أخطاء المخرج غلبت الدفاع: عودة كابتن أمريكا .. صدقت رؤية إنزاجي وملحمة السنغال تبشر برؤية "باريس وبايرن" في كأس العالم!

“الهجوم خير وسيلة للدفاع": شعار منتخب الولايات المتحدة الذي حقق انتصارًا مثيرًا على السنغال بنتيجة (3-2)، في مباراة ودية في قلب ملعب بنك أوف أمريكا، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت ثلاثية أمريكا - مع فرصة للزيادة - عن طريق سيرجينو ديست، كريستيان بوليسيتش، فلوريان بالوجون في الدقائق 7 و20 و63، بينما وقع ساديو ماني على ثنائية السنغال في الدقيقتين 44 و52.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة بكأس العالم، ليواجه باراجواي وأستراليا وتركيا، بينما يقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة، ضد فرنسا والعراق والنرويج.

