لا تزال الصعوبات اللوجستية، تلقي بظلالها على أجواء دوري روشن السعودي، في ظل أزمة تنقلات الأندية، وما على إثر ذلك من تأجيل المباريات، في الوقت الذي قد تنضم فيه مباراة الأهلي والخليج، إلى لائحة اللقاءات المؤجلة في المسابقة.
لم يسافروا حتى الصباح: أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والخليج .. والأزمة تجبر الهلال على المعاناة 16 ساعة!
ماذا حدث؟
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استهداف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مساء الأربعاء، ونتج عنه حالة وفاة لمقيم وإصابة ثمانية آخرين، فضلًا عن أضرار مادية أخرى.
جاء ذلك بالتزامن مع استعداد بعثة الخليج للسفر إلى جدة، من أجل مواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها، التاسعة مساء اليوم "الخميس"، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027".
تأجيل المباراة
وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عيسى الجوكم، أنه تقرر تأجيل مباراة الأهلي والخليج، إلى وقت لاحق، لم يتم الكشف عنه بعد، في ظل صعوبة توجه بعثة "الدانة" إلى جدة، وهي الرواية التي ذكرها أيضًا "الميدان الرياضي".
* تحديث: أعلن النادي الأهلي رسميًا، عبر الموقع الرسمي، عن قرار رابطة دوري المحترفين، بتأجيل مباراته أمام الخليج، التي كانت مقررة اليوم، على أن يحدد موعدها الجديد لاحقًا.
وبحسب برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، فإن بعثة الخليج لم تتمكن من مغادرة الدمام، حتى صباح اليوم، إلى جدة، مع تبقي ساعات على إقامة المباراة، فيما لم يُصدر أي بيان رسمي، حتى اللحظة، بشأن تأجيل المباراة.
وبخلاف كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن، عن مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة، قبل ساعات، التي تضمنت إقامة مباراة الأهلي والخليج، في التاسعة مساء اليوم، فإن تعثر سفر البعثة إلى جدة، من شأنه أن يهدد مساعي إقامة اللقاء في موعده المحدد.
تأجيل 4 مباريات
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أجّلت أربع مباريات في روشن، ما بين مراعاة الاعتبارات المرتبطة بترتيبات الفرق اللوجستية لإقامة المباريات، وأزمات الطيران، حيث جاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي..
* الجولة التاسعة:
- تأجيل مباراة الرياض والهلال إلى 19 ديسمبر 2026.
- تأجيل مباراة الاتحاد والشباب إلى 19 ديسمبر 2026.
- تأجيل مباراة الأهلي والنصر إلى 6 مارس 2027.
* الجولة العاشرة:
- تأجيل مباراة أبها والخلود إلى 7 ديسمبر 2026.
وبحسب بيان الرابطة، فإن إقرار المواعيد الجديدة، جاء من أجل مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات.
رحلات 16 ساعة في الهلال
وعلى ذكر أزمة التنقلات، فقد استعرض الإعلامي وليد الفراج، أزمة تنقلات بعثة الهلال أيضًا، بالتزامن مع استعداده لخوض مباراتين أمام القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، غدًا "الجمعة"، ثم لقاء الشمال القطري على ملعب البيت بالخور، يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستحتاج بعثة الأزرق للسفر برًا بإجمالي 16 ساعة، خلال التنقل بين وجهتيه المقبلتين.
تطورات مصابي الأهلي
وبالعودة إلى الأهلي، فقد أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى تطورات حالة الرباعي المصاب بين لاعبي الأهلي، حيث شارك إيفان توني وزياد الجهني في تدريبات الفريق، فيما ينتظر توني الضوء الأخضر من المدير الفني مارينو بوسيتش، للعودة إلى قائمة المباريات،
أما عن الثنائي ويندرسون جالينو وإدوارد ميندي، فقد واصلا البرنامج العلاجي المحدد لهما، من أجل التعافي من الإصابة.
وفي سياق متصل، تحدث المدير الفني مارينو بوسيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الخليج، بأن السبب في تحسن نتائج الأهلي بعد العودة من فترة التوقف، يعود إلى المنظومة الهجومية الرائعة التي يطبقها الفريق، فيما شدد على ضرورة التحسن من الناحية الدفاعية، من أجل تفادي الأهداف التي يستقبلها الراقي تقريبًا في كل مباراة.
ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول مسابقة دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، بعد مرور تسع مباريات، مع تبقي لقاء مؤجل أمام النصر، ليبتعد بفارق 7 نقاط عن القادسية "المتصدر".
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