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Haaland-SorlothGetty
محمود خالد

لم يمرر الكرة إلى هالاند .. سورلوث يرد على إهدار الفرصة التي حرمت النرويج من الإطاحة بإنجلترا!

إرلينج هالاند
ألكسندر سورلوث
النرويج
إنجلترا
كأس العالم

كادت أن تضمن تأهل النرويج إلى نصف نهائي كأس العالم..

تحدث المهاجم النرويجي، ألكسندر سورلوث، بصراحة عن إخفاقه في تمرير الكرة إلى إرلينج هالاند الذي كان في مساحة مفتوحة تمامًا، في ليلة الإقصاء المؤلم من الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وودع منتخب النرويج، منافسات كأس العالم، بعد مشاركة تاريخية، انتهت بالخسارة أمام إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، فوق أرض ميدان هارد روك، في مباراة ربع النهائي، التي امتدت لشوطين إضافيين.

  • سورلوث يفسد فرصة حاسمة

    وبينما كان المنتخب النرويجي، متقدمًا بهدف نظيف، وجه مارتن أوديجارد تمريرة رائعة إلى ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 44، وللحظات قليلة، وجد نجم أتلتيكو مدريد وهالاند، نفسيهما، في موقف (اثنين ضد واحد)، أمام جون ستونز.

    وفيما كان ديكلان رايس ونيكو أوريلي، يحاولان يائسين العودة للدفاع، كان الجميع يتوقع أن يرسل سورلوث الكرة إلى هالاند، ليمنحه فرصة انفراد وهدف ثانٍ محقق، إلا أن مهاجم الإتي، أبطأ من سرعته وحاول تجاوز ستونز بنفسه.

    وفضّل سورلوث أن يتولى التسديد بنفسه، إلا أن حارس مرمى إنجلترا، جوردان بيكفورد، لم يجد صعوبة في الاستحواذ على الكرة، فيما كانت تلك اللقطة حاسمة، لأنه بعد ثلاث دقائق فقط، تمكن جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، من إحراز هدف التعادل للأسود الثلاثة.

    هذا القرار شهد انتقادًا من قِبل المهاجم الإنجليزي السابق ومحلل بي بي سي، آلان شيرر، بقوله "مرة أخرى، إنجلترا محظوظة، كان على سورلوث أن يمرر الكرة إلى هالاند بسرعة أكبر قبل ذلك بكثير، ولكنه اختار ألا يفعل ذلك، وبعد ذلك لم يعد أمامه مخرج، ركض مباشرة نحو مجموعة من المدافعين".

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيف كان يفكر سورلوث في تلك اللحظة؟

    وفي حديثه للصحافة عقب فوز إنجلترا، في الوقت الإضافي، تحدث سورلوث بصراحة عن أفكاره في تلك اللحظة الحاسمة، قائلًا "أقوم بلمسة للكرة وأرفع رأسي، ثم أرى (جون) ستونز يقطع تلك التمريرة، بعد ذلك، أقوم بلمسة أخرى، وهذا أمر مؤسف، أنتظر منه أن يتحرك بدلًا من أن أجعله يتحرك بنفسي".

    وأشار سورلوث إلى أن نيته في تلك اللقطة، كانت تمرير الكرة إلى هالاند، ولكنه شعر بأن فرصة التمرير قد ضاعت، مضيفًا "الشيء الوحيد الذي أردته في تلك الحالة، هو تمرير الكرة إلى أرلينج، ثم شعرت بأن هذه التمريرة غير متاحة، فقررت التسديد".

  • سولباكين يعرب عن أسفه

    الهزيمة التي تعرض لها المنتخب النرويجي، دفعت إلى التساؤل عمّا كان يمكن أن يحدث، فيما قال سورلوث لصحيفة VG: "إنها خسارة قاسية، وهذه هي الأمور التي تتمنى لو كنت قد تعاملت معها بشكل أفضل".

    وأضاف "أعلم أن فرصًا جديدة ستأتي، لكن الأمر مؤلم بطبيعة الحال عندما يكون ذلك على أكبر مسرح ونحن نناضل للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.".

    وفي هذا السياق، تلقى المدير الفني لمنتخب النرويج، ستال سولباكين، عمّا إذا كانت الحرارة الشديدة والرطوبة في الملعب، قد ساهمت في سوء التقدير، ليجيب "بالتأكيد يمكن أن يكون ذلك السبب إذا حللت الموقف. أليكس (سورلوث) يركض بأقصى سرعة لمسافة 40-50 مترًا، ثم يبحث عن اللحظة المثالية التي يجب أن يمرر فيها الكرة إلى إرلينج. لم يجدها، ثم انتهى الوقت".

    وأشار سولباكين إلى الفروق الدقيقة التي تدخل في هذا المستوى، معلقًا "كانت فرصة كبيرة لتعزيز النتيجة إلى (2-0)، ومرة أخرى، الأمر يتعلق بالفروق الدقيقة. أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء إلقاء اللوم على الحرارة هنا".

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم تاريخي للنرويج رغم الهزيمة

    على الرغم من مرارة الهزيمة أمام إنجلترا، التي ستواجه الأرجنتين في الدور نصف النهائي، حققت النرويج أفضل نتيجة لها على الإطلاق في تاريخ كأس العالم بوصولها إلى الدور ربع النهائي.

    ويُعد هذا الإنجاز مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، بالنظر إلى أن هذه كانت المشاركة الأولى للمنتخب النرويجي في البطولة منذ عام 1998. وكانت أفضل إنجازات "أحفاد الفايكنج" في كأس العالم، قبلها، هو بلوغ دور الـ16 في نسختي 1938 و1998.

    وعلى الصعيد الفردي، اختتم هالاند مشواره في البطولة برصيد مثير للإعجاب بلغ سبعة أهداف، مما يضعه في المرتبة الثانية مباشرةً خلف المتصدرين الحاليين لترتيب الهدافين، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، اللذين يتصدران القائمة برصيد ثمانية أهداف لكل منهما.

    في المقابل، فشل سورلوث في ترك أي أثر هجومي خلال البطولة، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، رغم مشاركته في خمس مباريات.

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