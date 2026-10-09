أخبار الهلال اليوم | جوهرة كأس الخليج يهدد سالم الدوسري .. وتغيير طارئ لحكام النصر من أجل الكلاسيكو!

مصير سالم الدوسري لا يزال غامضًا .. خليجي 27 يغري الهلال للانقضاض على نجم المنتخب السعودي
يبدو أن الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل لن يكون وحده كارت التهديد لسالم الدوسري داخل نادي الهلال، وإدارة النادي بدأت تتحرك لتدعيم الطرف الأيسر بصفقة قوية أخرى.
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وسط الأنباء المنتشرة حول عودة النجم السعودي سالم الدوسري إلى تدريبات الهلال من جديد، تظهر الدعوات من أجل الاستعانة به مع منتخب بلاده خلال بطولة خليجي 27.
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البطولة المثالية؛ هكذا يُمكن أن نطلق على لقب كأس الخليج العربي 2026، الذي توج به منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.
المنتخب السعودي توج بلقب "خليجي 27"، مساء ليلة الثلاثاء؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على الإمارات العربية المتحدة، في المباراة النهائية.
وأكمل النهائي سلسلة الإبداع السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ والتي شهدت تحقيقه "العلامة الكاملة" من 3 انتصارات في دور المجموعات، قبل تخطي عقبة منتخب قطر في المربع الذهبي.
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يبدو أن عملاق الرياض النصر، عرف رئيس مجلس إدارته الجديد؛ وذلك بعد انتقال ملكيته بشكلٍ كامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
نعم؛ صندوق الاستثمارات السعودي أعلن استحواذه على 100% من أسهم النصر، كنهاية للمرحلة الأولى من "الخصخصة".