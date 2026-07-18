من أجل ميسي ورفاقه .. دي ماريا يرفض حضور نهائي كأس العالم!

في خطوة غير متوقعة، قرر نجم الكرة الأرجنتينية السابق، أنخل دي ماريا، عدم حضور مباراة النهائي، التي يطمح فيها منتخب بلاده، لحصد اللقب الثاني على التوالي، أمام إسبانيا.

دي ماريا الذي لعب دورًا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في أرض قطر، بإحرازه هدف في شباك فرنسا، والذي قرر أن يعلق حذاءه الدولي، بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا 2024.

وتتجه الأنظار إلى ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، لمتابعة نهائي مونديال 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، للمنافسة على لقب النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

ويطمح المنتخب الأرجنتيني لإضفاء النجمة الرابعة في قميصه، بعد 1978 و1986 و2022، وتحقيق إنجاز غائب منذ عام 1962، بالفوز بلقب المونديال "مرتين" متتاليتين، في الوقت الذي يبحث فيه الماتادور الإسباني عن لقبه الثاني بعد 2010.