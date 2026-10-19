أخبار الهلال اليوم | قرار تاريخي من الإدارة .. موقع سالم الدوسري في التشكيل و"إنزاجي يقتل إبداع اللاعبين"!

أعرب الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، عن سعادته بانتقال ملكية النادي إلى الأمير الوليد بن طلال، والذي يملك رغبة في الانتصار، فيما أبدى قلقه من مرحلة الهلال ما بعد الوليد.

وأوضح، في حوار مع قناة ثمانية، "نشأنا على 50 سنة، كانت الأندية تموّل نفسها بأعضاء الشرف والمشجعين، ثم دخلنا مرحلة دعم الدولة للأندية، وكان الهلال يجمع بين الإدارة الجيدة والموارد، حيث أعتبر أن النجاح في النادي 70% منه أموال، و30% إدارة، والهلال كان من أوائل الأندية التي اهتمت بالجانب التجاري والرعايات والتذاكر، وكان دخله يتفوق بما يتراوح بين 4-5 أضعاف النادي الذي يليه، وكنتُ قلقًا بأن يزول هذا الفارق مع نظام دعم الدولة، وأقول إن مرحلة الجهة الواحدة ستنتهي، والنادي المحظوظ هو الذي ستقوده إدارة جيدة".

وحول رأيه بشأن مصير النصر والأهلي والاتحاد، بعد دخول مرحلة التخصيص، قال ابن مساعد "كان لي الشرف أن أكون رئيس الهيئة العامة للرياضة، عملنا نظامًا للتخصيص، ووضعنا بعض الضوابط حول توزيع الأموال ونقل الملكية، مثل ضرورة مراجعة السجل التجاري لمالك النادي الجديد، وأشعر أن التخصيص ليست له ضوابط حاليًا، خاصة بعدما قرأت أن نادي الخلود يريد أن ينقل مقره إلى الرياض، وهذا الأمر لا يتمّ إلا بموافقة الأندية الثانية في المنطقة الجديدة، كون هذا الانتقال قد يؤثر على جماهيرية الأندية الأخرى في تلك المنطقة".