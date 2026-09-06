بينما تفاءل جمهور الأهلي بعد رحيل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، وتعيين أسامة هوساوي خلفًا له، خرجت تسريبات بشأن الأخير، تعد صادمة بعض الشيء.
"نستهدف المركز الرابع أو الخامس" .. رسالة تورط أسامة هوساوي أمام الجماهير بشأن أهدافه مع الأهلي
رحيل روي بيدرو عن الأهلي
في الثالث من سبتمبر الجاري، أعلن الأهلي في بيان رسمي، إنهاء علاقته التعاقدية مع روي بيدرو، متوجهًا له بالشكر على الفترة التي عمل بها داخل النادي.
وتقرر تصعيد أسامة هوساوي؛ نجم الراقي الأسبق، من منصب مساعد المدير الرياضي لخلافة بيدرو في منصبه، بعد نجاحه في تطوير الأكاديمية والفئات السنية بالنادي، بحسب ما جاء في البيان.
هذا القرار اتخذ بعدما تعرض روي بيدرو لحملة هجوم من جماهير الأهلي طوال الأسابيع الماضية، تبعها استياء من قبل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتدخل البرتغالي فيما لا يعنيه، وفقًا لما كشفه الصحفي خالد الزهراني.
رسالة تورط أسامة هوساوي
وقف الصحفي الرياضي خالد الزهراني أمام حالة التفاؤل التي بدأت تنتشر بين جمهور الأهلي على خلفية تولي أسامة هوساوي منصب المدير الرياضي، بداعي أنه أحد أبناء النادي ولن يكون صاحب أجندة خاصة، بل سيُعلي مصلحة الفريق أولًا.
ونقل الزهراني رسالة محبطة قالها هوساوي لمدربي الفئات السنية بالنادي مطلع الموسم الجاري، تشير إلى أن طموحه لا يليق باسم قلعة الكؤوس، حيث أكد لهم أن الهدف هو احتلال المركز الرابع أو الخامس في مختلف المراحل العمرية.
وكتب الصحفي الرياضي نصًا عبر حسابه على منصة "إكس"، في رسالته للجمهور المتفائل: "عمومًا مديركم الرياضي الجديد اللي مرتكين عليه وترجون منه التغيير مجتمع مع مدربين الفئات السنية قبل بداية الموسم وقايل لهم بالحرف (هذا الموسم ما نطلب منكم بطولات، هدفنا ترتيب رابع – خامس ونمشي الموسم على خير".
وماذا بعد؟
يخوض أسامة هوساوي حاليًا سباقًا مع الزمن لحسم عدد من الصفقات للأهلي قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.
الميركاتو في دوري روشن السعودي يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الأحد، والراقي ينقصه الكثير، لذا متوقع ألا ينجح هوساوي في أول مهمة له في منصب خليفة روي بيدرو.
مسيرة أسامة هوساوي مع الأهلي
بدأ صاحب الـ42 عامًا مسيرته الكروية من بوابة نادي الوحدة، ومنه انتقل إلى الهلال فأندرلخت البلجيكي في يوليو 2012.
وبعد تجربة احترافية لمدة أربعة أشهر فقط في الدوري البلجيكي، عاد هوساوي للدوري السعودي من بوابة النادي الأهلي في نوفمبر 2012 وحتى 2016.
وشارك أسامة مع الراقي في 129 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين، فيما لم يتوج بأي بطولة.
وفي صيف 2016، رحل هوساوي عن الأهلي عائدًا للهلال في صفقة انتقال حر ومنه إلى الوحدة عام 2018، قبل الاعتزاال نهائيًا.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا