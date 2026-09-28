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Diego Forlan Darwin Nunez Araujo Uruguay (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أوروجواي وكوريا | فورلان أعاد نونيز "المفقود منذ سنتين" .. واحذر يا فليك أن تمنح ليفربول هدية العمر!

فقرات ومقالات
دييجو فورلان
رونالد أراوخو
هيونج مين سون
داروين نونيز
برشلونة
ليفربول

رباعية كوريا تكتب الانتصار الأول لفورلان مع اللاسيليستي..

قبل 24 عامًا، كان دييجو فورلان، في الجوار، يرتدي قميص منتخب أوروجواي، ويُبهر الجميع بهدفه في مرمى السنغال، في كأس العالم 2002، واليوم، يعود فورلان، بزي المدير الفني، ويقود لا سيليستي، لانتصاره الأول، في مباراة ودية له على مقاعد البدلاء، ضد كوريا الجنوبية.

في ميدان سيؤول كأس العالم، قدم ظهر منتخب أوروجواي بشكل مبشّر، مع مدربه فورلان الذي تم تعيينه بشكل مؤقت، وتمكن من سحق كوريا الجنوبية "وديًا"، بنتيجة (4-1)، خلال فترة التوقف الدولي.

رباعية أوروجوياني جاءت عن طريق داروين نونيز (هدفين د13 و62) وجورجيان دي أراسكايتا (د27)، وهدف خاطئ من كيم مين جاي (د43)، فيما وقّع كانج إن لي، نجم أتلتيكو مدريد، على هدف أصحاب الأرض، في الدقيقة 80.

لمحات من تلك المباراة الودية، نستعرضها معًا حول الفوز الودي الأول لفورلان، في السطور التالية..

  • بعد أكثر من سنتين .. عودة نسخة نونيز "الهدّاف"

    بعد فترة من الغياب، شابها "جفاف كروي" على مدار حوالي ستة شهور، انعكس على ظهوره الباهت في كأس العالم، والاعتماد على دوره كمهاجم وهمي، عاد داروين نونيز، مهاجم ليفربول السابق والدرعية الحالي، ليسجل أخيرًا بقميص أوروجواي، حيث وصل إلى 15 هدفًا، وتمكن من زيارة الشباك لأول مرة منذ يونيو 2024، حينما سجل أمام بوليفيا في كوبا أمريكا.

    صحيح أن نونيز اعتمد اسلوبه "المُفضل" في تسجيل الأهداف، مؤخرًا، بأن يلعب على الهروب من الدفاع، واستلام كرات بينية تكسر حاجز التسلل، ومن ثم الاقتراب من الحارس والتسجيل، بطريقة بسيطة تعكس طريقة داروين الذي بات يفضل "عدم التعقيد"، واختيار الحلول اليسيرة من أجل إحراز الأهداف.

    أما عن الهدف الثاني، فحدّثني عن الثغرات، أو بمعنى أدق الشوارع الخلفية، حيث وجد نونيز نفسه في وضع خالٍ تمامًا، بعد عرضية فاريلا.

    صحيح أن داروين نونيز، يفضل أيضًا، سياسة البناء من الخلف، إلا أن توظيف فورلان الجيد لوضع الفريق بشكل عام، أظهر بأن اسلوب داروين كان انعكاسًا لشكل الفريق، والذي لم يجد صعوبة في التحوًلات السريعة والتمريرات المباشرة التي تخترق الصفوف الدفاعية، ومع تخليه عن نظرية المهاجم الوهمي، كانت حصيلته هدفين و"بري أسيست" لهدف أراسكايتا.

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  • فورلان ولمحات من 2010

    إذا كنت من مشجعي أوروجواي، وتعبت من مشاهدة اسلوب التحفظ الدفاعي، مع مارسيلو بييلسا، فقد كان الأرجح أن يستعيد اللاسيليستي، لمحاته الهجومية، مع نجمه الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2010.

    على أرض الميدان، اعتمد منتخب أوروجواي على ترك "الاستحواذ السلبي" لأصحاب الأرض، وباتت مهمة كتيبة فورلان، هي الاستناد إلى الهجوم، سواءً من خلال تحركات العمق، أو قدم الأظهرة من الخلف، حيث جاء فاريلا ليصنع هدف نونيز الثاني.

