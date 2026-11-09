"لن تتقدموا بهذا الكذب" .. رابيو يثير الجدل بعد واقعة إنذار لاعب جنوي أمام ميلان!

انتهت المباراة بنتيجة (2-1)، على ملعب فيراريس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، حيث تفوق فريق روبن أموريم على جنوى، بفضل هدفي كريستيان بوليسيتش وألفادجو سيسيه، لكن ميلان احتج على واقعة في بداية الشوط الثاني.

أليساندرو ماركاندالي أوقف أدريان رابيو، بإمساكٍ واضح، قبيل خط منتصف الملعب، وحصل على إنذار، لكن لاعبي ميلان ودكة البدلاء ثاروا في وجه الحكم دافيدي ماسا مطالبين بطرده؛ لأنه رغم بُعد المسافة عن المرمى، لم يكن هناك المزيد من العوائق أمام الهجمة الهجومية. احتجاجات شديدة أدت إلى إنذار رابيو نفسه وطرد ثلاثة من أعضاء دكة بدلاء ميلان، من بينهم طبيب النادي ماتزوني.

لكن الجدل لم ينتهِ، لأن لاعب الوسط الفرنسي نفسه زاد الطين بلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.