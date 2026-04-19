Ansu Fati Monaco 2025 26
هيثم محمد

فاتي ضد أوسير | في ليلة رحيله عن برشلونة .. "الموهبة الضائعة" تظهر في احتفالية ال50 عامًا!

فاتي شارك أساسيًا مساء الأحد ضد أوسير

شارك المهاجم الإسباني أنسو فاتي أساسيًا مساء الأحد للمرة الثانية على التوالي في تشكيل ناديه موناكو، وذلك في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي ضد أوسير، وذلك عقب خوضه 87 دقيقة الجولة الماضية أيضًا في الهزيمة برباعية من باريس إف سي.

مشاركة فاتي كأساسي في اللقاء المنتهي 2-2 تزامنت مع التقارير التي تحدثت في وقت سابق اليوم عن قرار موناكو بشراء اللاعب نهائيًا من برشلونة ودفع 11 مليون يورو كما هو الاتفاق الصيف الماضي، ولكن اشترط النادي الفرنسي بحسب تلك التقارير أن يقبل اللاعب تخفيض راتبه، والذي في الوقت الراهن يدفع النادي الكتالوني جزءًا منه.

فاتي الذي شارك في 20 مباراة مع موناكو في الدوري و25 بكل المسابقات وسجل تسعة أهداف لعب مجموع 1028 دقيقة فقط قبل لقاء أوسير بسبب الإصابات، الآفة التي أثرت على مشواره مع برشلونة وأخرجته مُعارًا مع برايتون ثم موناكو، فماذا قدم ضد أوسير ليبرر قرار ناديه؟

  • ارتدى موناكو قمصانًا تحمل الرقم خمسين، في احتفال بمرور نفس العدد من الأعوام على تأسيس أكاديميته الشهيرة بإخراج أفضل المواهب، وقبل اللقاء احتفى بتلك المناسبة باحتفالية قصيرة كان يأمل أن يتوجها لاعبوه بالعودة لسكة الانتصارات عقب رباعية الأسبوع الماضي من باريس إف سي، ولكن المعاناة استمرت بالشوط الأول تحديدًا.



    ثنائية مستحقة من الضيوف، وفيما يخص فاتي الذي بسن الثالثة والعشرين بعد يصنف ضمن "المواهب" في تشكيل موناكو، ولكن كان موهبة ضائعة في الشوط الأول كحال فريقه وبقية لاعبي أصحاب الأرض.

    لاعب برشلونة المُعار تبادل الأدوار، بين رأس الحربة الصريح تارة والجناح الأيسر تارة، ولكن دون أي تأثير يذكر، كحال زميليه في الخط الأمامي مغنس أكليوش وفالورين بالوجن، ويمكن القول إن الإسباني كان الأقل تأثيرًا بين الثلاثي.

    16 لمسة منها 11 تمريرة، ولمستان فقط داخل منطقة الخصم، أرقام لخصت ال48 دقيقة المخيبة التي قدمها فاتي في الشوط الأول،

  • لمسة واحدة تكفي!

    نعم، هذا هو كل ما احتاجه فاتي ليثبت حضوره في الشوط الثاني، لمسة واحدة وتسديدة بيمناه بدأت عودة موناكو السريعة التي توجها بالوجن بالتعادل من علامة الجزاء عقب ثواني قليلة من هدف أنسو.



    التحول في أداء موناكو جاء مع دخول سيمون أدينجرا وتحول موناكو إلى خطة 4-2-4 ودخول فاتي للعمق أكثر بجوار بالوجن، ما أظهر غريزته كرأس حربة التي بسببها اشتهر مع برشلونة في بداياته قبل أن تعطله الإصابات.

    هدف فاتي هو العاشر بكل المسابقات والتاسع في الدوري، ما جعل البعض من جمهور برشلونة يسخر من كونه يملك محصلة أكبر من خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد وهدف البلوجرانا الأول لتعزيز الهجوم الموسم المقبل!


    خرج فاتي بالدقيقة 77، أمر متوقع أن لا يكمل المباراة لنهايتها، والذي حدث مرة وحيدة في تجربته مع موناكو بأكملها، ولكن اللافت أن رغم هدفه ولكن لم يكن للإسباني الشاب تأثيرًا كبيرًا على أداء موناكو في المباراة، حركته ثقيلة وقليل الحركة في منطقة الجزاء وشبه مستسلم للدفاع، والهدف جاء عندما خرج وسدد من الخارج، ميزة لم يستغلها كثيرًا رغم كونها من نقاط قوته من أيام برشلونة.

    سيكون برشلونة سعيدًا اليوم، موناكو سيهديه 11 مليون يورو ويخلصه من صداع راتب يدفعه لموهبة ضائعة ولم يستفد منها، وفي نفس الوقت سيكون موناكو راضيًا عن استمرار فاتي في اللعب دون إصابات واستمراره في التسجيل، لأن لو استمر على هذا المنوال، فهو على الطريق الصحيح، وقد تكون حقًا صفقة رابحة للمستقبل.