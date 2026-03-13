أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مفاجأة بنزيما ونيفيش .. مقترح الدوري الجديد و"الهجوم" يورط إنزاجي من جديد!
بنزيما يقود بعثة الهلال إلى الأحساء
بعد ساعات من القلق، حول عدم مشاركته في تدريبات الهلال، قبل يومين، طمأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، جماهير الزعيم، بالتواجد في بعثة الفريق المسافرة إلى الأحساء، من أجل مواجهة الفتح، السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وذكر الإعلامي معن القويعي، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قرر ضم محمد قادر ميتي وسايمون بوابري، ضمن بعثة الأزرق التي ستسافر برًا إلى الأحساء، برفقة كريم بنزيما وخاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش ومالكوم أوليفيرا، كما يتواجد مراد هوساوي أيضًا، بعدما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته، بعد مغادرته المباراة الماضية أمام النجمة، مصابًا.
ونشر الحساب الرسمي بنادي الهلال، صورًا لبعثة الفريق، والتي تشهد تواجد متوسط الميدان، روبن نيفيش، بعد عودته للمشاركة في التدريبات، بعد غيابه بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
مدرب الفتح: نريد حكامًا سعوديين
طالب جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، باستقطاب حكام سعوديين، متسائلًا "طالما نحن الفريق المضيف، لماذا لا يكون الخيار لنا باختيار حكام سعوديين أو أجانب لقيادة المباراة. لماذا تكون السلطة للأقوياء ممن يملكون الإمكانات المالية، لطلب حكام أجانب في أي مباراة، سواءً على أرضهم أو خارجه؟".
واستعاد جوزيه، مباراة الفتح ضد الهلال، في العام الماضي، والتي سجل فيها "النموذجي" 5 أهداف، وتم إلغاء هدفين له، وفاز الهلال في النهاية بنتيجة (4-3)، رغم أنه سجل هدفًا يُعتقد أنه غير صحيح، على حد وصفه، رغم أن من أدار المباراة كان حكمًا أجنبيًا.
وذكر جوميز بأن الحكم السعودي سيكون عادلًا أكثر من الأجنبي؛ كونه يعيش في المملكة، وأي خطأ سيعرضه لهجوم كبير، على عكس الأجنبي، مضيفًا أن هناك من يضخم أخطاء الحكم السعودي مقابل الأجنبي.
مقترح الهلال في الموسم الجديد
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن أندية دوري روشن، قدمت مقترحاتها حول آلية روزنامة الموسم الجديد، من المسابقة، والذي سينطلق في 13 أغسطس المُقبل، فيما لم يقدم النصر أي مقترح.
وجاء مقترح الاتحاد بتعديل موعد بطولة السوبر، من ديسمبر إلى أغسطس المُقبل، مع مراعاة أفضلية جدولة الأندية وفق ترتيبها بعد نهاية الموسم الجاري؛ مثل لعب الفرق المتقدمة لأولى مبارياتها على أرضها، وتخفيف ضغط المباريات في مايو "سبع جولات" بالتزامن مع الجولات الأخيرة من الدوري.
ووافق الهلال على ما ذكره الاتحاد، بشأن ضغط المباريات في مايو، فيما اقترح الزعيم نقل جولتين إلى الفترة بين 17 و23 ديسمبر، قبل كأس آسيا 2027، كما اقترح الزعيم، استغلال فترة ما بين 17 و20 سبتمبر، قبل فترة التوقف بسبب كأس الخليج، بتنظيم إحدى جولات الدوري، مع زيادة وقت الراحة بين الجولات.
أما عن الأهلي، فقد طالب بتجنب مواجهات الأندية الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، في بداية الموسم، كون بطل آسيا، إذا ما حصل نادٍ سعودي على اللقب، سيشارك في بطولة القارات للأندية، بالتزامن مع الجولتين الثالثة والخامسة، كما اقترح تأجيل الجولة 16 من كأس الملك، بالتزامن مع ربع نهائي "إنتركونتينينتال".
