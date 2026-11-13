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محمود خالد

ألمانيا وصربيا | كنز كلوب يطمئن البايرن على أوليسي .. سافيتش سلاح "متهالك" ولا تشتم إذا استبعدوك مجددًا يا تير شتيجن!

فقرات ومقالات
صربيا
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
براجان جرودا
مارك أندريه تير شتيجن
يورجن كلوب
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هولندا

هولندا

"وكأنه كان يركز في مباراة هولندا الحاسمة"، قد تظن أن هذه الجملة تعني غياب المنتخب الألماني عن تركيزه في مواجهة صربيا، ولكن الحقيقة تقول إن ما قدمه أصحاب الأرض يعد سببًا كفيلًا بأن تبدأ كتيبة يورجن كلوب، في التركيز بملاقاة الطواحين، منذ أول ربع ساعة من اللقاء الذي انتهى بفوز المانشافت بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

منتخب ألمانيا لم يحتج وقتًا للتقدم، فجاء الهدف الأول بخطأ ذاتي من سردان بابيتش، ثم أتبعه فلوريان فيرتس، نجم ليفربول، بالثاني، ثم جاء برايان جرودا، ليطلق رصاصة الرحمة، في الدقائق 3 و14 و50، رغم تقليص بابيتش للفارق بالدقيقة 56، ليخفف من حدة "السيناريو الحزين" الذي وقع في ملعب النجم الأحمر.

الصراع على التأهل إلى ربع النهائي، بات على أشده، حيث يتربع المنتخب الهولندي في الصدارة بـ11 نقطة، ثم يأتي الألمان بـ8 نقاط، بفارق الأهداف عن اليونان "الثالث"، فيما تذيلت صربيا بلا نقاط.

  • Jürgen Kloppgetty

    كلوب مثل "الساعة الروليكس"

    يورجن كلوب مكتشف المواهب، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، حول مسيرة المدرب الخالدة، ولعلّ ما صنعه كلوب أمام صربيا، يستحق أن نرفع له القبعة، لاهتمام بأدق التفاصيل، والتي انعكست على النقاط التالية..

    * حديثه عن الاستعانة بقلبي الدفاع، جوناثان تاه، وماليك ثياو، بدلًا من نيكو شلوتربيك، تحسبًا لاعتماد صربيا على مهارة حارس صربيا، فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، في إرسال الكرات الطويلة.

    * عدم التوقف عن الضغط أو الارتكان إلى الدفاع، رغم التقدم المبكر، والاستمرار في الاعتماد على كسر الخطوط بالعمق، ومن الأطراف.

    * تجربة التكتل الدفاعي عند المرتدّات، والحذر من خدعة التقدم المبالغ فيه.

    * تجربة العناصر الجديدة، مثل مشاركة جرودا، جناح لايبزيج، في أولى مباراة دولية له.

    كل هذه العناصر تؤكد أن يورجن كلوب يعمل في أكثر من جبهة، خاصة وأنه يدرك جيدًا بأن الهدف الأول هو خروج جيل جديد، يعوض إخفاقات الكرة الألمانية في السنوات الأخيرة، وكذلك العمل على احترام المنافس، وإن ظهر بشكل أقرب للاستسلام "تكتيكيًا"، رغم استفاقته في الشوط الثاني.

  • Michael Olise Bayern Jubelgetty

    نجم ألمانيا يقدم حلًا للبايرن .. لا خوف على أوليسي

    يورجن كلوب يقرر الدفع بجناح لايبزيج، برايان جرودا، لأول مرة، وصاحب الـ22 عامًا، لا يكذب خبرًا، فسجل في أولى مشاركاته الدولية.

    قد نقول إلى فلوريان فيرتس، كان اليوم بمثابة "الترس" الذي يربط الخطوط، في منطقة صربيا، ورغم ثنائية بافلوفيتش ويوشوا كيميتش، التي لا ينشق عنها غبار، خاصة في التمريرات البينية الطويلة، إلا أن مفاجأة اليوم بلا منازع، كان جرودا، الذي كان الحديث عنه، بشأن تفكير بايرن ميونخ، في التعاقد معه.

    المعار من برينتفورد، وإن اعتمد عليه يورجن كلوب، في مركز الجناح الأيمن، إلا أنه برهن على دوره المتميز في شن الخطورة من العمق، خاصة مع انطلاقاته وبراعاته في اختراق الخطوط، والوصول إلى المرمى، والذي لم يتمثل فقط في لقطة الهدف.

