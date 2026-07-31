أخبار الهلال اليوم | رد على مؤامرة يايسله .. معاقبة كانسيلو ووالد ندياي يؤكد استمرار معاناة "الجناح الأيمن"!

"تحدثنا باللغة العربية وأخبرني بهذا القرار"!.. والد إيلمان ندياي يحسم جدل انتقال نجله إلى الهلال
حسم محمدو عبدالله ندياي، والد النجم السنغالي إيلمان ندياي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، الجدل بشأن انتقال نجله إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال وضع ندياي على رأس أولوياته، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم مركز الجناح الهجومي، بعد ضم الهولندي كريسينسيو سامرفيل بشكلٍ رسمي.
وسط مراقبة مانشستر .. الهلال يرفض "مبالغة" إيفرتون بعد تحديد سعر إيلمان ندياي!
لا تزال المفاوضات جارية بين ناديي الهلال وإيفرتون، في ظل رغبة الزعيم في التعاقد مع الجناح السنغالي إيلمان ندياي، في فترة الميركاتو الصيفي.
الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.
وبحسب التقارير، فإن إيلمان ندياي، كان خيارًا ثانيًا بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن حامل الكرة الذهبية، أعطى قراره النهائي، برفضه الرحيل عن بطل أوروبا، واتجاهه نحو توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.
لإغلاق الباب أمام برشلونة والهلال .. خطوة جديدة و"دور مختلف" لهاري كين مع بايرن ميونخ
تشير التقارير إلى أن هاري كين مستعد لربط مستقبله على المدى الطويل بنادي بايرن ميونخ، حيث يعتزم العملاق الألماني تقديم عرض لتمديد عقد قائد منتخب إنجلترا بمجرد عودته من إجازته التي أعقبت كأس العالم.
وعلى الرغم من بلوغه 33 عامًا، لا يزال المهاجم الهداف حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي، وهو مستعد لتكييف أسلوب لعبه من أجل إطالة أمد مسيرته في أعلى المستويات.
"سنكون أغبياء".. بايرن ميونخ يرد رسميًا على انتقال لويس دياز إلى الهلال
حسم نادي بايرن ميونخ الألماني "موقفه"، من بيع عقد جناحه الكولومبي لويس دياز، إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال حدد دياز، كـ"بديل" لصفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح العملاق المحلي باريس سان جيرمان؛ الذي رفض فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة الحالية.
حلم الهلال .. عثمان ديمبيلي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن السعودي
مركز المهاجم في الهلال صداع يتجدد مع كل سوق انتقالات، وخلال صيف 2026 الهدف كان التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ نجم باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن تلك الصفقة ستبقى حلمًا كما بدأت.