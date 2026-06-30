وداعًا المانشافت: لقطة آرسنال السعيدة تتحوّل لـ"كابوس كاي هافيرتس".. وباراجواي تدمر عقيدة الألمان التاريخية

في الغرف المغلقة للكرة الألمانية؛ كانت هناك عقيدة راسخة تُورث من جيل إلى آخر؛ وهي: "الوصول إلى ركلات الجزاء في بطولة كأس العالم يعني التأهُل رسميًا".

لكن.. منتخب باراجواي أنهى هذه العقيدة أخيرًا؛ عندما انتصر ضد ألمانيا بـ"ركلات الجزاء"، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

هذا الانتصار الباراجوياني بـ"ركلات الجزاء"؛ جاء في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) مع ألمانيا، في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر المباراة.

وأصبحت هذه المرة الأولى في التاريخ، التي تسقط فيها ألمانيا بـ"ركلات الجزاء" في بطولة كأس العالم؛ بعد 4 محاولات ناجحة، في أعوام "1982، 1986، 1990 و2006".

وبإنجازه التاريخي ضد الألمان؛ تأهلت باراجواي إلى ثمن نهائي كأس العلم 2026، في انتظار "الفائز" من المباراة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باراجواي على ألمانيا..