    وإذا ما قرر البايرن اتخاذ خطوة من أجل ضم برايان جرودا، فإنه سيكون قد كسب صانع ألعاب "مبشّر" للمستقبل، وفي ذاك الوقت، لن يكون عائقًا أمام مايكل أوليسي، كونه قادرًا على تهديد المرمى بالانطلاقات من العمق.

  • Sergej Milinkovic-Savic GOAL ONLYGoal AR

    حلول سافيتش لا تفيد .. وميتروفيتش "الحاضر الغائب"

    "الروح لا تعود إلى الجثمان الهامد"، ذلك هو وضع المنتخب الصربي الذي غادر سباق المنافسة في دوري الأمم الأوروبية "مبكرًا"، الأمر الذي يصوّر نجومًا مثل سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وتاديتش، وكأنهم أسلحة عفا عليها الزمان.

    سيرجي سافيتش، الذي بات يلعب على الطرف الأيمن في الهلال، وقبلها كان محور الارتكاز أو صناع الألعاب، نجده اليوم، يلعب على الطرف الأيسر أمام المانشافت، ولكن ما فائدة خبرته في العمق، أمام كرات ثنائي البايرن، أو تحركات فيرتس وجرودا.

    وإذا ما كان الحديث عن ألكسندر ميتروفيتش، هو الهدّاف التاريخي، الذي اكتفى بكرة وحيدة على المرمى، ومن ثمّ لم نشاهد له خطورة في أرض الميدان.

    أضف إلى ذلك، التبديلات السيئة التي أجراها نونو جوميز، التي أفرزت لنا لاعبين تلقيا بطاقة حمراء، وهما أندريا زيفكوفيتش، وفانيا دراجوجيفيتش.

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  • ter-stegen(C)Getty Images

    رجاءً لا تسب يا تير شتيجن إذا تم استبعادك!

    هذا العنوان قد يكون أقرب للطرفة، خاصة عندما صرّح أندريه تير شتيجن، بأن منافسته في السابق مع مانويل نوير على حراسة مرمى ألمانيا، كانت تدفعه أحيانًا للسباب، حيث كان يرى نفسه يستحق المشاركة، إلا أن حارس أياكس، رغم أنه لم يتعرض للاختبار كثيرًا، أمام صربيا، إلا في الشوط الثاني، قد ارتكب خطأ، يعيد إلى الأذهان ذكرياته مع برشلونة.

    أن يخطئ كفيتكوفيتش، في محاولة تسديد الكرة، ليجدها تير شتيجن بين يديه، قبل أن تسقط منه، وتمنح مهاجم صربيا فرصة جديدة، قبل أن يتداركها سريعًا، ربما أتخيل معها ردة فعل أي عاشق للبوجرانا، وهو يلوح بوجهه يمينًا ويسارًا، استياءً من ذكريات سيئة استعادها عندما شاهد هذا الخطأ الساذج كاد أن يكلف الألمان.

  • كلمة أخيرة..

    ربما كان أفضل ما ظهر في منتخب ألمانيا اليوم، هو برايان جرودا، وكذلك الظهير ماكسيليمان ميتيلشتادت، الذي قدم جميع الأدوار الدفاعية الممكنة، بين منع تسديدة واسترداد الكرة 5 مرات، واستخلاص الكرة مرة وتشتيتها "5" مرات، فضلًا عن أدواره في الانطلاق لمنطقة صربيا، والتفوق تقريبًا في جميع المواجهات الثنائية.

    مباراة من طرف واحد، رغم انتفاضة صربيا البائسة، تؤكد أن المنتخب الألماني استعاب الدرس جيدًا من هزيمة اليونان في دوري الأمم الأوروبية، وقدم نسخة رائعة، تتمتع باستحواذ هائل (79%)، وضغط كبير على الدفاع، فيما يؤكد كلوب، بأن كتيبته باتت تمتع بكرة متميزة في عملية البناء والضغط والخروج بالكرة، رغم بعض هفوات الدفاع.

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اليونان

اليونان

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

16 نوفمبر 2026

صربيا

صربيا

ألمانيا

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

16 نوفمبر 2026

هولندا

هولندا