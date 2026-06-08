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محمود خالد

أكلات المونديال: هدف "لم يدخل المرمى" حقق حلم الإنجليز .. والثمن عبوتان من الكافيار الروسي!

فقرات ومقالات
كأس العالم
إنجلترا
ألمانيا

سلسلة يقدمها موقع GOAL، حول أغرب القصص المتعلقة بالأكلات في تاريخ كأس العالم، بالتزامن مع انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

عزيزي القارئ؛ "بالهنا والشفا.. صحتين وعافية.. بصحتك"، تمتع بعشائك وأنت تشاهد مباريات كأس العالم، ولكن هل تصدق أن المأكولات تحتلّ ركنًا أساسيًا في تاريخ المونديال؟

الطعام يعكس ثقافة دولة، مرآة لطباع الشعوب، وإن اجتمعت الثقافات في محفل عالمي مثل المونديال، فبالتأكيد ستكون ثقافة المأكولات شاهدة على تاريخ يُكتب، ولكن خلف الكواليس.

قصص غريبة كانت تطبخ في موائد المونديال، بعثات كروية أصرّت على جلب أطعمة خاصة تعكس هويتها، منها ما كان مصدرًا للتفاؤل، أو التخلص من الاكتئاب، حكايات لن تفارق ذاكرة البطولة ما دام تاريخها.

وحول ذلك، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، سلسلة "أكلات المونديال"، لعرض أغرب القصص حول المأكولات في البطولة العالمية..

  • هدف لم يتجاوز خط المرمى

    ما أسوأ حظ الإنجليز، حتى عندما فازوا بلقبهم الوحيد في كأس العالم، تبع ذلك حالة لا تزال مثار جدل حتى يومنا هنا، الهدف الذي جاء في الدقيقة 100.

    الكرة التي أرسلها جيفري هيرست، اصطدمت بالعارضة، ومرت بخط المرمى، قبل أن تحيد عنه، وليس مؤكدًا ما إن تجاوزت الخط أم لا، ولكن الحكم السويسري جوتفرايد دينست، بعد مشاورته مع مساعده توفيق باهراموف، قرر احتساب الهدف وسط اعتراضات الألمان.

    هذا الهدف الجدلي قاد هيرست لتخليد اسمه بالثلاثية، وفازت إنجلترا باللقب الوحيد، بعد عبور ألمانيا الغربية في النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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  • "الكافيار" الذي تحكم في مصير نهائي المونديال

    هل تصدق عزيزي القارئ، أن وجبة من الكافيار ساهمت في رسم نتيجة المباراة النهائية؟ خاصة إن علمت بأن من أقنع الحكم بشرعية الهدف، هو حكم الراية توفيق باهراموف، من الاتحاد السوفيتي.

    الحكم الروسي نيكولاي لاتيشيف، الذي أدار نهائي كأس العالم 1962، ذكر بأن باهرماوف لم يكن ضمن المرشحين من الأساس لإدارة نهائي إنجلترا وألمانيا الغربية، إلا أن الحكم السوفيتي اجتمع مع مسؤول ماليزي من اللجنة المنظمة، وقدم إليه عبوتين من الكافيار، من أجل التوسط له كي يصبح ضمن طاقم تحكيم المباراة.

    وقبل وفاته بفترة قصيرة، قال لاتيشيف في مقابلة، إن عبوتين فقط من الكافيار الروسي، كانت وراء تلك الحيلة، وإن صدقت مقولته، فإن الألمان حرموا من حلم اللقب، بسبب وجبة فاخرة.

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  • الكافيار الروسي

    ويمكن القول إن الكافيار الروسي ليس مجرد "وجبة فاخرة"، بل إنه رمز غذائي وثقافي كبير، وعلامة تجارية اشتهرت في جميع إنحاء العالم.

    وفي عهد بطرس الأكبر "1672-1725"، تجول النبلاء الروس أنحاء أوروبا، من أجل نشر الثقافة والمطبخ الروسي، وبمرور الوقت تحول الكافيار إلى سلعة فاخرة، وخلال عهد القيصر نيكولاس الثاني، بلغت قيمة الكافيار حد منعه للفلاحين الروس، ليصبح طعامًا مخصصًا للأثرياء فقط.

    ولعل القيمة الكبيرة التي يمثلها الكافيار الروسي، تقدم تفسيرًا - إن صحت المعلومة - لأن يسيل لعاب المسؤول الماليزي إذا ما عرض عليه مقابل إقناع اللجنة المنظمة بإدراج الحكم في مباراة بحجم نهائي كأس العالم.

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  • "لم نتحدث عن الهدف الثالث لإنجلترا"

    ورغم جدلية الهدف، إلا أن فولفجانج فيبر، مدافع ألمانيا الغربية، قال "بعد المباراة مباشرة، لم نتحدث عن هدف إنجلترا الثالث، كنا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نقدم أداءً أفضل لنفوز في النهائي، كانت إنجلترا بطلًا عالميًا مستحقًا، فريق عظيم فاز بنهائي عظيم، لكننا جعلنا الأمر صعبًا عليهم".

    في المباراة النهائية التي تابعها نحو 400 مليون شخص عبر التليفزيون، وقيل عنها إنها جذبت أكبر جمهور تليفزيوني عبر العالم، منذ جنازة ونستون تشرشل، صنع هيرست "الهاتريك"، وظل محتفظًا بهذا الإنجاز التاريخي بمفرده، على مدار 56 عامًا، حتى جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليعادل ذلك الإنجاز، بثلاثيته ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

  • لاعب الطوارئ

    المثير في الأمر، أن جيف هيرست، بطل موقعة النهائي، لم يكن أساسيًا في البداية مع المنتخب الإنجليزي، الذي لقب بـ"المعجزة بلا أجنحة" في مونديال 1966، نظرًا لصلابته الدفاعية حتى النهائي.

    في آخر مباراة من دور المجموعات، تعرض المهاجم الأساسي جيمي جريفز، لإصابة، دفعت المدرب ألف رامسي، للاعتماد على هيرست في المراحل الإقصائية بعد ذلك.

    وعن ليلة التتويج التاريخية، تحدث جيف هيرست قائلًا "كان ألف رامسي ينتظرنا عند حافة الملعب بعد نهاية المباراة، مليئًا بالفرح كما لم أره من قبل. عانق موريو (بوبي مور) بشدة، كنت مذهولًا ومتعبًا للغاية، فلم أتمكن من القيام بأكثر من مصافحة ضعيفة. كنت في الرابعة والعشرين من عمري، وكانت تلك بداية حياة مليئة بالإشادة بأحداث بعد ظهر واحد فقط".

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