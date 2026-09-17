عندما يكون أنطونيو كونتي متاحًا وبلا عمل، لا يشعر أي مدرب أو دكة فنية بالأمان الكامل؛ فالمدرب القادم من منطقة سالينتو، يضمن النجاح والجوهر، وبالنسبة للأندية العالقة في سلسلة نتائج سلبية أو في أزمة كاملة، فإن فرصة التعاقد مع مدرب بمستواه ستظل دائمًا إغراءً للمسؤولين.

لذا، فإن رؤيته في المدرجات خلال مباراة ميلان وبنفيكا، رفعت الضغط على الفور تجاه روبن أموريم، الذي يأتي إلى هذه المواجهة في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة، وإسلوب لعب ابتعد كثيرًا عن أن يكون مثيرًا للإعجاب. ولهذا السبب، خلال المؤتمر الصحفي، كان لوتشيانو سباليتي "مضطرًا" للحديث عنه.

لكن ماذا يريد أنطونيو كونتي حقًا؟ الإجابة تكمن في خلفية سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.