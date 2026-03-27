أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تشكيك نصراوي حول "مفاجأة" مالكوم عن رونالدو .. وفيديو بنزيما يصنع الجدل!
- Getty Images Sport
"كريستيانو رونالدو منع انتقالي للنصر ثم تفاوض معي لخطفي من الهلال".. مالكوم يكشف عن مفاجآت كبيرة
أثار النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بحديثه عن "كواليس" انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال، صيف عام 2023.
الهلال تعاقد مع مالكوم صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2027.
"حظر للتعاقدات وإيقاف كريستيانو" .. رد نصراوي للتشكيك في حديث مالكوم عن محاولة رونالدو لخطفه من الهلال!
ضجة واسعة تسبب فيها الجناح البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، بعدما كشف عن محاولات سابقة من كريستيانو رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى صفوف النصر.
مالكوم انتقل للصفوف الهلال قادمًا من زينيت الروسي في صيف عام 2023، وأصبح بعدها من أهم العناصر الأساسية للفريق السعودي، ليخرج الآن للحديث عن كواليس جديدة تخص انضمامه للزعيم.
- Getty Images
أين يذهب صلاح بعد رحيله عن ليفربول؟
الدوري السعودي يمكنه الانتظار قليلًا .. إيطاليا تنادي صلاح لمنحه قبلة الحياة وهؤلاء فعلوها قبله هربًا من "جحيم البريميرليج"!
باللغة اللاتينية اسمها "RenaScentia"، أو النهضة والولادة من جديد" وهذا بالضبط ما يحتاجه محمد صلاح، بعد النهاية الحزينة لقصته مع ليفربول.
النجم المصري أعلن "السر الأسوأ" في كرة القدم الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، عبر مقطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد أنه سيرحل عن ليفربول بشكل رسمي مع نهاية موسم 2025/2026.
الريدز قرروا فض الاشتباك دون أي مشاكل، ليسمحوا للاعب الرحيل بالمجان رغم أن عقده ينتهي في 2027، وهو قرار متوقع بعد الأزمات التي عانى منها صلاح مع المدرب أرني سلوت هذا الموسم.
"لا يناسبنا ولم نفكر فيه نهائيًا".. نادٍ سعودي يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح
حسم أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين موقفه، من التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.
صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول بشكلٍ رسمي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد 9 سنواتٍ كاملة، قضاها في صفوف الفريق الإنجليزي الكبير.
أزمة الروزنامة بعد إعلان مواعيد الآسيوية
موعد مناسب للهلال والاتحاد و"ظالم" للراقي .. الأهلي يطلب تغيير توقيت مباراته أمام الدحيل بدوري أبطال النخبة الآسيوية!
قررت إدارة النادي الأهلي السعودي، دراسة القيام بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لإجراء تعديلات في مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.
الأهلي يلعب أمام الدحيل يوم 13 أبريل القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بينما يلعب الهلال ضد السد القطري بنفس اليوم، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية بملعب مدينة الأمير فيصل.
على غرار الهلال والأهلي .. النصر "الآسيوي" يتحرك لإنهاء أزمة روزنامة دوري روشن!
بينما تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو تعديل مواعيد مباريات الأهلي والهلال، بعد إعلان قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جاء الدور على النصر الذي تقدم بطلب جديد من أجل حل أزمة "الروزنامة" لمباراته في روشن، بالتزامن مع منافسته على اللقب القاري الثاني.
وتشارك أندية الأهلي - حامل اللقب - والهلال والاتحاد، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلوا إلى دور الـ16، فيما يواصل النصر رحلته في دوري أبطال آسيا 2، حيث بلغ الدور ربع النهائي.
وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..
تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 .. وتحذير لأندية دوري أبطال النخبة: لا أعذار بسبب الصراع العسكري!
تعيش منطقة غرب آسيا، أحداثًا سياسية ألقت بظلالها على مجريات البطولات القارية، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، تسبب في تعديل نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما لجأ الاتحاد الآسيوي إلى نظام "التجمع"، بدءًا من دور الـ16، بعد أزمة تأجيل مباريات المرحلة التي كان مقررًا لها أن تقام بنظام الذهاب والإياب.
ولم يتوقف الأمر عند تأجيل مباريات بطولات الأندية، بل إن الظروف السياسية تركت أثرًا بشأن بطولة كأس آسيا 2027، المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، مطلع العام المُقبل.
بمبدأ إما أنا أو الأهلي!.. سبب مهم يجعل الهلال يساند الراقي للتتويج بـ"النخبة الآسيوية"
تستعد الأندية السعودية "الهلال، الأهلي والاتحاد"، لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ابتداءً من يوم 13 أبريل القادم.
