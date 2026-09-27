أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مفاجأة سالم الدوسري قبل قمة الاتحاد .. وموقف تمبكتي من مواجهة العراق في كأس الخليج!
عودة "مشروطة" لسالم الدوسري
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يكثف برنامج العودة إلى الملاعب يوميًا، في مركز الماجدية، بعد إجراء جراحة في وتر الركبة، في يوليو الماضي، حيث يحقق تقدمًا ملحوظًا وبات قريبًا من إنهاء المرحلة الأخيرة.
ويواصل الدوسري تأهيله بين صالة الإعداد البدني والملعب، قبل عودته زملائه إلى التدريبات الأربعاء، ورغم عدم تحديد موقفه بعد من اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، المقررة في 10 أكتوبر، إلا أن الأمر يبقى مشترطًا بما يقرره الجهازين الطبي والفني.
الفرج يسخر من خسارة مانشيني
استغلّ سلمان الفرج، قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، خسارة إيطاليا ضد بلجيكا، بثنائية، في أولى مباراة بعد عودة المدير الفني روبرتو مانشيني، من أجل السخرية من مدرب الأخضر السابق، الذي كان سببًا في استبعاده في فترة سابقة.
ونشر الفرج صورة لمباراة إيطاليا وبلجيكا، في دوري الأمم الأوروبية، عبر حسابه على منصة (سناب شات)، معلقًا "يا سلام يا بلجيكا غسلوه غسيل ذا الي ما يعرف يدرب، وجالس يوجهه بعد يعني أنا صح وانتو غلط".
الهلال في كأس الخليج
وجه حسان تمبكتي، حارس مرمى المنتخب السعودي، رسالة طمأنينة للجماهير، بعد خروجه برابط طبي على ساقه، ورغم صعوبة الحركة، إلا أنه قال إن إصابته بسيطة، وهو جاهز للمباراة المُقبلة أمام العراق، في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.
ثأر مزدوج: البريكان خدم الحمدان وحسم الصراع .. لا تأمن المنتخب السعودي بعد "مقالب" ثنائي الهلال أمام عمان!
"تم الثأر بنجاح"، هكذا جاء ردّ المنتخب السعودي، لدين عمره 634 يوم، لينجح في تحقيق انتصار ساحق على سلطنة عمان بنتيجة (3-0)، في قمة كروية ابتسمت للأخضر، وأعادته لزمن الكرة الجميلة، من قلب ميدان الإنماء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.
"لست معتادًا على كشف عورات النساء" .. بيان شديد اللهجة من العويران بعد حملة الهجوم ضده بسبب أزمة الجوير!
خرج النجم السعودي السابق سعيد العويران، من أجل الرد على الهجوم العنيف ضده من جماهير الهلال، بسبب أزمة استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لبطولة خليجي 27.
ويأتي ذلك بعدما تعرض العويران لحملة هجوم عنيفة في الأيام القليلة الماضية، بسبب حديثه عن أن استبعاد الجوير يرجع لخلافات قديمة بين نجم القادسية وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب.
والد الحمدان وصفها بتصفية حسابات: مطالبة هلالية بـ"التجنيس" .. سؤال يورط الفراج و"سخرية قديمة" ترد على النصراويين!
لم تمرّ الـ72 ساعة الماضية، مرور الكرام على عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، والذي قرر والده، حارس الشباب المعتزل، عبد الرحمن الحمدان، الخروج من أجل التنديد برسائل الهجوم ضد نجله، والتي تجاوزت حد النقد الفني، ووصلت إلى حد التجريح والخوض في الأعراض.
الهلال في عالم آخر: فرصة ذهبية للنصر والأهلي و"ضربة للاتحاد قبل الكلاسيكو ولكن!".. التوقف الدولي بين الربح والخسارة
في كل فترة توقف دولي؛ نجد أنفسنا أمام سؤال واحد دائمًا بخصوص الأندية العالمية المختلفة، وهو: "من المستفيد.. ومن المتضرر الأكبر؟!".
نعم.. فترات التوقف الدولي؛ تأتي في أوقاتٍ تحتاجها بعض الأندية التي تُعاني من سوء نتائج، بينما تُعطِل سير فرق أخرى مُتألقة.
