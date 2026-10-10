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Ollie Watkins Ivan Toney (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من الأهلي إلى الاتحاد: أولي واتكينز صائد الكبار .. الهلال يستعد لصراع "سرقة القرن" وسيناريو توني يقترب!

فقرات ومقالات
أولي واتكينز
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي

واتكينز يقود الهلال لاقتناص نقاط الاتحاد الثلاث..

الآن، يمكن لجماهير الهلال أن يطووا صفحة أليكسندر ميتروفيتش، وهم يملكون سلاحًا فتاكًا اسمه "أولي واتكينز"، القادم من أستون فيلا، ليثبت بأنه لن يكون فقط صفقة الصيف بامتياز، وإنما نجم قادم ليحسم المواقع الكبيرة، أبرزها ما صنعه في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد.

واتكينز يثبت بأنه "رجل المواعيد الكبرى"، ويقود الهلال لانتصار ثمين على الاتحاد، بنتيجة (3-2)، في ميدان المملكة ارينا، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

ولعب أولي واتكينز، دورًا رئيسًا في نقاط الهلال الثلاث، بعد صناعته للهدفين الأول والثالث اللذين سجلهما جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل، ومن ثمّ تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفيما يلي، يقدم موقع GOAL، لمحات حول أداء أولي واتكينز بكلاسيكو الهلال والاتحاد، في قمة الجولة الثامنة..

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  • واتكينز رجل المواعيد الكبرى

    برهان جديد، يقدم به أولي واتكينز سببًا لحالة الصدمة التي انتابت الأوساط الإنجليزية إزاء انتقاله إلى الهلال، خاصة وأن مسيرة صاحب الـ30 عامًا، تقول إنه لا يخطئ الشباك أمام الأندية الكبار.

    لنستعرض معًا أبرز الأندية الكبار الذين خضعوا لبصمة واتكينز..

    * سجل 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة ضد ليفربول.

    * سجل 7 أهداف في 13 مباراة ضد آرسنال.

    * سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة ضد مانشستر سيتي.

    * سجل 4 أهداف في 14 مباراة ضد تشيلسي.

    * سجل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة ضد توتنهام.

    * سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة ضد مانشستر يونايتد.

    * سجل هدفًا في مباراتين ضد أياكس.

    * سجل هدفًا في مباراة ضد الأهلي.

    * سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في مباراة ضد الاتحاد.

    سجل مذهل يؤكد أن واتكينز لا يفقد بريقه، وفي كل مباراة قمة، ترك فيها علامة، كما أثبتت بدايته بأن الهلال استعاد فيها المهاجم القادر على الحسم دون إهدار الكثير من الفرص.

  • بحركتك المارادونية .. لا تنس أن هناك فار يا واتكينز

    على الرغم من أن واتكينز خسر "ثلث" كراته، في ظل الرقابة المنيعة لدانيلو بيريرا، والذي خطف منه كرة الهدف الثاني، إلا أن ما يميز أداء النجم الإنجليزي، أنه لم يمارس دور الهدّاف فقط، بل كان صانع الفرص الذي قدم 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، والمسدد، والمدافع أيضًا، الذي نجح في استرداد "4" كرات، رغم أنه عانى في الالتحامات البدنية.

    ما يُحسب لواتكينز، أن ثنائيته في خط الهجوم مع جابرييل مارتينيلي، قد أعطته الفرصة لمباغتة الاتحاد، بلعب دور صانع الفرص، ليؤكد أنه يسير في طريق "المهاجم الشامل"، الذي يحتاج إليه الهلال، رغم ما أظهره من معاناة في لعبة الثنائيات، كما ذكرت مسبقًا.

    ولكن، لعلّ واتكينز كان يظنّ بأن حركته المارادونية، بتسجيل هدف بالذراع في الشباك، ستمرّ على تقنية الفيديو، إلا أن الحكم خالد الطريس، حرمه من احتساب هدف ثانٍ لصالحه، بعد استلام عرضية ساحرة من روبن نيفيش.

    السؤال هنا: بماذا كان واتكينز يحاول إقناع الحكم بصحة هدفه؟ هل أخبره بأنه وجهها برأسه، رغم أن تقنية الفيديو أثبتت بأن الكرة لمست ذراعه، وكانت في وضع تكبير؟ أم أنه حاول إقناعه بأن الكرة كانت في المنطقة المحمية؟


  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    استعد يا الأهلي لصراع هلالي على "سرقة القرن"

    وبينما كانت الإشادات تنهال على صفقة الأهلي، بضم المهاجم إيفان توني، والتي وًصفت بـ"سرقة القرن"، فإن الهلال قد يثبت بأن انتزاعه لصفقة أولي واتكينز من أندية أوروبا، لن تقل بدورها على هذا الوصف، والذي قد توصف به أيضًا، صفقة النصر مع جواو فيليكس.

    ولكن لماذا وضعت المقارنة بين أولي واتكينز وإيفان توني؟ ببساطة، لأصل الثنائي "الإنجليزي"، والذي سيعيد الحديث قريبًا عن وضع المدير الفني لمنتخب إنجلترا، توماس توخيل، بين رحى الميزان، إذا ما قرر اختياره لتمثيل الأسود الثلاثة في الفترة المُقبلة، كما حدث مع توني.

    واتكينز الذي سجل 91 هدفًا و39 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، لم تكن أرقامه كافية لإقناع توخيل، وقبله ساوثجيت، بأن ينال الفرصة مع هاري كين، خاصة وأنه - مثالًا - لم يشارك في كأس العالم 2026، سوى في 6 دقائق ضد بنما في دور المجموعات، و45 دقيقة ضد فرنسا، في مباراة المركز الثالث.

    ولذلك، فإن الظروف تقود أولي واتكينز لسيناريو إيفان توني مع الأهلي، وكأن الهلال سيخوض معه صراعًا خصيصًا على لقب "سرقة القرن".

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