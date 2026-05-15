أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | موقف سالم وبنزيما أمام نيوم .. حقيقة صفقة ليفاندوفسكي، وإنزاجي: فرصة الدوري لا تزال قائمة!
غياب كوليبالي .. وموقف سالم وبنزيما أمام نيوم
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن العديد من الملفات، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيوم، مشيرًا إلى السر حول اعتماده على طريقة الـ3 مدافعين، بقوله إن غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، يعد مؤثرًا على منطقة الدفاع، وعدم تواجده يعني الحاجة لوجود مدافع إضافي من أجل التغطية.
وأوضح إنزاجي أن سالم الدوسري وكريم بنزيما، لم يشاركا في مران الخميس، وقد لا يشاركان أمام نيوم، وسيخضعان لفحوصات طبية لمعرفة مدى إمكانية التواجد في المباراة الأخيرة ضد الفيحاء، فيما تحدث بشأن ناصر الدوسري وماركوس ليوناردو، بأنهما خضعا لجلسات علاجية في العيادة الطبية، ويأمل بأن يكونا جاهزين للقاء الغد.
وأعرب إنزاجي عن أسفه إزاء عدم الفوز في المباراة الماضية أمام النصر، فيما أكد أن الفرصة لا تزال قائمة للفوز بلقب دوري روشن، وسيعمل على تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، ثم النظر للنتائج الأخرى.
حقيقة صفقة ليفاندوفسكي ورحيل تيو هيرنانديز
راتب سنوي قيمته 90 مليون يورو .. الكشف عن حقيقة توصل الهلال لاتفاق نهائي مع ليفاندوفسكي
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن آخر مستجدات مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وموقفه من الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى دوري روشن السعودي.
كل المؤشرات تؤكد أن رحلة المهاجم المخضرم في كتالونيا أوشكت على الانتهاء، وظهرت أنباء مؤخرًا حول قيامه بتوديع جماهير النادي في المباراة القادمة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.
يوفنتوس يراقب .. حقيقة رحيل تيو هيرنانديز عن الهلال بعد موسم واحد فقط في السعودية!
سنة واحدة فقط في الخارج، في المملكة العربية السعودية، قبل عودة محتملة بأسلوب كبير إلى الدوري الإيطالي؟ لا ينبغي استبعاد فرضية عودة تيو هيرنانديز إلى إيطاليا بأي حال من الأحوال: فالظهير الفرنسي يمر بموسم إيجابي في الدوري السعودي تحت قيادة المدرب السابق لإنتر سيموني إنزاجي، لكنه لا يخفي رغبته في العودة إلى كرة القدم الأوروبية المهمة، ولماذا لا، محاولة العودة إلى ملاعب الدوري الإيطالي، حيث قدم أداءً رائعاً مع ميلان، وأصبح المدافع الأكثر تهديفاً - متجاوزاً باولو مالديني - في تاريخ النادي الروسونيري.
مفاجأة المونديال والإطاحة بمسؤول الرابطة
وسط شكوى الإرهاق والاتهام بالإهمال .. رابطة دوري روشن تطيح بالمسؤول الأول عن أزمة "جدولة المباريات"
قررت رابطة دوري روشن للمحترفين، التخلي عن خدمات البرازيلي مانويل فوريس مدير إدارة المسابقات، في أولى خطوات التغيير استعدادًا للموسم القادم.
وجاء هذا القرار بسبب حالة الاستياء التي انتشرت خلال الموسم الجاري 2025/2026، من جدولة المباريات خاصة للرباعي المشارك في المنافسات الآسيوية وهو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
ضربة مدريدية وديشان يعتمد "ظاهرة غريبة".. قائمة فرنسا الرسمية في كأس العالم 2026 تحت شعار "البقاء للأجهز"
لم يكن مجرد إعلان روتيني لقائمة ستخوض غمار المونديال؛ بل "بيان رسمي" من المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان، لضم اللاعب الأجهز إلى منتخب فرنسا.
نعم.. فرنسا أعلنت في مقطع فيديو رائع، عن قائمة تضم 26 لاعبًا، سيشاركون مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".