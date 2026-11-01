أفضل حراس العالم يا أنشيلوتي؟ أليسون بيكر ضد آرسنال .. الخطأ الذي يهد المعبد على ليفربول!

أكثر من مجرد خطأ؟ نعم، هذا ما فعله الحارس أليسون بيكر، الذي قدم الفوز على طبق من فضة إلى لاعبي آرسنال، في ميدان آنفيلد. قد يقول لي أحدهم: "لا تكن قاسيًا عليه"، ولكن حكمي على أليسون ليس من فراغ.

في البداية، لنعرف ماذا فعل؟ خطأ في التمرير، أثمر عن بدء هجمة من مارتن أوديجارد، ومن ثم تمريرة مادويكي إلى ديكلان رايس، ثم عرضية إلى كاي هافيرتس الذي وضعها في شباك البرازيلي في الدقيقة 16.

بعد ذلك، ماذا حدث في المباراة؟ لا شيء تقريبًا، صراعات في الوسط، وقرارات تحكيمية أثارت الجدل، مثل لقطتي كودي جاكبو وألكسندر إيزاك.

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إذن، لماذا أوجه اللوم على أليسون بيكر؟ لأكثر من سبب..

* أولًا: بسبب ما ظهر عليه آرسنال من بدء التحضير للهجمة من الخلف.

* ثانيًا: معاناة لاعبي ليفربول مع تكتل آرسنال دفاعيًا، والحدة البدنية في التعامل مع المهاجمين، وهذا ليس غريبًا على الجانرز الذي يعد الأقوى في الدفاع بالبريمييرليج، الأمر الذي جعل الريدز يسدد 17 كرة، لم تصل منها أي كرة لما بين الخشبات الثلاث، رغم تسديدة فلوريان فيرتس التي ارتطمت في العارضة.

ومن هذا المنطلق، فإن فرص آرسنال لهز شباك ليفربول مجددًا لم تكن متوفرة بشكل كبير، في ظل تعامل لاعبي الريدز مع إغلاق المساحات من الأطراف، وكذلك الصراع الذي ارتكز في وسط الملعب.

وبالتالي، فإن هذا الخطأ في مثل هذا التوقيت، كان كفيلًا باعتماد كتيبة ميكيل أرتيتا على إغلاق النوافذ أمام هجوم الريدز، أكثر من تهديد مرمى بيكر.