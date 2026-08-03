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هيثم محمد

"البخيل" تحول إلى طماع؟ أرسين فينجر "المتهم" وراء أطماع إنفانتينو

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كأس العالم

خصخصة كأس العالم فشلت ولكن البحث عن أصحاب الفكرة بدأ

أسدل الستار، ولو مؤقتًا، على أزمة خصخصة كأس العالم، ولكن بدأت رحلة البحث عن المتهمين عن المشروع المثير للجدل لرئيس فيفا جياني إنفانتينو عقب الضجة التي أثارها الأمر في الأيام الأخيرة.

وبدأت رحلة البحث من الإعلام عن المتورطين في تلك الفكرة من إنفانتينو، لتتوجه أصابع الاتهام نحو مسؤول فيفا العالمي للتطوير وأسطورة التدريب أرسين فينجر.

  • wengerGetty Images

    "بخيل" آرسنال

    خلال 22 عامًا صنع فيها مجد "المدفعجية"، التصقت بفينجر تهمة "البخل". صرف المدرب الفرنسي مجموع 802 مليون يورو خلال تلك الأعوام، رقم قد يبدو ضخمًا، ولكن بتوزيعه على فترة فينجر بين 1996 و2018، وخصوصًا في السنوات الأخيرة منها، تجد أنها تعد شحيحة مقارنة ببقية كبار البريميرليج وأوروبا.

    الانتقادات زادت بحق المدرب المخضرم بالتحديد في أعوامه الأخيرة حيث فضل سياسة الاعتماد على المواهب الشابة، ورفض الدخول في صراع الصفقات المكلفة رغم إبرام بعضها مثل مسعود أوزيل وأليكساندر لاكازيت، وحتى أبرز نجوم حقبته مثل تييري هنري وباتريك فييرا ودينيس بيرجكامب انضموا لآرسنال بمقابل مادي صغير.

    صفة "البخل" لازمت فينجر أثناء حقبة آرسنال، ولكن لوضع الصورة كاملة، لا يجب نسيان أن تلك الحقبة تزامنت مع مشروع النادي الضخم لبناء ملعب "الإمارات" الذي تخطت تكلفته 550 مليون يورو، وجعلت النادي تحت تأثير تركيزه على هذا المشروع عن الجانب الكروي، مما حول هدف الفريق وفينجر من المنافسة على الألقاب لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا وحصد المزيد من الأموال.

    في المقابل، كان فينجر صاحب موقف ثابت ضد صعود الأندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي، ووصف الأمر بالمنشطات المالية عقب تولي رومان أبراموفيتش ملكية البلوز والأموال الضخمة التي ضخها في الفريق، متمسكًا بسياساته الخاصة بالاستثمار في المواهب الشابة ورفض تدفق الأموال على طريقة سيتي وتشيلسي لعالم كرة القدم.

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  • Gianni Infantino GFXGOAL

    أصابع الاتهام تتجه نحو فينجر

    مع كشف "تايمز" عن خطة إنفانتينو بخصوص خصخصة كأس العالم، نشرت "تيليجراف" مقالًا تتساءل عن دور فينجر في تلك الخطة، وهو الذي منذ تعيينه في 2019 بمنصبه بالاتحاد الدولي لكرة القدم خيب آمال الكثير من عشاقه.

    الصحيفة البريطانية طرحت سؤالًا حول صمت فينجر الحالي بخصوص هذا المشروع، الفرنسي يعد من دائرة المقربين لإنفانتينو مؤخرًا ولابد وأنه كان على علم بتلك المخططات قبل خروجها للعلن، فهل هو كان من فئة المعارضين الذي طفت أسمائهم على السطح مؤخرًا وينتظر اللحظة المناسبة لإبداء رأيه، أم وراء صمته تأييد لفكرة رئيس فيفا غير معلن وعدم رغبة في السباحة عكس التيار عقب عاصفة الغضب الشعبي والتراجع عنها رسميًا.

    دور فينجر الأساسي هو "تطوير اللعبة" ورأينا مؤخرًا مقترحاته بخصوص قوانين مثل التسلل مثلًا، ومن هنا السؤال حول مدى انخراطه في قصة خصخصة المونديال وبيع أصوله لأنها تدخل ضمن صلاحياته كون كأس العالم أهم بطولات ومنتجات فيفا، وأي قرار يخص بطولة هي الأهم في اللعبة لا يجد أن يحدث دون علم مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي وأحد أهم الوجوه فيه كما شاهدنا حضوره المكثف في المونديال الأخير.

    الأيام والأسابيع القادمة ستكون حاسمة لتحديد موقف فينجر، الاستمرار في الصمت سيطرح المزيد من علامات الاستفهام حول موقفه، خصوصًا من تشديد الخناق من المعترضين على إنفانتينو والمطالبة برحيله وظهور منشقين ضمن أبرز رجاله في فيفا، وكل يوم يمر دون اتضاح موقف فينجر سيضعه في خانة "الطمع" التي يقف على رأسها رئيس الاتحاد الدولي الذي لا يريد أحد في الوقت الحالي أن يكون في صفه، على الأقل في العلن!

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