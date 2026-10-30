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أخبار الهلال اليوم | موقف سافيتش ومحزري أمام الفتح .. و"قلوب جماهير الأزرق لا تتحمل هدف رونالدو الألف"!
غياب مارتينيلي أطول من المتوقع
كشف نادي الهلال عن حاجة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، يتراوح بين 10-15 يومًا، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، والتي طاردته أثناء المشاركة في مباراة القادسية، وبينما كان يُتوقع أن يعود مارتينيلي أمام الاتفاق، في 7 نوفمبر المُقبل، فإن غيابه سيطول ليشمل مباريات الفتح دوريًا، وشباب الأهلي في دوري أبطال النخبة الآسيوية، ثم لقاء الاتفاق في روشن، ليعود على الأرجح أمام الدرعية في 20 نوفمبر، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.
موقف سافيتش ومحزري وتعويض مارتينيلي
أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفتح، أن اللقاء سيكون قويًا من أجل المحافظة على الصدارة، مشيدًا بتنظيم "النموذجي" وقوته الهجومية الضارية التي يجب الحذر منها، كما أن الفتح لم يلعب منذ 8 أيام، ما يعني أن نشاطه البدني سيكون عاليًا ضد الزعيم.
وأوضح إنزاجي إن سيرجي سافيتش ومحمد محزري تدربا مع الفريق بشكل طبيعي، كما أن المؤشرات إيجابية بشأن مشاركة روبن نيفيش، فيما رفض الجزم بشأن هوية اللاعب الذي سيعوض غياب مارتينيلي، بقوله إن التمرين الأخير هو الذي سيحدد ذلك، لأن الفريق يملك خيارات متعددة.
ونوّه إنزاجي بأن الهلال يخوض تدريبات مكثفة على الكرات الثابتة، والتي تطور فيها الفريق كثيرًا ما يعطيه قوة إضافية.
هدف رونالدو الألف ضد الهلال؟
دار حديث إعلامي حول اقتراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من إحراز هدفه الألف، وسط رسائل ساخرة من ردود أفعال جماهير الهلال، وكذلك المنافس الذي يُنتظر أن يُسجل هذا الهدف التاريخي في شباكه.
ومع وصول رونالدو إلى هدفه رقم 985، بعد "الهاتريك" ضد الخلود"، قال الإعلامي فلاح القحطاني، عبر برنامج "نبض طويق"، إنه يتمنى أن يتمهل رونالدو قليلًا على تسجيل هدفه الألف؛ رأفة ورحمةً بأصدقائه الهلاليين، واصفًا إياهم بأن قلوبهم ضعيفة لا تحتمل، مستشهدًا بما قاله إن بعض الزملاء راسلوا الاتحاد الدولي "فيفا"، لكي لا يتم احتساب هدفه ضد الفيصلي، بعد الجدل حول هوية الهدف، إما بتوقيع "الدون" أو كهدف عكسي على المدافع جيروتو.
وقال ياسر العدواني، إنه يتمنى بأن يسجل رونالدو هدفه الألف مع النصر، وليس منتخب البرتغال، بينما تمنى أن يُسجل الهدف في مرمى أحد الأندية التي لا تلقى صدًا كبيرًا، مثل الحزم، لكي يكون مكسبًا تسويقيًا كبيرًا للنادي.
وحول ذلك، قال الناقد عبد العزيز المريسل إن أحد النصراويين قال له: لا أتمنى أن يسجل رونالدو هدفه الألف ضد الهلال، لأن اسم الهلال سيرتبط بهذا الإنجاز التاريخي لقرون.
سخرية من هاتريك رونالدو
فيديو | أسطورة الهلال يسخر من ثلاثية رونالدو في الهلال: أحمد عطيف يسجلها الآن وهو عنده تمزق!
سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من الثلاثية التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخلود، مشيرًا إلى أنها لم تكن بهذه الصعوبة.
وكان رونالدو قد اقترب خطوة جديدة من حلمه بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما أحرز "هاتريك" ضد الخلود، ليتبقى له 15 هدفًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر.
إنزاجي على طاولة يوفنتوس
ديشان ومدرب النصر السابق .. طريقان أمام يوفنتوس لاستبدال سباليتي وأحدهما يمهد لقدوم سيموني إنزاجي!
بعد الهزيمة الثالثة في تسع مباريات بالدوري الإيطالي، بات موقف لوتشيانو سباليتي يبدو محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد مع يوفنتوس.
الفريق أصبح لديه الآن 14 نقطة، ويقبع على بُعد 11 نقطة عن الصدارة وست نقاط عن المركز الرابع، وهو المركز الذي يضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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