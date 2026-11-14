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محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | حسرة على غياب البديل بعد إصابة نجم الأخضر .. وتقييم سالم الدوسري وسط توقعات رحيله إلى النصر!

الهلال
سالم الدوسري
سيموني إنزاجي
محمد محزري
دوري روشن السعودي
السعودية

تعرّف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.

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السعودية

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نيفتشي

نيفتشي

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23 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي، سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

المباريات التالية
السعودية

السعودية

المباريات الودية

17 نوفمبر 2026

أوزباكستان

أوزباكستان

نيفتشي

نيفتشي

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال