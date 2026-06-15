كامافينجا إلى إنتر: احتياجات كيفو وريال مدريد .. وحل يرضي جميع الأطراف!

نيكو باز، وإندريك، وغيرهم. هناك العديد من الأسماء المطروحة، والعديد من المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الذي عقد في الأيام الماضية بين إنتر وريال مدريد. بالإضافة إلى اسم إدواردو كامافينجا.

دخل متوسط الميدان الفرنسي أيضًا في أحاديث سوق الانتقالات بين بيبي ماروتا وفلورنتينو بيريز. وهي فرضية تصفها كل من توتوسبورت وكورييري ديلا سيرا، بأنها "بعيدة جدًا"، لكنها موجودة على الطاولة، وربما تكون جاهزة لتتبلور.

بعد كل شيء، فإن ربط كامافينجا بإنتر له أسبابه. سواءً من وجهة نظر متطلبات كريستيان كيفو، أو من وجهة نظر اللاعب نفسه وريال مدريد.