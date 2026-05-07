أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يدافع عن طريقة لعبه وتفضيل سالم .. مفاجأة في عقد بنزيما وجدل الرئيس حول أزمة التحكيم!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه إزاء عدة ملفات مهمة، قبل مباراة الخلود، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحدث بشأن طريقة لعبه، ومواجهة فريق بلا ضغوط، وأسباب تفضيل سالم الدوسري على سلطان مندش، رغم تراجع مستوى الأول.

وقال إنزاجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي، إن سلطان مندش وصل إلى الهلال في يناير، ويمتلك تجارب في مختلف الفرق، وأعطى الكثير للفريق في آخر مباراة، مؤكدًا سعادته بأداء سالم ومندش، وكذلك كريم بنزيما ومالكوم، ويبقى الاختيار له في النهاية.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ردّ إنزاجي على مقولة إن طريقة لعبه لا تناسب الهلال وتاريخه، مؤكدًا أنه منذ وصوله واللعب في كأس العالم، والفريق يلعب من أجل الفوز، مضيفًا أن الإحصائيات تكشف عن الزعيم كأكثر فريق صنع فرصًا خطيرة أمام المرمى، والفريق يحتاج إلى التحسن، ولكنه وجد جاهزية من اللاعبين لأن يقدموا كل ما يستطيعون منذ مونديال الأندية.

من جانبه، تحدث ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عن سعادته باللعب في النهائي، مؤكدًا أن اللعب للزعيم يعني مسؤولية كبيرة، فيما رد بشأن تراجع أداء الفريق في الآونة الأخيرة، بقوله "بعض الأيام تسير كما نريد، وبعضها لا، ولكن الأكيد أننا يجب أن نواصل العمل من أجل التطور".

"أصبحنا سيري آ وليس دوري روشن" .. سامي الجابر ينفجر ضد المدرسة الإيطالية والسبب إنزاجي!

أشعل سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل بعد هجومه الشرس على الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم، مشيرًا إلى أن المدرسة التدريبية الإيطالية تؤثر بشكل سلبي على هوية دوري روشن السعودي.

ورغم أن الهلال نجح في تحقيق فوز مهم على الخليج بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، واستطاع تقليص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط، إلا أن الأداء لم يقنع كثيرًا جماهير الزعيم.