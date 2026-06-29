اتّهم بالعنصرية وأسطورة برشلونة فاوضه: إدوارد سبيرتسيان .. صديق نجم إنتر الذي يسد أزمات يايسله في الأهلي!

تواصل إدارة النادي الأهلي، التحرك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات جديدة، من أجل الاستعداد بقوة لموسم 2026-2027، حيث تدخل كتيبة ماتياس يايسله، بتطلعات عالية، بحثًا عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، والنجمة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

إدوارد سبيرتسيان، صفقة أهلاوية "مفاجئة"، كشف عنها خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، والذي ذكر بأن الراقي حسم صفقة صانع الألعاب الأرميني، مقابل 25 مليون دولار، وتم حجز موعد الفحص الطبي.

وأضاف رومانو أن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي كراسنودار، بناءً على توصية من المدير الرياضي روي بيدرو باراز، فيما تحدث عن كومو بقوله إنه لم يكن طرفًا في المفاوضات.

من هو إدوارد سبيرتسيان؟ وهل يستحق توصية من الأهلي للتعاقد معه، هيا بنا نتعرف أكثر على اللاعب، وأبرز ما مرّ به خلال مسيرته الكروية، في السطور التالية..