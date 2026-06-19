"لا يعرف اللاعبين وبدونه البرنامج أفضل" .. هجوم قوي على إبراهيموفيتش "المحلل" لكأس العالم

سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، فإن الحديث يدور دائماً حول زلاتان إبراهيموفيتش. فهو يعمل حالياً في الولايات المتحدة كمعلق في قناة «فوكس سبورتس» لتغطية كأس العالم، كما أنه على اتصال مستمر مع جيري كاردينالي وماسيمو كالفيللي للتخطيط للخطوات المقبلة لنادي ميلان، الذي اختار روبن أموريم مدرباً جديداً له، لكنه لا يزال عالقاً في عملية تشكيل الجهاز الفني.

وفي ظل وجوده بالولايات المتحدة لتحليل كأس العالم، لم يسلم النجم السويدي من الانتقادات، سواء من جمهور ميلان الغاضب بسبب غيابه عن عملية الإحلال والتجديد في الفريق، أو من متابعي ومحللي كأس العالم الذين انتقدوا أسلوبه التحليلي.