخاطر بعدم العثور على ذلك. لهذا السبب، قد يكون إنتر مناسباً له. لكن الأمر يتطلب إرادة الجميع لإتمام الصفقة.