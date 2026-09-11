أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | توقع بمركز جديد لسالم الدوسري .. "رحيل إنزاجي مسألة وقت" ورد على اتهام التمياط بمنع إقالته!
إنزاجي متفائل بعودة الثنائي قبل لقاء التعاون
أثار الثنائي كريسنسيو سامرفيل وسايمون بوابري، تفاؤل المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، بتواجدهما في مقر النادي، وسط مؤشر حول جاهزيتهما للمشاركة في مباراة التعاون، غدًا "السبت".
ويحل الهلال ضيفًا على التعاون، على ملعب الأخير في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
مركز جديد لسالم الدوسري
أكد المحلل الرياضي محمد بيلا، أن مركز سالم الدوسري في الهلال، يشهد حاليًا منافسة شرسة للغاية، مبينًا أن الجناح الهولندي سامرفيل لديه مرونة عالية، ولكن سالم يملك الدافعية للتميز.
في المقابل، أشار بيلا إلى إمكانية تغيير مكان سالم الدوسري في تشكيل الهلال، ليلعب في مركز صانع الألعاب، أو "رقم 10"، بدلًا من الجناح الأيسر.
"رحيل إنزاجي مسألة وقت"
أكد الإعلامي عبد العزيز الغيامة، عبر برنامج "في 90"، أن رحيل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي عن الهلال، مسألة وقت، وإن لم يأتِ القرار في يناير، فعلى الأرجح لن يتم تجديد عقده في يونيو المُقبل.
"منع إقالة سيموني إنزاجي".. الاتهام الأول ضد نواف التمياط بعد انضمامه لإدارة الهلال والرد جاء سريعًا!
انضم نواف التمياط، أسطورة عملاق الرياض الهلال ومنتخب السعودية، إلى مجلس إدارة الزعيم بشكلٍ رسمي؛ وذلك بعد استحواذ الأمير الوليد بن طلال، على 70% من أسهم النادي.
لكن لم تمر سوى ساعات قليلة، على انضمام التمياط إلى مجلس إدارة الهلال؛ حتى بدأت الاتهامات تطارده، بسبب المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
مدرب جديد لحل أزمة الهلال .. وجدل بسبب دعم الأهلي
سيرًا على خطى آرسنال .. الهلال يتعاقد مع مدرب جديد لحل مشكلته الأبرز هذا الموسم!
خطوة جديدة قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي اللجوء لها، من أجل مساعدة الزعيم خلال الموسم الحالي 2026/2027.
الهلال يعاني من أزمة في الكرات الثابتة منذ انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قررت إدارة النادي وطاقمه الفني التعامل معه.
عبدالإله المالكي وصناعة الجدل رغم الهدوء من الهلال إلى المنتخب السعودي .. شكك في دونيس فأحرج نفسه بـ"المنطق الأعوج"!
مع انتظار الجميع إعلان جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، للقائمة المشاركة في كأس الخليج 2026، أثار لاعب الوسط عبدالإله المالكي الجدل، بتصريحاته.
لاعب الدرعية سبق الجميع، وأكد استبعاده من قائمة الأخضر في البطولة الخليجية، في إشارة إلى إخطار اللاعبين بالفعل بأسماء المستدعين قبل الإعلان الرسمي بأيام وفي سرية دون أي ترسيب للإعلام.
"احظروا الأهلي من التسجيل لفترتين انتقالات" .. رد مثير على المطالب بـ"الدعم الاستثنائي" للراقي أمام صن داونز!
خرج الناقد السعودي صالح سليمان الحناكي، من أجل التهكم على المطالب بتقديم الدعم الاستثنائي للأهلي، قبل مباراة كأس أبطال القارات "إنتركونتينينتال" أمام صن داونز الجنوب إفريقي.
الراقي يستعد لمواجهة منتظرة ضد ممثل قارة إفريقيا، في بطولة "المحيط الهادي" ضمن منافسات كأس القارات للأندية، وسط شكوى من جدولة مباريات الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.
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