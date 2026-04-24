أخبار الهلال اليوم | رسالة مدرب بنزيما لجماهيره .. خياران لمستقبل سالم الدوسري وزميل سعود "مطلب" للزعيم!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ24 من أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • إعلان المقاعد الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة

    أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عدد المقاعد الجديدة للأندية، في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بدءًا من موسم 2026-2027، حيث تحصل السعودية على أعلى عدد مقاعد في "غرب آسيا"، برصيد 6 مقاعد.

    ومن المقرر أن يتم توزيع مقاعد أندية السعودية، بواقع 3 مقاعد مباشرة واثنين "ملحق" في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

    واشتملت التحديثات الجديدة، على استحداث مقعد جديد لوصيف دوري التحدي الآسيوي، بمنحه فرصة المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا الثاني.

    رسالة مدرب بنزيما تطمئن جماهير الهلال

    وجه خافيير أتاليا، المدرب الشخصي لنجم الهلال، كريم بنزيما، رسالة طمأنينة لجماهيره، في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قال فيها "إنه في حالة بدنية ممتازة"، في إشارة لجاهزيته لخوض التحديات المُقبلة.

    ويخوض الهلال منافسة قوية على لقب دوري روشن السعودي، مع النصر والأهلي والقادسية، فيما تتبقى له 6 جولات حتى نهاية موسم الدوري، أمام ضمك والحزم والخليج والنصر ونيوم والفيحاء، فضلًا عن استعداده لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الخلود.

    "لقد سئمت من هذا الموضوع"!.. كريم بنزيما يتحدث عن مستقبله ويكشف عن خطوة إدارية محتملة

    أعطى النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال، "لمحة" عن مستقبله في عالم الساحرة المستديرة.

    بنزيما بدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي؛ قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم الفريق الجدّاوي الكبير الاتحاد.

    ربما ملّ الهجوم عليه بعد استفزاز جمهور الهلال .. كريم بنزيما يحمي نفسه بخطوة جديدة

    رغم قصر مدة إقامة في نادي الهلال إلا أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وجماهير ناديه متوترة للغاية خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

    صفقة لانس .. وخياران أمام سالم الدوسري لحسم مستقبله

    "أحدهما مفاجئ بدعم من الوليد بن طلال".. الهلال يخير سالم الدوسري بين "أمرين" في مستقبله

    أعطى مجلس إدارة نادي الهلال، "الحرية" إلى سالم الدوسري، قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحديد مستقبله في عالم الساحرة المستديرة، بنفسه.

    سالم البالغ من العمر 34 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول، حتى 30 يونيو 2027؛ أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.

    ليس سعود عبد الحميد.. الهلال يستهدف ضم نجم لانس الفرنسي!

    بينما تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو النجم الدولي سعود عبد الحميد المتألق بقميص نادي لانس، والمساهم بقوة في بلوغ فريقه المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا، كشفت تقارير صحفية عن تحرك إدارة نادي الهلال نحو صفقة أخرى من الفريق الفرنسي ذاته. الهدف هنا ليس استعادة الظهير الأيمن.

    انتقادات لدونيس وتحذير من عودة ميتروفيتش

    فيديو | "لم يهزم سوى الهلال ويخسر في غياب هذا اللاعب" .. أرقام دونيس تضعه في قفص الاتهام قبل قيادة السعودية بكأس العالم!

    فور الإعلان بشكل رسمي عن توليه مهمة قيادة المنتخب السعودي، ظهرت بعض علامات التشكيك في جورجيوس دونيس مدرب الأخضر المنتظر في كأس العالم 2026.

    الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تلك الأنباء أمس، الخميس، لتنتهي حقبة الفرنسي هيرفي رينارد مع الفريق، بعد سلسلة من المستويات المحبطة، كان آخرها في الهزيمتين ضد مصر وصربيا في التوقف الدولي الأخير.

    الريان أزال غموض موافقة عبدالرزاق حمدالله على تخفيض راتبه مع الشباب .. واحذر يا الهلال من عودة أليكساندر ميتروفيتش!

    انتهى حلم الشباب السعودي في الخطوة الأخيرة، ولا تزال البطولات رافضة أن تخضع له مهما حاول، بل غالبًا ما تكون خطواته للوراء أكثر منها للأمام.

    أما الريان القطري فيعتلي منصة التتويج بطلًا لدوري أبطال الخليج للأندية لأول مرة في تاريخه، بفوز بثلاثية نظيفة أمام الليوث السعودية.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

