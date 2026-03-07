أخبار الهلال اليوم | تحذير إنزاجي من مصير جوارديولا .. أخبار سعيدة عن نيفيش وحسم مستقبل مالكوم وسافيتش!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيش، أظهر تقدمًا ملحوظًا بشأن التعافي من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

ويسير نيفيش وفق البرنامج التأهيلي الذي أعده الطبيب الإسباني خوان خيمينيز، وينتظر أن يدخل التدريبات مع المجموعة، خلال الأسبوع الجاري، بعد الاطمئنان على جاهزيته البدنية، فيما ارتفعت حظوظه للمشاركة في المباراة المُقبلة أمام الفتح، في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، منح اللاعبين راحة عن المشاركة في التدريبات، اليوم، بعد الفوز على النجمة برباعية.