    لطالما عُرف فورلان، بحسن ارتكازه وتحركاته في أرض الميدان، وإحراز الأهداف الصاروخية من خارج المنطقة، ومن مقاعد البدلاء، شاهد نجم فلامنجو، أراسكايتا، وهو يكمل ما بناه مع منتخب بلاده، بتصويبة من خارج المنطقة سكنت الشباك.

    صحيح أن الاندفاع الهجومي، قد قوبل بردّ كوري تفوق في عدد التسديدات، سواءً العامة أو القادمة لما بين الخشبات الثلاث، إلا أن هذه نقطة قد تحسب أيضًا لفورلان، بخلاف التدعيم الدفاعي، وهي دقة التسديد على المرمى.

  • أراوخو .. على برشلونة إعادة النظر في طلب ليفربول

    في ظل الحديث بشأن توصل ليفربول لقراره بشأن ضم رونالد أراوخو، المُعار من برشلونة، بشكل نهائي، واصل مدافع الريدز، تألقه، وأثبت بأنه "صمام أمان" للمنتخب الكوري، رغم بعض اللمحات التي أثارت جدلًا.

    وبينما يعاني برشلونة من إصابة قلبي الدفاع، إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن، جاء أراوخو، ليثبت بأن نفضه لغبار تألقه، لم يكن مصادفة مع ليفربول، وإنما تكلّل بتوهجه في مباراة كوريا الجنوبية، وهو الذي لم يكن مجرد جدارًا خلفيًا أمام هجمات الكوريين فقط، بل إنه مارس أدوار الظهير وصانع الألعاب أيضًا، بل إنه قدم "بري أسيست"، لهدف نونيز، بتمريرة ولا أروع إلى فاريلا، الذي كان يغطي على تقدمه إلى الأمام.

    ورغم أن أراوخو قدم لمحات جدلية، بين طريقه إمساكه بالقائد سون هيونج مين، وإسقاطه في أرض الميدان، والتي تساءل معها أحد المتابعين الكوريين "هل هذه كرة قدم؟"، إلا أنه يكفي مطالعة أرقامه الميدان، مثل منع تسديدة، وتشتيت الكرة "7" مرات، وكذلك استعادتها سبعًا، فضلًا عن اعتراض واحد، كما كسب ثلاثة التحامات من أصل 5، فضلًا عن لمسه للكرة "72" مرة، صنع منها 53 تمريرة قصيرة ناجحة من 59 محاولة، وكذلك 14 كرة طويلة، نجح في تسع منها.

    بشكل عام، أثبت أراوخو، بأنه ربما بات على برشلونة أن يُعيد النظر في مسألة التخلّي عنه بشكل نهائي، خاصة بعدما أثبت بأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه، وليس عبئًا على الخطوط الخلفية، كما فعل مع كتيبة فليك، في الموسم الماضي.

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  • كلمة أخيرة..

    ربما خسرت أوروجواي، إصابة أراسكايتا فقط، وربما أثبت كتيبة فورلان، وجود ثغرة في الجبهة اليسرى، بين ثنائية ماكسيميليانو أراوخو وجاكوين بيكيريز، إلا أن من أبرز لمحات انتصار المنتخب اللاتيني، تمثل فيه عودة داروين نونيز، ودقة التسديد، وسلاح التحولات الهجومية السريعة، ونجاح الحارس كريستوفر فيرمارين، الذي تصدى لـ6 تسديدات، فضلًا عن توهج أراوخو، وكل ذلك ساهم في إحراج رفاق سون هيونج كين، الذين يسعون لبداية جديدة مع روبرت مورينو.

    مباراة كوريا جيدة للغاية، من أجل البناء عليها، إلا أنها ستبقى خالدة في سجلات دييجو فورلان، أن سجل أول أهدافه في المونديال، على ملعب سوون، ثم عاد بعد 24 عامًا، ليحقق انتصاره الأول كمدرب، على ملعب سيؤول.

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