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Manuel Neuer Julian Nagelsmann gfx (Goal only)Getty/gemini
أحمد فرهود

وداعًا المانشافت: لقطة آرسنال السعيدة تتحوّل لـ"كابوس كاي هافيرتس".. وباراجواي تدمر عقيدة الألمان التاريخية

فقرات ومقالات
ألمانيا ضد باراجواي
ألمانيا
باراجواي
كأس العالم
جوليان ناجلسمان
كاي هافرتيس
آرسنال

باراجواي تطير إلى ثمن نهائي المونديال.. والألمان في خبر كان!

في الغرف المغلقة للكرة الألمانية؛ كانت هناك عقيدة راسخة تُورث من جيل إلى آخر؛ وهي: "الوصول إلى ركلات الجزاء في بطولة كأس العالم يعني التأهُل رسميًا".

لكن.. منتخب باراجواي أنهى هذه العقيدة أخيرًا؛ عندما انتصر ضد ألمانيا بـ"ركلات الجزاء"، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

هذا الانتصار الباراجوياني بـ"ركلات الجزاء"؛ جاء في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) مع ألمانيا، في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر المباراة.

وأصبحت هذه المرة الأولى في التاريخ، التي تسقط فيها ألمانيا بـ"ركلات الجزاء" في بطولة كأس العالم؛ بعد 4 محاولات ناجحة، في أعوام "1982، 1986، 1990 و2006".

وبإنجازه التاريخي ضد الألمان؛ تأهلت باراجواي إلى ثمن نهائي كأس العلم 2026، في انتظار "الفائز" من المباراة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باراجواي على ألمانيا..

  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    يوليان ناجلسمان.. من فشل إلى آخر مع منتخب ألمانيا!

    خاض منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد باراجواي، أول مباراة "إقصائية" في بطولة كأس العالم؛ وذلك منذ نسخة عام 2014، التي استضافتها البرازيل على أراضيها.

    نعم.. ألمانيا قدّمت نسختين كارثيتين في بطولة كأس العالم، سواء "روسيا 2018" أو "قطر 2022"؛ وذلك على النحو التالي:

    * نسخة 2018: التوديع من دور المجموعات؛ برصيد 3 نقاط.

    * نسخة 2022: التوديع من دور المجموعات؛ برصيد 4 نقاط.

    لكن.. الألمان تخلصوا من هذه اللعنة، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    منتخب ألمانيا تصدر "المجموعة الخامسة" برصيد 6 نقاط؛ حيث بدأ بقوة ضد كوراساو في الجولة الأولى، قبل أن ينفضح مستواه السيئ أمام كوت ديفوار والإكوادور.

    وواصلت ألمانيا هذا المستوى السيئ ضد باراجواي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يجعل التساؤلات تتزايد عن يوليان ناجلسمان؛ الذي كانت التطلعات كبيرة جدًا عليه عند التعاقد معه في 2023، لإعادة إحياء المنتخب.

    إلا أن ناجلسمان لم يلبِ التطلعات؛ حيث يفشل من بطولة كبيرة إلى أخرى مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، كالتالي:

    * كأس أمم أوروبا 2024: التوديع من دور ربع النهائي.

    * دوري الأمم الأوروبية 2025: الاكتفاء بـ"المركز الثالث".

    * كأس العالم 2026: التوديع من دور الـ32.

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  • National Television Awards 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment

    جاري لينيكر.. أسطورة إنجلترا لم يكذب عليكم يا الألمان!

    قبل مواجهة باراجواي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ قام النجم الألماني كاي هافيرتس بالرد بحدة، على انتقادات الأسطورة الإنجليزية جاري لينيكر.

    لينيكر انتقد في تصريحات مع صحيفة "ليكيب"، مستوى المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2026؛ مُعتبرًا أن هذه "أضعف نسخة" للمانشافت، منذ سنوات.

    هذه التصريحات لم تعجب هافيرتس بالطبع؛ والذي قال: "لا أحد في ألمانيا يُعير الاهتمام لتصريحات لينيكر.. من السهل توجيه انتقادات لنا من الخارج، لكن هذا يكفي حقًا".

    لكن.. بعد ما شاهدناه في مباراة ألمانيا ضد باراجواي؛ سيكون على الألمان أن يعيروا اهتمامًا لانتقادات لينيكر وغيره، للأسباب التالية:

    * أولًا: أداء هجومي ضعيف للغاية؛ مع عدم إيجاد الحلول، سوى من خلال بعض العرضيات.

