محمود خالد

أكلات المونديال: "القرود الميتة تجلب لنا الحظ" .. مفاجأة زائير التي صدمت الألمان قبل لحظات الجهل الإفريقي!

الكونغو الديمقراطية

سلسلة يقدمها موقع GOAL، حول أغرب القصص المتعلقة بالأكلات في تاريخ كأس العالم، بالتزامن مع انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

عزيزي القارئ؛ "بالهنا والشفا.. صحتين وعافية.. بصحتك"، تمتع بعشائك وأنت تشاهد مباريات كأس العالم، ولكن هل تصدق أن المأكولات تحتلّ ركنًا أساسيًا في تاريخ المونديال؟

الطعام يعكس ثقافة دولة، مرآة لطباع الشعوب، وإن اجتمعت الثقافات في محفل عالمي مثل المونديال، فبالتأكيد ستكون ثقافة المأكولات شاهدة على تاريخ يُكتب، ولكن خلف الكواليس.

قصص غريبة كانت تطبخ في موائد المونديال، بعثات كروية أصرّت على جلب أطعمة خاصة تعكس هويتها، منها ما كان مصدرًا للتفاؤل، أو التخلص من الاكتئاب، حكايات لن تفارق ذاكرة البطولة ما دام تاريخها.

وحول ذلك، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، سلسلة "أكلات المونديال"، لعرض أغرب القصص حول المأكولات في البطولة العالمية..

  • قرود ميتة .. تجلب الحظ لزائير

    قصة زائير، أو الكونغو الديمقراطية حاليًا، في كأس العالم، تحمل الكثير من التقلبات، أفراح وأحزان، إنجاز تحقق لأول مرة، كأول دول من جنوب الصحراء، تمثل إفريقيا في المونديال، ونهاية مأساوية بهزائم تاريخية.

    وبين هذه القصص، تخيل عزيزي القارئ، أنك موظف جمارك ألماني، تفحص محتويات البعثة الإفريقية، وتفاجأ بوجود "قرود ميتة" في أحذيتهم وقمصانهم والسراويل القصيرة، هذا ما حدث بالفعل، وتسبب في حالة من الذهول لدى موظفي الجمارك آنذاك.

    بعثة زائير قالت حينها، إنها جلبت القرود الميتة من أجل تناولها، وكانت الإجابة "نحن نحب طبق القرد المشوي، ولا يمكننا إيجاده هنا".

    ليس ذلك فقط، بل إن وجبة القرود كانت بالنسبة لهم "طاقة الحظ"، حيث كان اللاعبون يتناولونها قبل كل مباراة في التصفيات، حتى نجحوا في بلوغ كأس العالم.

    ورغم هذه المبررات، إلا أن موظفي الجمارك رفضوا السماح بالمرور مع "القرود الميتة"، ما أشعل غضب بعثة زائير ودفعهم للتهديد بالانسحاب، إلا أنه بعد عدة نقاشات حادة، تدخلت وزارة الخارجية الألمانية لحل الأزمة، وبالفعل مرت البعثة بوجبتها المفضلة.

    ولكن، هل جلبت وجبة القرود الحظ لأبناء زائير في مونديال ألمانيا؟

  • انهيار حلم زائير

    كان الرئيس موبوتو سيسي سيكو، شغوفًا بتطوير الرياضة، والذي اعتبرها بأنها لا تقل أهمية عن الاقتصاد، وساهمت استثماراته في الرياضة، بين الأندية ومرافق التدريب، في تطور الكرة، حتى توج منتخب زائير بلقب كأس أمم إفريقيا 1974، وكان أول منتخب إفريقي يشد الرحال إلى كأس العالم، بعد مصر 1934.

    الرئيس موبوتو أغدق سيلًا من المكافآت على اللاعبين، بين منازل وسيارات، بل وخصص مبلغًا كبيرًا للاعبين، من أجل استخدامها عند الحاجة، وأرسل وفدًا من الحكومة واتحاد كرة القدم، لمؤازرتهم في كأس العالم، ولكن ما حدث أودى بالمنتخب إلى تيار آخر مظلم.

    المرافقون للبعثة استنزفوا المكافآت، واللاعبون شعروا بالخدعة، بأن هذا المال كان مخصصًا لأجورهم ومكافآتهم أيضًا، أي أنهم لن يتقاضوا رواتبهم، ما أثار غضبًا في نفوسهم ورغبة في التمرد، وقرر أغلبيتهم أنهم لن يلعبوا يوم 18 يونيو، ويزعم أن الاتحاد الدولي "فيفا"، منح مبلغ 3 آلاف مارك ألماني لكل لاعب من أجل إنقاذ سمعة البطولة.

  • شهية القرود لم تجلب الحظ

    في الحقيقة، يمكن القول إن شهية القرود لم تجلب الحظ لمنتخب زائير، بل تحولت المشاركة التاريخية إلى "كارثية"، فبعدما قدم المنتخب أداء هجوميًا، نال استحسانًا كبيرًا، رغم خسارته بثنائية إسكتلندا، وسط استهانة تامة للفريق الإفريقي، لدرجة أن المدير الفني للخصوم، ويلي أورموند، قال قبل المباراة "إن لم نتمكن من الفوز على زائير، علينا أن نحزم حقائبنا ونعود إلى الوطن"، انهار مؤشر المنتخب بسبب أزمة الرواتب والمكافآت.

    في ليلة الـ18 يونيو، استقبلت شباك زائير 9 أهداف من يوغوسلافيا، وكانت واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ المونديال، وعنها قال الظهير الأيسر مويبو إيلونجا، في مقابلة مع إذاعة BBC، إنه تم إغلاق الفندق أمام الصحفيين، وتم إرسال الحراس الرئاسيين لنا من أجل تهديدنا، وقالوا لنا إننا لو خسرنا (0-4) أمام البرازيل، فلن نعود إلى الوطن".

  • "لحظة من الجهل الإفريقي"

    المؤازرة تحولت إلى ضغط شديد، اللاعبون خائفون من وعيد الرئيس موبوتو، والبرازيل متقدمة بهدفين، وحصلوا على ركلة حرة من مسافة 25 ياردة. الذعر دفع اللاعب إيلونجا، للركض وركل الكرة بعيدًا، الأمر الذي وصفه معلق بي بي سي، جون موتسون، بقوله "لحظة غريبة من الجهل الإفريقي".

    لاعبو زائير كانوا يرغبون في إضاعة الوقت، حتى لا يخسروا برباعية، إلا أن البرازيل سجلت هدفًا ثالثًا، وانتهى اللقاء بثلاثية، فعادوا إلى وطنهم، ولكن منبوذين ومفلسين، وانقطع التمويل عن المنتخب الوطني.

    واليوم، بعد 52 عامًا، عاد منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى كأس العالم، بعد مسيرة مليئة بالتحديات، خلال رحلة التصفيات، فهل نشاهد نسخة جديدة "مختلفة"، تنسينا مشاركته السابقة التي تعد واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ المونديال؟

