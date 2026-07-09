منذ شهر مارس الماضي، والحديث لم يتوقف حول عودة "مُحتملة" من قِبل إبراهيم المهيدب لإدارة الدفة في النصر، بداية من التوجه نحو الاستحواذ على النادي، بعد اتجاه صندوق الاستثمارات العامة نحو "خصخصة" الأندية الكبرى، ومن ثمّ الحديث عن العودة لرئاسة المؤسسة غير الربحية.
"اقبل بصلاحياتك أو لا تعود" .. مفاجأة محبطة حول ملف إبراهيم المهيدب لرئاسة النصر بعد عبدالله الماجد!
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رحلة المهيدب بين عامين مع النصر
قبل حوالي عامين، في يونيو 2024، فاز إبراهيم المهيدب، برئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية، إلا أن فترة رئاسته لم تستمر طويلًا.
في ظل أزمة عدم حصول النصر على الدعم خلال فترة الميركاتو الصيفي، حينها، والاكتفاء بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو والظهير الأيسر سالم النجدي، أعلن إبراهيم المهيدب، في أغسطس، عن قراره بالاستقالة من منصبه.
ونشر المهيدب رسالة عبر منصة (إكس) وقتها، قائلًا "من مصلحة الكيان النصراوي أن يُدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح. لذلك تقديمًا لمصلحة النادي أقدم استقالتي.
ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعمًا لكل من يعمل لخدمة النادي. بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".
وفي مارس 2026، خرج أحمد البريكي، المدير التنفيذي الأسبق بالنصر، بتصريحات مفاجئة، قائلًا إنه من المتوقع أن يستحوذ إبراهيم المهيدب على نادي النصر، في حالة التوجه نحو "الخصخصة".
ليس ذلك فحسب، بل أشار البريكي إلى وجود "مجموعة ذهبية" تدعم المهيدب، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، والأمير منصور بن سعود، الذي وصفه بـ"العمود الفقري" لقرارات النادي، والأمير تركي بن سلمان، فضلًا عن سعود آل سويلم، الرئيس السابق الذي قاده للتتويج بآخر لقب دوري في موسم 2018-2019.
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هل يعود إبراهيم المهيدب؟
وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، عن احتمالات عودة إبراهيم المهيدب، لرئاسة مؤسسة النصر، بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، برئاسة عبد الله الماجد، في أغسطس المُقبل.
وأوضح العنزي، خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، أن إبراهيم المهيدب، قدم دعمًا لنادي النصر، بقيمة 10 ملايين ريال، بعد تحقيق لقب دوري روشن السعودي، في الموسم المنصرم، مضيفًا أن ملف المهيدب كان جاهزًا ومتكملًا، ويتضمن عدة طلبات، بالاتفاق بينه وبين إدارة شركة النصر البرتغالية، بعدما اجتمع مع سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، وكان هناك تناغمًا كبيرًا بين الطرفين.
في المقابل، أكد العنزي أن طلبات إبراهيم المهيدب قوبلت بالرفض، من قبل الجهات المسؤولية، وكان الرد بأن "تأتي وتقبل صلاحياتك المحدودة كرئيس، أو لا تأتي".
ونوّه العنزي بأن إبراهيم المهيدب يملك تجربة سابقة، كانت فيها بعض الوعود من شخصيات بامتلاك صلاحيات، وعندما لم يتحقق الأمر خلال 40 يومًا، قدم استقالته، ورغم ذلك، إلا أنه ظل في الصورة، حيث كان يلبي احتياجات الكيان، وهو الآن يمتلك ملفًا جاهزًا ومشمولًا بالاتفاق، وإذا لم تتم الموافقة عليه، فسوف يعتذر عن التقدم لرئاسة النصر.
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من يقود النصر بعد الماجد؟
من جانبه، كشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، عن الاتجاهات الأقرب حول ملف الإدارة، بعد نهاية فترة مجلس عبد الله الماجد.
وأوضح السبيعي، عبر منصة (إكس)، أن هناك ثلاثة آراء مطروحة على الطاولة، بشأن هذا السياق؛ الأول - وهو الأفضل حسب قوله - هو تمديد فترة عمل مجلس الإدارة الحالي حتى تمام عملية الاستحواذ.
أما عن الرأي الثاني، فهو إدارة منتخبة مؤقتة، بينما الثالث يتضمن أن يكون العضو المنتدب، أو ما يُسمى برئيس اللجنة التنفيذية، هو المسير للأعمال.
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ما ينتظر النصر في موسم 2026-2027
ومن المنتظر أن يخوض النصر عدة تحديات خلال الموسم الرياضي المُقبل، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي، فضلًا عن المشاركة في بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان النصر قد توج بلقب دوري روشن، بعدما وصل إلى 86 نقطة من 34 مباراة، ليتفوق على الهلال "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط.
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