هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
imago-sport-1074256032.jpgSTEINSIEK.CH
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | جوهرة كأس الخليج يهدد سالم الدوسري .. وتغيير طارئ لحكام النصر من أجل الكلاسيكو!

الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي
سالم الدوسري

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • تغيير مفاجئ لحكام النصر والدرعية من أجل الكلاسيكو

    أفاد الإعلامي أحمد العجلان، بأن الحكم خالد الطريس كان من المقرر أن يقود مباراة النصر والدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي، قبل أن يتم استبداله بالحكم محمد السماعيل

    وجاء التغيير الطارئ في ظل عدم التأكد بشأن إمكانية قيادة طاقم أجنبي لمباراة الهلال والاتحاد، وفي تلك الحالة، سيتم إسناد المباراة للحكم خالد الطريس، حال التأكد من عدم حضور الأجانب.

    وفي سياق متصل، أشار الإعلامي وليد الفراج، إلى أن الفترة المُقبلة من دوري روشن، ستشهد اعتمادًا رئيسًا على طواقم التحكيم السعودية، معربًا عن تمنياته بأن يدعم الجمهور الرياضي هذا التوجه؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تقلل من حضور الطواقم الأجنبية، متابعًا "نحن أقوى من أي تحديات، الله يحفظ بلدنا من كل شر".

  • Simone Inzaghi Salem Al-Dawsari HilalGetty

    إنزاجي يحدد موقف سالم الدوسري وتيو من كلاسيكو الاتحاد

    أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أن سالم الدوسري، أظهر حماسة كبيرة في التدريبات، بعد عودته من الإصابة، إلا أنه سيحكم على مشاركته من عدمها، في مباراة الاتحاد، بعد تدريبات اليوم.

    وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكلاسيكو، أشاد إنزاجي بأداء أبطال كأس الخليج، بين ناصر الدوسري، الذي أبدى سعادته بالأداء الذي يقدمه، بعدما عانى من إصابة أثرت عليه خلال الموسم الماضي، وكذلك الحارس محمد العويس، قائلًا عنه إنه من اللاعبين المهمين الذين يشكلون الفارق.

    ونوّه إنزاجي بأن الهلال بات جاهزًا لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني، تحديدًا بعد عودة الدوليين، إلا أنه سيقيم وضع اللاعبين العائدين من المنتخب السعودي، وكذلك الثنائي سالم الدوسري وتيو هيرنانديز العائدين من الإصابة، بعد المران، لمعرفة مدى جاهزيتهم للقمة.

  • Crysencio Summerville Goal OnlyGoal AR

    عقوبة آسيوية مغلظة .. ورفض قاطع لطلب الرابطة

    أكد الإعلامي عساف الخليفي أن إدارة نادي الهلال، قررت تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط والعقوبات الداخلية بالنادي، بحسم 50% من راتب الهولندي كريسنسيو سامرفيل الشهري، عقب قرار الاتحاد الآسيوي بمعاقبته على إثر تصرفه في مباراة الغرافة.

    عقوبة مغلظة .. الآسيوي يحرم الهلال والغرافة من كريسينسيو سامرفيل وإسماعيل بن ناصر بعد واقعة الطرد

    لم يتهاون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في واقعة طرد الثنائي الهولندي كريسينسيو سامرفيل؛ جناح الهلال، والجزائري إسماعيل بن ناصر؛ لاعب وسط الغرافة، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

    "لا نريد انتهاك خصوصية فرقنا" .. الهلال والنصر والاتحاد يعارضون طلب رابطة الدوري السعودي

    بهدف تعزيز التواصل بين الأندية وجماهيرها، قدمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلبًا للأندية بفتح التدريبات، لكنه لم يلق استحسانًا من الثلاثي الكبير الهلال، النصر والاتحاد.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1074255880.jpgSTEINSIEK.CH

    بعد جدل خليجي .. مصير سالم الدوسري يثير جدلًا

    مصير سالم الدوسري لا يزال غامضًا .. خليجي 27 يغري الهلال للانقضاض على نجم المنتخب السعودي

    يبدو أن الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل لن يكون وحده كارت التهديد لسالم الدوسري داخل نادي الهلال، وإدارة النادي بدأت تتحرك لتدعيم الطرف الأيسر بصفقة قوية أخرى.

    فيديو | "سلمان الفرج أهم منه والآن ليس وقته" .. نقاش محتدم حول عودة سالم الدوسري للسعودية في خليجي 27

    وسط الأنباء المنتشرة حول عودة النجم السعودي سالم الدوسري إلى تدريبات الهلال من جديد، تظهر الدعوات من أجل الاستعانة به مع منتخب بلاده خلال بطولة خليجي 27.

    الأفضل في كأس الخليج: السعودية تنتشل فراس البريكان من تخبطات الأهلي.. مصائب نصراوية فوائد عند محمد العويس وحان وقت ندم الاتحاد بشدة

    البطولة المثالية؛ هكذا يُمكن أن نطلق على لقب كأس الخليج العربي 2026، الذي توج به منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

    المنتخب السعودي توج بلقب "خليجي 27"، مساء ليلة الثلاثاء؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على الإمارات العربية المتحدة، في المباراة النهائية.

    وأكمل النهائي سلسلة الإبداع السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ والتي شهدت تحقيقه "العلامة الكاملة" من 3 انتصارات في دور المجموعات، قبل تخطي عقبة منتخب قطر في المربع الذهبي.

    "احذر، الهلال سيخطف نجم العالمي في هذه الحالة!".. اختيار رئيس النصر الجديد ومعلومة غريبة عنه تثير الجدل

    يبدو أن عملاق الرياض النصر، عرف رئيس مجلس إدارته الجديد؛ وذلك بعد انتقال ملكيته بشكلٍ كامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

    نعم؛ صندوق الاستثمارات السعودي أعلن استحواذه على 100% من أسهم النصر، كنهاية للمرحلة الأولى من "الخصخصة".

  • راعي جديد للهلال

    أعلن نادي الهلال عن إتمام مجلس إدارة الشركة، إجراءات توقيع عقد رعاية مع شركة الفعاليات الذهبية للترفيه "Peak"، والتي ستصبح راعيًا رسميًا للزعيم، لمدة ثلاثة مواسم رياضية حتى موسم 2028-2029.

  • الحصول على تذاكر مباريات الهلال

    كيفية الحصول على تذاكر السد ضد الهلال: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

    تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب آسيا، إذ يلتقي السد القطري مع الهلال السعودي. ويحمل الناديان مكانة قارية كبيرة، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات واحدة من أكثر المواجهات ترقبًا في أجندة كرة القدم.

    كيفية الحصول على تذاكر الاتفاق ضد الهلال: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

    تحمل مواجهة الدوري السعودي للمحترفين بين الاتفاق والهلال إثارة كبيرة إلى الدمام، إذ يلتقي ناديان عريقان وجهاً لوجه على ملعب الأمير محمد بن فهد. وبوجود نخبة من النجوم الدوليين من الطراز العالمي، تقدم هذه المباراة بانتظام منافسة محتدمة على أرض الملعب وأجواء مذهلة في المدرجات.

    كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

    يتصدّر "كلاسيكو" الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، والمقرّر إقامته على ملعب المملكة أرينا، مشهد الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد