هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Jose MourinhoGetty Images
أحمد فرهود

بعد إقحام اسمه في أزمة كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس.. جوزيه مورينيو يرد بـ"رسالة من كلمتين"!

كريستيانو رونالدو
جوزيه مورينيو
جورج جيسوس
البرتغال
ريال مدريد
النصر

ماذا قال جوزيه مورينيو؟!..

رد جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، على التصريحات المنسوبة إليه؛ بشأن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو مع جورج جيسوس، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

وحسب التصريحات المنسوبة لمورينيو؛ فقد طالب رونالدو بالتحكم في غروره، مع الإشادة بخبرة جيسوس الكبيرة في التعامل مع الأزمات.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27getty

    تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • جوزيه مورينيو.. رسالة من "كلمتين" بعد إقحام اسمه في أزمة رونالدو

    وفي هذا السياق.. نشر جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، صورة عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس.

    هذه الصورة التي نشرها مورينيو، بعد التصريحات المنسوبة إليه في الساعات الماضية؛ تضمنت كلمتين فقط لا غير، وهما "أخبار كاذبة".

    ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، نشر مورينيو هذه الصورة؛ لتكذيب التصريحات المنسوبة إليه بشأن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدير الفني جورج جيسوس، في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    Jose Mourinho InstagramInstagram
  • Jose MourinhoGetty Images

    جوزيه مورينيو يرفض التعليق على أزمة رونالدو بشكلٍ مفصل.. ولكن!

    واستكمالًا لخبره.. أكد موقع "فوت ميركاتو" مساء اليوم الخميس، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، رفض التعليق بشكلٍ مفصل على التصريحات المنسوبة إليه؛ بشأن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدرب جورج جيسوس، في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    وقال مورينيو: "هُناك الكثير من الأخبار حول تصريحاتي بشأن رونالدو، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وقضية مدرب المنتخب.. إنها أخبار كاذبة، لن أعلق".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • RC Deportivo La Coruna v Real Madrid CF - La LigaGetty Images Sport

    علاقة "متوترة" سابقة بين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو

    المثير في الأمر أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، "درب" الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك في الفترة من 2010 إلى 2013.

    هذه الفترة شهدت بعض التوترات بين رونالدو ومورينيو؛ رغم أن ريال مدريد عاد للتتويج بالبطولات المحلية والمنافسة الأوروبية الشرسة مجددًا، مع المدير الفني البرتغالي.

    ولا نستطيع القول إن العلاقة وصلت إلى "عداوة"؛ ولكن كانت هناك خلافات علنية بالفعل في أوقاتٍ معينة، مع كواليس خفية تحدثت عنها وسائل الإعلام آنذاك.