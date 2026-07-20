"الفيفا تجاوز الخط الأحمر" .. رئيس الاتحاد الأوروبي يقاطع نهائي كأس العالم!

قرر ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مقاطعة مباراة نهائي كأس العالم 2026، بسبب تصرفات رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، على مدار البطولة.

وتوج منتخب إسبانيا، بلقب كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 2010، بعدما تغلب على الأرجنتين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي، بهدف نظيف، أحرزه فيران توريس.

وكان تشيفرين قد حضر المباراة الافتتاحية في مونديال 2026، والتي جمعت بين المكسيك وجنوب إفريقيا، على ملعب أزتيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، إلا أنه قرر عدم التواجد في المباراة الختامية.