اقتراح الاتحاد الآسيوي لإنقاذ أزمة التأجيل
فكرة لإنقاذ الموقف .. الاتحاد الآسيوي يخرج بمقترح "بديل جدة" لاستضافة المرحلة النهائية لدوري أبطال النخبة!!
وسط الجدل العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، يستمر الغموض حول موقف البطولات الآسيوية خلال الموسم الجاري 2025/2026.
الأمر بدأ بتأجيل مراحل إقصاء المغلوب التي تشارك بها الأندية السعودية، وذلك بسبب الأزمة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل.
مباريات دور الـ16 تم تأجيلها بالفعل، وهناك جدل كبير حول مكان إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مجمع، في ظل الوضع الحالي في السعودية وأزمات السفر ببعض البلدان المحيطة.
وثيقة رسمية تنهي أسطورة "ترشيح النصر" .. السيناريو الأقرب لحل أزمة تأجيل "دوري أبطال النخبة وآسيا 2"!
الموقف لا يزال غامضًا، هكذا آلت نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ممثلي اتحادات دول غرب آسيا، من أجل رسم خارطة المباريات الإقصائية من البطولات القارية، بعد أزمة التأجيل على خلفية الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وتشارك أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يسير النصر في طريق المنافسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2.
هجوم جديد ضد إنزاجي وكابوس هلالي يهدد النصر
فيديو | هجوم جديد على إنزاجي .. "هو السبب الرئيسي لعجز المهاجمين في الهلال ورودجرز أفضل من يايسله وجيسوس"!
تتواصل الانتقادات بشكل مستمر على سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي هذا الموسم، بسبب المستويات التي يقدمها فريقه خاصة على الصعيد الهجومي.
الهلال الذي يلعب غدًا، السبت، أمام الفتح في جولة جديدة من دوري روشن، لا يتواجد به أي لاعب ضمن قائمة أول 10 هدافين بالبطولة، سوى كريم بنزيما الذي قضى النصف الأول من الموسم مع الاتحاد.
جيسوس ليس زيدان: كابوس هلالي يهدد النصر بخسارة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"!
"جورج جيسوس يقود منتخب …"، ذلك هو العنوان الذي يُنتظر أن نقرأه في المستقبل القريب، فالمدرب البرتغالي ارتبط اسمه كثيرًا بتغيير مساره التدريبي إلى المنتخبات، بدلًا من الأندية.
الداهية البرتغالي، صاحب الـ71 عامًا، الذي استهل رحلته التدريبية في ديسمبر 1989، ربما يتخذ الآن، قرارًا بتدريب أحد المنتخبات الوطنية، بعد تجارب متنوعة مع الأندية، استمرت على مدار 37 عامًا.
مسيرة جيسوس مرصعة بالذهب، بين البرتغال والبرازيل والسعودية وتركيا، حتى بلغت إنجازاته عنان السماء، بعد قيادة فلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية.
حقيقة شراء لانس لسعود عبد الحميد .. عرض فلكي من الهلال ومخطط نصراوي لضمه "مع فهد المولد"!
"كافو الجديد"، هكذا باتت ردود الأفعال حول سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي لانس، والذي يقدم مؤخرًا، مستويات رائعة، في الملاعب الفرنسية، بعدما كان الحديث يدور حول عودة "محتملة" إلى دوري روشن السعودي، ليثبت بأنه مازال جديرًا بالمضي قدمًا في القارة العجوز.
لانس، الذي انتقل إليه سعود عبد الحميد، مُعارًا من روما، بات وجه السعد عليه، حيث أظهر نجم الهلال والاتحاد السابق، قدراته الرائعة، كجناح ظهير ترك بصمته تهديفيًا، في ملاعب فرنسا.
الهلال في دوري روشن السعودي
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.