الأندية السعودية الثلاثة تأهلت إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية؛ إلا أن المباريات تأجلت في الفترة الماضية، وذلك بسبب الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في الشرق الأوسط.
الاتحاد "المُتهالك" أكبر دليل.. عندما كذبت "قرعة النخبة الآسيوية 2026" مقولة مجاملة الهلال القارية
لطالما ساد في أوساط الأندية المُنافسة لعملاق الرياض الهلال، وبين جنبات منصات التواصل الاجتماعي؛ "مقولة" تتكرر مع كل مشاركة قارية للزعيم، مفاداها أنه يتحصل على مجاملات خاصة في القرعة وغيرها.
نعم.. في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025 مثلًا؛ ردد بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي النصر، أن قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة"، تم توجيهها لمصلحة الهلال.
"اضطهاد" اتحاد الكرة للنصر بين الحقيقة والكذب.. مساعدة الهلال أكبر حجة و"3 مبررات منطقية" تقلب الطاولة!
بين جدران عملاق الرياض النصر، لم تعد لغة الدبلوماسية هي السائدة؛ فالأجواء المشحونة وصلت إلى ذروتها، والاتهامات باتت توجه علنًا صوب مبنى اتحاد الكرة السعودي.
وفي الوسط النصراوي أصبح هُناك قناعة تزداد رسوخًا؛ وهي أن "العالمي" يواجه حربًا خفية من "التضييق" و"الاضطهاد"، بطلها ضغط الروزنامة وآخرها التقاعس عن مساعدة الفريق آسيويًا.
ويُنافس فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا "2"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
- Getty Images Sport
سؤال جدلي لبنزيما وتصريح الدعيع يصنع ضجة كبرى
"يا كريم بنزيما لماذا الهلال؟" .. 18 ثانية تصنع الجدل بسبب إشارة الأموال!
صفقة الشتاء بكل المقاييس، هكذا صنع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك سفينة نادي الاتحاد "المتلاطمة" في أمواج موسم 2025-2026، ليقرر ارتداء قميص الهلال، في خطوة أحدثت جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، داخل وخارج السعودية.
ورغم أن جماهير الاتحاد تنادت في أكثر من مناسبة، بأنها اعتبرت كريم بنزيما "من الماضي"، وأن النادي لا يقف على لاعب، إلا أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا، أظهرت من الناحية التكتيكية، افتقاد العميد للثنائي الفرنسي، سواءً بنزيما أو نجولو كانتي الذي رحل فجأة إلى فنربخشه التركي.
هذا الأمر، اعترف به المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خلال اجتماعه مع إدارة الاتحاد، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، في نصف النهائي، حيث برر نتائج الفريق بالإصابات وسوء إدارة ملف الصفقات في الفترة الشتوية، بعدم ضم بدلاء مناسبين لبنزيما وكانتي.
"عليه إثبات أننا فهمناه بشكل خاطئ" .. تصريح محمد الدعيع بشأن استبعاد علي البليهي من المنتخب السعودي يثير الجدل
بين تصيد الأخطاء والتصريح المتعمد، وقع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، تحت مقصلة عدد من الإعلاميين، على إثر تعليقه على قرار استبعاد علي البليهي؛ مدافع الشباب، من معسكر الأخضر الحالي.
الهلال الخاسر في تصفيات أوروبا .. وقمة فرنسا والبرازيل
مواهب السعودية يبدعون في تصفيات يورو تحت 21 عامًا .. والهلال الخاسر الوحيد
في وقت يحاول به بعض الأوروبيين الوقوف في وجه المواهب الشابة للقارة العجوز الراغبين في الانتقال لدوري روشن السعودي، يُبدع هؤلاء في تمثيل المملكة بأفضل طريقة مع منتخبات بلادهم..
في قمة شهدت محاولة انتقام سعودية .. فينيسيوس يتمسك بـ"عادته السيئة" مع البرازيل و"حسنة وحيدة" تحفظ ماء وجه أنشيلوتي أمام فرنسا
قمة ودية "غير مبشرة" لمنتخب البرازيل أمام نظيره الفرنسي، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، في "بروفا" مصغرة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.
الديوك بقيادة مدربهم ديدييه ديشان نجحوا في الانتصار على راقصي السامبا بقيادة كارلو أنشيلوتي بثنائية مقابل هدف وحيد .. هذا الانتصار الذي جاء رغم لعب فرنسا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 على إثر طرد دايوت أوباميكانو بكارت أحمر مباشر، على إثر عرقلة لاعب الخصم وإبطال فرصة محققة بطريقة غير شرعية.
- Getty Images Sport
الهلال في دوري روشن السعودي
من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟
تعرف على طرق حصول النصر أو الهلال أو الأهلي على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2025-2026
- Getty
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.