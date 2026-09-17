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Antonio Conte Napoli Como Coppa ItaliaGetty
Emanuele Tramacere و محمود خالد
ترجمه

رفض الأهلي وظهوره في قمة ميلان وبنفيكا أثار جدلًا .. كونتي ينتظر العودة مع عملاقي إيطاليا!

انتقالات
يوفنتوس
أنتونيو كونتي
ميلان
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
الأهلي

ظهوره في قمة ميلان وبنفيكا أثار تساؤلات كبيرة..

عندما يكون أنطونيو كونتي متاحًا وبلا عمل، لا يشعر أي مدرب أو دكة فنية بالأمان الكامل؛ فالمدرب القادم من منطقة سالينتو، يضمن النجاح والجوهر، وبالنسبة للأندية العالقة في سلسلة نتائج سلبية أو في أزمة كاملة، فإن فرصة التعاقد مع مدرب بمستواه ستظل دائمًا إغراءً للمسؤولين.

لذا، فإن رؤيته في المدرجات خلال مباراة ميلان وبنفيكا، رفعت الضغط على الفور تجاه روبن أموريم، الذي يأتي إلى هذه المواجهة في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة، وإسلوب لعب ابتعد كثيرًا عن أن يكون مثيرًا للإعجاب. ولهذا السبب، خلال المؤتمر الصحفي، كان لوتشيانو سباليتي "مضطرًا" للحديث عنه.

لكن ماذا يريد أنطونيو كونتي حقًا؟ الإجابة تكمن في خلفية سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

  • لا لعرض السعودية

    في الصيف، وبعد انفصاله عن نابولي الذي سارع إلى التعاقد مع ماسيميليانو أليجري، تلقى أنطونيو كونتي عرضًا من دوري روشن السعودي.

    وبحسب رواية فابريزيو رومانو، فقد كان العرض السعودي ضخمًا من الناحية المالية، بل ويفوق أي شيء شهدته الساحة الإيطالية، والأوروبية أيضًا. وجاء العرض من الأهلي، لكن كونتي اختار رفضه؛ لأنه لم يكن ينوي الابتعاد إلى هذا الحد عن عالمه.

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  • في انتظار مشروع أوروبي كبير

    وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلاشى الحديث عن فنربخشه في تركيا بسرعة؛ لأن كونتي، الذي اختار عمليًا أن يأخذ استراحة قصيرة من ضغوط الإدارة الفنية اليومية، يريد العودة إلى نادٍ يتمتع بالطموح ولديه مشروع نمو وتطوير رفيع المستوى في أوروبا.

  • سباليتي وأموريم "يدعمان" مانشستر يونايتد

    يوفنتوس هو الوحيد الذي يُرجح أن يقبل به كونتي دون أي تردد، أما بالنسبة لأي فريق آخر، فلن يكون البريق الذي رافقه في الماضي كافيًا. وفي الوقت الراهن، يمكن لكل من لوتشيانو سباليتي وروبن أموريم أن يجدا نفسيهما تقريبًا "يشجعان" مانشستر يونايتد لإبعاد "تهديد" كونتي عن مستقبلهما.

    أيضًا موقف مايكل كاريك في الدوري الإنجليزي الممتاز بات مهددًا، ورغم أن مالكي مانشستر يونايتد أكدوا عدم وجود أي نية لإقالته على المدى القصير، فإن اسم أنطونيو كونتي بدأ يتردد هناك أيضًا، مدفوعاً من الجماهير.

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