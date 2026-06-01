محمود خالد

أكلات المونديال: من أجل "شواء اللحم" .. الأرجنتين تضحي بالفنادق والتاريخ يُكتب في جامعة قطر!

سلسلة يقدمها موقع GOAL، حول أغرب القصص المتعلقة بالأكلات في تاريخ كأس العالم، بالتزامن مع انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

عزيزي القارئ؛ "بالهنا والشفا.. صحتين وعافية.. بصحتك"، تمتع بعشائك وأنت تشاهد مباريات كأس العالم، ولكن هل تصدق أن المأكولات تحتلّ ركنًا أساسيًا في تاريخ المونديال؟

الطعام يعكس ثقافة دولة، مرآة لطباع الشعوب، وإن اجتمعت الثقافات في محفل عالمي مثل المونديال، فبالتأكيد ستكون ثقافة المأكولات شاهدة على تاريخ يُكتب، ولكن خلف الكواليس.

قصص غريبة كانت تطبخ في موائد المونديال، بعثات كروية أصرّت على جلب أطعمة خاصة تعكس هويتها، منها ما كان مصدرًا للتفاؤل، أو التخلص من الاكتئاب، حكايات لن تفارق ذاكرة البطولة ما دام تاريخها.

وحول ذلك، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، سلسلة "أكلات المونديال"، لعرض أغرب القصص حول المأكولات في البطولة العالمية..

  • متحف صغير في جامعة قطر

    عندما يقودك القدر للحظة تاريخية، هكذا كانت جامعة قطر، التي قررت تخليد ذكرى إقامة المنتخب الأرجنتيني، وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، خلال فترة كأس العالم 2022، لتنشئ متحفًا صغيرًا، يحمل قمصان راقصي "التانجو" وتوقيعاتهم.

    الجامعة قررت تخليد تلك الذكرى، فهنا كان نجوم الأرجنتين يقيمون في غرفهم، إبان رحلتهم في كأس العالم، التي كتبوا فيها التاريخ، وتوجوا باللقب الغالي، لنشاهد ميسي يحتفل بالكأس على طريقة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، بالحمل على الأكتاف.

    ولكن، لماذا اختار ميسي ورفاقه، الإقامة في جامعة قطر، مفضلين إياها عن أفخم الفنادق في قطر؟

  • من أجل الأسادو .. لا إقامة في الفنادق

    ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن قرار بعثة المنتخب الأرجنتيني بالتخلي عن الفنادق الفخمة، والتوجه إلى قاعات الطلاب في جامعة قطر، بعدما تم تجهيزها لاستقبال كتيبة ليونيل سكالوني.

    "الطعام" كان المبرر الذي دفع الأرجنتينيين لاختيار جامعة قطر، حيث أن الحرم الجامعي كان سيسمح لهم بإقامة حفلات الشواء الشهيرة في البلاد، المعروفة بـ"أسادو"، علمًا بأن الحارس إيميليانو مارتينيز، نشر صورة لحفل الشواء من قلب الحرم الجامعي، عبر منصة (إنستجرام).

  • طقس أسادو

    ليست مجرد وجبة مفضلة، بل هو طقس يتربع على عرش الثقافة الأرجنتينية، يعرف بـ"أسادو" أو الشواء، يمثل تجسيدًا لروح البلاد، وطقس مقدس يجمع بين مختلف الأجيال والثقافات في البلاد.

    "الأسادو"، هو فن الشواء الذي يعبر عن الحياة، يفوح فيه عبق اللحوم الشهية، إن اجتمعت العائلة أو الأصدقاء، تحول المشهد إلى لوحة فنية، تتبادل فيه الحكايات، حتى يصل اللحم إلى درجة النضج.

    تروى القصص بينما يقف "الأسادور"، أو الطاهي الذي يتابع نضج كل قطعة لحم، وهو يتراقص خلف الأدخنة النابعة من "لا باريلا"، الشواية المصممة لهذا الطقس الأرجنتيني الفريد.

    الكاتب التشيلي خوان بابلو مينيسيس، قال عنه "على الرغم من نشر العديد من الكتب حول كيفية تحضير اللحوم بشكل جيد، إلا أنه ليس هناك أي نص يتفوق على الحدس الذي يحمله كل أرجنتيني في داخله".

    ذكرت التقارير عن هذا الطقس بأنه يشمل أكثر من 360 كيلوجرام من شرائح اللحم، من نوع Vacio، وحوالي 140 كيلوجرام من أضلاع اللحم البقري السميك، المعروفة بـTira de Asado.

  FIFA World Cup Qatar 2022 Winners Arrive to Buenos Aires

    أكثر من مجرد طعام

    وكان ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، قد تحدث عن أهمية طقس الأسادو، الذي يتخطى حدود كونه مجرد طعام أو طقوس احتفالية.

    وقال سكالوني "طعامي المفضل هو الأسادو، لكنه أكثر من ذلك، فهو جزء من ثقافتنا، ويصنع جوًا من الوحدة والتناغم. خلال الشواء، نتحدث ونضحك ونسترخي ونتواصل، الأمر لا يتعلق بالضرورة باللحم، رغم أننا نحبه، بل يتعلق بأن نكون جزءًا من مجموعة، ويتحقق التواصل الذي يولده ذلك".

    ورغم أن هذا الطقس ليس حكرًا على الأرجنتين، بل هناك منتخب أوروجواي الذي اشتهر أيضًا بجلب كميات كبيرة من اللحوم، لممارسة الطقس الذي يعبر عن الوطن، إلا أن راقصي "التانجو"، قرروا التخلي عن إقامة الفنادق، من أجل ممارسة طقس اللحم المحبب إليهم.

