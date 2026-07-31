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محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | رد على مؤامرة يايسله .. معاقبة كانسيلو ووالد ندياي يؤكد استمرار معاناة "الجناح الأيمن"!

الهلال
دوري روشن السعودي
ماتياس يايسله
جواو كانسيلو
محمد العويس
ياسين بونو
إليمان نداي
ثيو هيرنانديز
سالم الدوسري

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 31 يوليو 2026

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

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    رد قاطع على مؤامرة رحيل يايسله

    هذا موقفنا من الصفقة!.. رد حاسم على مفاوضات الهلال مع ماتياس يايسله وتحريضه ضد الأهلي

    منذ قدّم المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، "استقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي؛ واسمه يرتبط بفريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكلٍ قوي للغاية.

    يايسله "استقال" من القيادة الفنية للأهلي، صباح أمس الخميس؛ وذلك بعد 3 سنواتٍ كاملة مع الفريق، حقق خلالها دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي.

    نيوكاسل يونايتد قد يصبح "كوبري" ماتياس يايسله إلى الهلال.. لكن "ليس كل شيء مؤامرة"!

    يعيش الشارع الرياضي السعودي حالة من الانقسام الشديد؛ وذلك بعد رحيل المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن عملاق جدة الأهلي.

    يايسله قدّم "استقالته" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده، الذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2027.

    هُنا.. أخذ قطاع من الجماهير الأهلاوية، يُهاجم مجلس إدارة ناديهم، وخاصة الرئيس التنفيذي أحمد الشنقيطي؛ متهمين إياه بالتسبب في رحيل المدير الفني الألماني الشاب، بسبب عدم تلبية مطالبه المشروعة.

    بينما آخرون زعموا بوجود "مؤامرة" لهدم الأهلي؛ برعاية صندوق الاستثمارات السعودي - مالك هذا الكيان الرياضي الكبير -، وعملاق الرياض الهلال.

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    معاقبة كانسيلو .. وكلمات العويس تثير التساؤل حول بونو

    "بسبب اتفاق سري مع وكيله وبرشلونة".. الهلال يعاقب جواو كانسيلو

    فتح عملاق الرياض الهلال، "ملفًا تأديبيًا" ضد البرتغالي المخضرم جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم.

    كانسيلو عاد إلى الهلال مجددًا في صيف العام الحالي، بعد نهاية إعارته إلى العملاق الكتالوني برشلونة في 30 يونيو 2026؛ ولكنه لم ينضم إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأزرق، حتى وقت كتابة هذا الخبر.

    "دعوت الله لتحقيق حلمي".. محمد العويس يتحدث عن أسباب رحيله من الهلال وعودته بعد عام واحد

    كشف الحارس المخضرم محمد العويس، عن سبب رحيله عن عملاق الرياض الهلال صيف 2025؛ قبل العودة مجددًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعد عامٍ واحد فقط لا غير.

    الهلال تعاقد مع العويس البالغ من العمر 34 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعدما لعب مع نادي العلا، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    لإنقاذه من دكة الهلال .. عملاق إيطاليا يضاعف عرضه لخطف ياسين بونو!

    دخل مستقبل النجم المغربي ياسين بونو مع نادي الهلال السعودي منعطفًا حاسمًا بعد دخول عملاق إيطالي على الخط لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2026.

    فمع تزايد التكهنات حول قائمة "الزعيم" للموسم المقبل، بدأت ملامح صفقة كبرى تلوح في الأفق قد تعيد "أسد الأطلس" إلى القارة العجوز من أوسع الأبواب.

    جناح الهلال المُعار يثير الجدل في البرازيل .. "تلويح باليد" يحيل كايو سيزار إلى المحكمة الرياضية!

    في الوقت الذي ينال فيه إشادة بتفوقه على أقرانه في كورينثيانز، إلا أن جناح الهلال المعار، كايو سيزار، تورط في تصرف "لا رياضي" يهدد بتعرضه للإيقاف في الدوري البرازيلي.

    وانتقل الجناح ابن الـ22 عامًا، إلى كورينثيانز في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من الهلال، حتى نهاية العام الجاري "2026"، ورغم بدايته المتعثرة، التي شهدت تعرضه لإصابتين، سواءً في أوتار الركبة أو عضلة الفخذ، إلا أنه بات يشارك بشكل مستمر مؤخرًا.

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    صدمة مزدوجة من البايرن .. وأزمة صفقة "الجناح الأيمن"

    "تحدثنا باللغة العربية وأخبرني بهذا القرار"!.. والد إيلمان ندياي يحسم جدل انتقال نجله إلى الهلال

    حسم محمدو عبدالله ندياي، والد النجم السنغالي إيلمان ندياي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، الجدل بشأن انتقال نجله إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    الهلال وضع ندياي على رأس أولوياته، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم مركز الجناح الهجومي، بعد ضم الهولندي كريسينسيو سامرفيل بشكلٍ رسمي.

    وسط مراقبة مانشستر .. الهلال يرفض "مبالغة" إيفرتون بعد تحديد سعر إيلمان ندياي!

    لا تزال المفاوضات جارية بين ناديي الهلال وإيفرتون، في ظل رغبة الزعيم في التعاقد مع الجناح السنغالي إيلمان ندياي، في فترة الميركاتو الصيفي.

    الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

    وبحسب التقارير، فإن إيلمان ندياي، كان خيارًا ثانيًا بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن حامل الكرة الذهبية، أعطى قراره النهائي، برفضه الرحيل عن بطل أوروبا، واتجاهه نحو توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.

    لإغلاق الباب أمام برشلونة والهلال .. خطوة جديدة و"دور مختلف" لهاري كين مع بايرن ميونخ

    تشير التقارير إلى أن هاري كين مستعد لربط مستقبله على المدى الطويل بنادي بايرن ميونخ، حيث يعتزم العملاق الألماني تقديم عرض لتمديد عقد قائد منتخب إنجلترا بمجرد عودته من إجازته التي أعقبت كأس العالم.

    وعلى الرغم من بلوغه 33 عامًا، لا يزال المهاجم الهداف حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي، وهو مستعد لتكييف أسلوب لعبه من أجل إطالة أمد مسيرته في أعلى المستويات.

    "سنكون أغبياء".. بايرن ميونخ يرد رسميًا على انتقال لويس دياز إلى الهلال

    حسم نادي بايرن ميونخ الألماني "موقفه"، من بيع عقد جناحه الكولومبي لويس دياز، إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    الهلال حدد دياز، كـ"بديل" لصفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح العملاق المحلي باريس سان جيرمان؛ الذي رفض فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة الحالية.

    حلم الهلال .. عثمان ديمبيلي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن السعودي

    مركز المهاجم في الهلال صداع يتجدد مع كل سوق انتقالات، وخلال صيف 2026 الهدف كان التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ نجم باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن تلك الصفقة ستبقى حلمًا كما بدأت.

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    فرصة آسيوية للهلال .. ومطالبة بغرامة السوبر

    فرصة ذهبية للنصر والهلال ولن تكون سهلة يا الأهلي .. الآسيوي يكافئ السعودية بقرارات جديدة في دوري أبطال النخبة!

    كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراراته الجديدة، بشأن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا بدلًا من 24، كما في النسختين الماضيتين.

    وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، لتقام بنظام "النخبة"، في 2023، حيث تقام بنظام مرحلة الدوري، والتي تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين "الشرق والغرب"، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام "التجمع"، من مباراة واحدة، وتقام جميعها في دولة واحدة.

    "العقوبة تصل إلى المنع من تسجيل الصفقات الجديدة".. طلب عاجل بالتحقيق مع الهلال بسبب غرامة السوبر

    أثار القانوني الرياضي خالد الشعلان، جدلًا كبيرًا في الشارع السعودي؛ وذلك على خلفية العقوبات الصادرة ضد عملاق الرياض الهلال، بسبب كأس السوبر المحلي.

    الهلال انسحب من بطولة كأس السوبر، مطلع الموسم الماضي 2025-2026؛ ليصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، مجموعة من العقوبات ضد النادي.

    "تراجعت عن قرارها التاريخي المضحك" .. تحديث رسمي من رابطة الدوري السعودي بشأن مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب

    ما هي إلا ساعات من الاعتراض حتى ورضخت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لمطلب غالبية أندية دوري روشن بشأن التعديلات على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب.

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    مفاجأة تيو هيرنانديز ومستقبل سالم الدوسري

    ثيو هيرنانديز يصدم الهلال بقرار مفاجئ .. وداروين نونيز يتصدر خطة بشكتاش البديلة!

    كشفت تقارير صحفية، عن رغبة واضحة لدى النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب نادي الهلال، في الرحيل عن قلعة الزعيم بعد موسم واحد فقط من انضمامه للفريق قادمًا من ميلان الإيطالي.

    ثيو الذي شارك مع الهلال في 44 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 9 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة في موسم 2025-2026، يطرق الآن أبواب الرحيل على أمل العودة إلى أوروبا مرة أخرى.

    في الوقت نفسه، يبدو أن رحيل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز عن قلعة الزعيم، بات وشيكًا للغاية بعدما توفرت أمامه خيارات عديدة في أوروبا، كان أخرها من بشكتاش التركي.

    إصابة الركبة تهدد مشاركة سالم الدوسري في خليجي 27 وقائد الهلال يحسم مستقبله

    بات سالم الدوسري قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي مهددًا بالغياب عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر في مستهل مشواره بالموسم الكروي الجديد بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية".

    وجاءت هذه الإصابة القوية لتبعد أفضل لاعب في آسيا مرتين عن استهلال مباريات أزرق العاصمة، وسط تضاؤل كَبِيرًا في فرص لحاقه ببطولة كأس الخليج العربي 27، بالتزامن مع اتخاذه موقِفًا حاسِمًا بشأن مستقبله التعاقدي مع نادي الهلال.

    بعد رفض الهلال ونابولي .. نجم إيطاليا الشاب يتخذ خطوة للوراء ويختار تورينو!

    بيترو كوموزو شاب واعد مثل الكثيرين بالسيري آ، لا يهم إن كان يلعب في الدوري الإيطالي. ولا يهم إن كان، حتى قبل عام ونصف، قد اقترب من فرصة الفوز بلقب الدوري مع نابولي. ولا يهم حتى إن كان مسار حياة اللاعبين يختلف عن مسار حياة البشر العاديين: فهو في الحادية والعشرين من عمره.

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