    * ثانيًا: غياب الشراسة المعهودة عن الألمان؛ وهو ما أعطى المنافسين فرصة كبيرة، للفوز بالثنائيات.

    * ثالثًا: أخطاء بالجملة في خط الدفاع؛ حيث كان يستطيع أي فريق أكثر جودة من باراجواي، تسجيل أهداف عديدة.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كاي هافيرتس.. لعبة واحدة أسعدته مع آرسنال وأبكته في ألمانيا

    بما أننا نتحدث عن كاي هافيرتس؛ فيُمكن القول إنه من بين اللاعبين القلائل في منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، الذي قدّموا مستوى مقبولًا خلال بطولة كأس العالم 2026.

    هافيرتس سجل 3 أهداف، في النسخة المونديالية الحالية؛ ليرفع رصيده الإجمالي في بطولة كأس العالم، إلى 5 أهداف.

    وأصبح هافيرتس "ثالث أفضل هداف" للألمان، في القرن الـ21 ببطولة كأس العالم؛ بالتساوي مع لوكاس بودولسكي، نجم المنتخب الوطني السابق.

    إلا أن هذا اللاعب؛ لا يزال بعيدًا جدًا عن الثنائي الألماني توماس مولر وميروسلاف كلوزه، وذلك على النحو التالي:

    * 1/ كلوزه: 16 هدفًا.

    * 2/ مولر: 10 أهداف.

    * 3/ هافيرتس: 5 أهداف.

    وبعيدًا عن أهدافه؛ عاش هافيرتس واقعة مثيرة خلال المواجهة ضد باراجواي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    ألمانيا سجلت هدفًا عن طريق جوناثان تاه، في الدقيقة 102 - 12 من عمر الشوط الإضافي الأول"؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود إعاقة ضد أورلاندو خيل، حارس مرمى باراجواي

    وبسبب إلغاء هذا الهدف؛ وصلت المباراة إلى "ركلات الترجيح"، التي حسمها منتخب باراجواي ضد نظيره الألماني (4-3).

    وبطريقة مشابهة إلى حد بعيد، تم إلغاء هدف لنادي وست هام يونايتد ضد عملاق لندن آرسنال، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

    الهدف الذي تم إلغاءه في الدقيقة 90+8 وقتها، حافظ على فوز آرسنال (1-0) ضد وست هام بدلًا من التعادل؛ ليلعب دورًا كبيرًا في تتويج العملاق اللندني بلقب الدوري، على حساب مانشستر سيتي.

    أي أن اللعبة التي ابتسمت لمصلحة هافيرتس مع آرسنال، قبل شهر ونصف من الآن تقريبًا؛ هي نفسها التي ابكته في بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب ألمانيا.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    باراجواي.. من الانهيار في كأس العالم 2026 إلى الصمود!

    أخيرًا.. لا يُمكن إسدال الستار على تقريرنا، دون الحديث عن منتخب باراجواي الأول لكرة القدم؛ الذي قدّم بطولة كأس عالم جيدة للغاية، رغم البداية الكارثية.

    ومن شاهد باراجواي ضد "أصحاب الأرض" الولايات المتحدة الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ لم يكن ليتوقع أن تصل إلى هذه المرحلة أبدًا، وأن تواجه ألمانيا بكل هذا الصمود.

    وخسر المنتخب الباراجوياني (1-4) ضد أمريكا؛ وسط إبداع كبير من أصحاب الأرض، الذين كادوا أن يحققوا الفوز بنتيجة قياسية.

    المهم.. بعد هذه المباراة، انتفض منتخب باراجواي بقوة؛ حيث أظهر "صمودًا دفاعيًا" كبيرًا، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثانية: الفوز (1-0) ضد تركيا.

    * الجولة الثالثة: التعادل (0-0) مع أستراليا.

    ولا ننسى أن باراجواي لعبت الشوط الثاني بأكمله ضد تركيا، بـ10 لاعبين فقط لا غير؛ في أعقاب طرد النجم ميجيل ألميرون، في الدقيقة 45+3.

    وأثبت المنتخب الباراجوياني أن هذا الصمود، لم يكن صدفة أبدًا؛ حيث أكمل هذا الأمر ضد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    وصمدت الباراجواي أمام الألمان؛ حتى أوصلت المباراة إلى "ركلات الجزاء"، التي ابتسمت لها أخيرًا.