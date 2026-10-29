أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | موعد عودة جابرييل مارتينيلي .. خطة دونيس للدوسري ومشجع يكرم الزعيم بـ"متحف خاص"!
موعد عودة جابرييل مارتينيلي
أفاد الإعلامي حمد الصويلحي، بأنه من المنتظر عودة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، في مباراة الهلال والاتفاق، بالجولة بعد المقبلة، بحسب برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته في الفخذ، ليتأكد غيابه عن مباراة الحزم، المقررة السبت المُقبل، ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
أما عن سيرجي سافيتش، الذي لم يشارك في مباراة الشمال بالنخبة الآسيوية، فقد أشارت "الرياضية" إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، سينتظر مساء الغد، لمعرفة فرص مشاركته أمام الحزم، بعد شعوره بإجهاد عضلي.
خطة دونيس تجاه الدوسري
"أسماء جديدة وموقف سالم الدوسري ومصعب الجوير".. الكشف عن خطة جورجيوس دونيس في المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2027
يستعد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، للإعلان عن "قائمة الأخضر" خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك استعدادًا لفترة التوقف الدولي، الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
المنتخب السعودي يخوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم 13 نوفمبر، والثانية ضد أوزبكستان في السابع عشر من الشهر ذاته.
"طبقوه في ألمانيا واليابان" .. اقتراح مثير لحل أزمة المنتخب السعودي مع أجانب دوري روشن "دون تقليص العدد"!
منذ خروج المنتخب السعودي "مبكرًا" من نهائيات كأس العالم 2026، واستقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، خرجت المطالبات الجماهيرية للاتحاد الجديد، بتعديل ملف اللاعبين المحترفين في دوري روشن، في ظل قانون الـ8 أجانب في كل مباراة، سواءً بفتح عدد الأجانب دون سقف، أو تقليص العدد.
هنا، خرج الإعلامي بتال القوس، بمقترح حول التعامل مع نظام الأجانب، خلال لقائه مع فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السابق، خاصة مع ظهور بوادر إيجابية حول المنتخب السعودي، الذي قاده المدرب جورجيوس دونيس، لحصد أول ألقابه الدولية منذ عام 2004، بالفوز بكأس الخليج العربي "خليجي 27" في جدة، بعد الفوز على الإمارات بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية.
حكام مباراة الهلال وشباب الأهلي
كشف الإعلامي عيسى سعيد، عن طاقم حكام مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، المقررة في المملكة ارينا، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه محمد الخلف وأحمد الرويلي، مع تعيين التايلاندي سيفاكورن بو أودوم لإدارة تقنية الفيديو المساعد "VAR".
ويبحث الهلال عن استعادة توازنه بعد الخسارة أمام الشمال القطري في الخور، بنتيجة (1-3)، في مباراة الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية.
فيديو | "رباعية العين في النصر كانت عارًا والآن الأمر مقبول" .. محمد نور عن ثلاثية الشمال في الهلال : خسارة عادية!
أثيرت حالة جديدة من الجدل بخصوص موسم الهلال السعودي ومدربه سيموني إنزاجي، بعد خسارة الفريق على يد الشمال القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
سهام الانتقادات تتجه مرة أخرى نحو المدرب سيموني إنزاجي، بل يؤمن البعض بأنه ليس من الضروري تضخيم هذه الخسارة، وسط تساؤل : لماذا لم نشاهد نفس رد الفعل الهادىء بعد خسارة النصر أمام العين برباعية؟
الشمال يعيد الهلال 4 سنوات للوراء ونجم وحيد يستحق الشكر .. إلى النصر والاتحاد والأهلي: هل تحسدون الزعيم الآن؟!
للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!
الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
الجزائريون على خطى المغاربة في الدروس القاسية للسعوديين .. الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي وبغداد بونجاح نجم أمام الهلال ولكن!
من قال إن عملية تأقلم الجناح الجزائري رياض محرز مع الشمال القطري تحتاج إلى وقت كبير؟! .. الهلال السعودي كان الضحية الذي نفى من خلاله محارب الصحراء محاولات التشكيك فيه!
فيديو | "لا يصلح والنادي سيفشل في بيعه" .. هجوم قوي على لاعب الهلال بعد ثلاثية الشمال
للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!
مشجع ينشئ محتفًا للهلال
كشف برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عن تقرير حول المشجع عبد الرحمن الريس، الذي حوّل عشقه للهلال إلى متحف خاص في الرياض، يتضمن 10 آلاف قطعة لتوثيق مسيرة الزعيم، فضلًا عن 160 قميص لعصور مختلفة من مسيرة النادي، فضلًا عن مقتنياته من تذاكر المباريات والمناسبات الخالدة.
تطورات حالة عبد الله الدعيع
شقيقه انخدع بسوء فهم .. تركي آل الشيخ لمحمد الدعيع: أنت نكبة ولا تنسون كوبري كوريا!
وسط مزحات تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، المتكرر على المستوى الشخصي مع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، انخدع هذه المرة الأسطورة عبدالله الدعيع، وظن أن سخرية الأول من شقيقه جدية.
بعد ثمانية أشهر من المناشدة المؤثرة لخادم الحرمين وولي العهد .. محمد الدعيع يكشف تطورات علاج شقيقه عبدالله خارج المملكة السعودية
في رسالة مطولة عبر حسابه على منصة "إكس"، تحدث من جديد محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي والهلال، عن مستجدات مرض شقيقه النجم الأسبق "عبدالله"، مؤكدًا الاستجابة لمناشدته السابقة، وخضوع الأخير للعلاج حاليًا في ألمانيا.
الهلال في دوري روشن
كيفية الحصول على تذاكر مباراة الهلال والدرعية: أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد
يستضيف الهلال فريق الدرعية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
بين التخطيط السيئ والظروف الاضطرارية.. عفوًا لأندية النخبة الآسيوية "معاناة عمالقة السعودية أظهرتكم أكثر قوة"
"هيا بنا لنسيطر على آسيا وننافس عالميًا!".. هكذا كان شعار كل سعودي بعد الثورة الرياضية في البلاد، والتي بدأت عام 2023.
والحديث هنا تحديدًا كان عن الأندية السعودية الأربعة "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ والتي جلبت عددًا من أبرز نجوم الساحرة المستديرة، لتجعل تطلعات جماهيرها تصل عنان السماء.
جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
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