وقد تكون فترة التوقف الدولي الحالي، هي الأكثر تأثيرًا "إيجابيًا أو سلبيًا" على الأندية المختلفة؛ لأنها تصل إلى 3 أسابيع كاملة، وليس 14 يومًا فقط كالمعتاد.
أزمة تركية وراء صفقة الهلال وسبب اختيار مارتينيلي
اتهامات بهدر الأموال في صفقة الهلال .. رئيس فنربخشه يثور غضبًا بسبب يوسف أكتشيتشيك والنصيري
نال اللاعبون القادمون من فنربخشه إلى الدوري السعودي نصيبهم من التصريحات الغاضبة لعزيز يلديريم؛ رئيس النادي التركي، على إثر التصرفات السيئة ماليًا لمجلس الرئيس السابق علي كوتش.
أغلى صفقة في تاريخ آرسنال: سبب غريب وراء تفضيل جابرييل مارتينيلي للهلال عن عروض أوروبا!
غادر مارتينيلي آرسنال في مطلع سبتمبر، ليُسدل الستار على مسيرة مثمرة دامت سبع سنوات في إنجلترا؛ فقد أبلغ أرتيتا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، صراحةً، بأنه لم يعد ضمن حساباته للفريق الأول في الموسم الحالي، ما دفع إلى رحيله بشكل نهائي.
ومثّلت هذه الصفقة دفعة مالية كبيرة لآرسنال، الذي ضمن مبلغًا مؤكدًا قدره 60 مليون جنيه إسترليني. وفي المقابل، حصل الدولي البرازيلي على عقد جديد مُجزٍ، يفوق بسهولة الراتب الأسبوعي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني الذي كان يتقاضاه سابقًا في شمال لندن.
ذكريات جاسم الهويدي .. وبنزيما يخسر حملة إعلامية
"لا يتوافق مع قيم علامتنا التجارية" .. كريم بنزيما يخسر حملة إعلانية ضخمة في لندن بسبب ماضيه!
أُلغيَت في اللحظات الأخيرة جلسة تصوير ترويجية كان من المقرر أن يشارك فيها كريم بنزيما، نجم ريال مدريد والهلال السعودي السابق لصالح شركة "نايكي".
وأنهت شركة الملابس الرياضية العملاقة التعاون المحتمل بشكل مفاجئ، بعدما خلصت إلى أن سجل المهاجم السابق لريال مدريد خارج الملعب لا يتوافق مع قيم علامتها التجارية.
ردًا على "متابعات آسيا 2 مع كريستيانو رونالدو تخطت دوري أبطال النخبة" .. بيانات رسمية تكشف الحقائق!
في ظل الطفرة الهائلة التي حققها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر بطولات الأندية، خلال موسم 2025-2026، جاءت بيانات بمثابة الرد على ما تردد حول تأثير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على ارتفاع مشاهدات دوري أبطال آسيا الثاني، مقارنة ببطولة النخبة.
"النصر أول من تفاوض معي وكنت هدية الوليد بن طلال للأزرق" .. جاسم الهويدي يرشح أسطورة الهلال للعب في أوروبا!
كشف جاسم الهويدي، نجم الهلال ومنتخب الكويت السابق، عن كواليس مثيرة بشأن عرض النصر المُقدم إليه قبل الرحيل إلى "القلعة الزرقاء"، فضلًا عن بطولة كاملة خاضها بدون سامي الجابر ويوسف الثنيان، والتي كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب، فضلًا عن رأيه بشأن المقارنة بين الجابر وماجد عبد الله.
"سيبذل جهدًا كبيرًا لحسم الصفقة في هذه الحالة!".. ريفربليت يبدأ محادثاته مع ياسين بونو لخطفه من الهلال
"هل يرحل الحارس المغربي ياسين بونو عن عملاق الرياض الهلال؟!"؛ سؤال يستحق أن يطرح نفسه الآن وبقوة، بعد المستجدات الأخيرة.
بونو البالغ من العمر 35 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ حيث يُعد أحد أهم نجومه على الإطلاق، والعنصر الرئيس في مبارياته محليًا وقاريًا.
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