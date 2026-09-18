أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | زيدان يبعد نجم الزعيم .. صدمة إنجليزية وعقوبة ضخمة في انتظار سامرفيل!
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نجم الهلال خارج قائمة فرنسا
قرر زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، استبعاد ظهير الهلال، تيو هيرنانديز، من قائمة الديوك في مباريات دوري الأمم الأوروبية، الأربع، التي تقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بداعي الإصابة، في الوقت الذي كشف فيه عن انضمام 5 وجوه جديدة، فضلًا عن كشف موقفه تجاه كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن قلعة الزعيم.
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مفاجأة هولندية وصدمة إنجليزية
واستكمالًا لمتابعة نجوم الهلال في فترة التوقف الدولي، فقد قرر مدرب السنغال الجديد، باتريك فييرا، استدعاء المدافع كاليدو كوليبالي، لقائمة أسود التيرانجا، بالتزامن مع اعتزال حارس الأهلي إدوارد ميندي، واستبعاد نجم النصر، ساديو ماني، بداعي الإصابة، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
أيضًا، أعلن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمته للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت تواجد روبن نيفيش، فيما تواجد سيرجي سافيتش، في قائمة منتخب صربيا.
الطواحين تصالح روشن والأسود تدير ظهرها.. تشافي يفي بوعده وتوخيل ينقلب على رجاله في الدوري السعودي!
جاءت اختيارات المدربين في التوقف الدولي الحالي لتكشف بوضوح عن طريقة تفكير كل مدير فني في التعامل مع التغييرات الكبيرة التي تشهدها كرة القدم اليوم.
في الوقت الذي تحلى فيه الإسباني تشافي هيرنانديز بالشجاعة ونفذ كلامه مع منتخب هولندا دون تردد، فضل الألماني توماس توخيل التراجع والعودة إلى حساباته القديمة مع إنجلترا، ليظهر الفارق الكبير بين مدرب يثق في خياراته وآخر يتراجع عنها عند أول اختبار.
اعتراف نصراوي وفتح ملف نيفيش
بسبب واقعة لاعبة النصر: اتهامات قوية ضد "الانضباط".. وفتح ملف روبن نيفيش ورياض محرز من جديد!
يبدو أن الصراع التاريخي بين عملاقي الرياض الهلال والنصر، لن يتوقف أبدًا؛ حتى ولو كانت القرارات الصادرة من اللجان الرسمية المسؤولة، تتعلق بفئة السيدات أو رياضات أخرى.
وبالفعل.. هذا ما حدث مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بعد عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد إحدى لاعبات فريق سيدات النصر الأول لكرة القدم.
"الهلال يمتلك كل شيء ولن ننافس إلا على هذه البطولة" .. اعتراف نصراوي يفسر سقطتي العين والاتحاد!
"لن ينافس على النخبة"، رسالة أطلقها عايض بن عبود، مدير كرة القدم السابق بنادي النصر، تعكس مدى الإحباط الذي انتاب عشاق العالمي، في الوقت الذي يُنظر فيه للهلال بأنه يملك كل ما يفتقر إليه جاره في الرياض.
النصر مرّ بحالة تذبذب في النتائج مؤخرًا، في ظل سقوطه أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومن ثمّ الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.
مؤشر "محبط" ظهر في دكة بدلاء النصر، وأسباب الانهيار الكبير في صفوف الفريق الذي بات شعاره هو "العودة بعد التأخر في النتيجة"، في معظم مبارياته هذا الموسم، في الوقت الذي حقق فيه الهلال بداية مثالية، في دوري روشن وأبطال آسيا للنخبة، بالحفاظ على العلامة الكاملة محليًا وقاريًا.
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مستقبل إنزاجي وعقوبة سامرفيل
فيديو | بعد المقطع الذي جمعه بالوليد بن طلال .. إعلامي سعودي: هذا الشخص حسم مستقبل إنزاجي!
كشف الصحفي السعودي عبد العزيز الزلال، عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال، وسط التكهنات حول رحيله عن الزعيم.
الحديث عن إنزاجي وإمكانية رحيله بدأ في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، ولا تزال الأقاويل مستمرة حول تخلص إدارة الهلال منه هذا الموسم، رغم النتائج الجيدة للفريق على مستوى دوري روشن باستثناء الهزيمة أمام نيوم، مع الفوز الأخير على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.
"تصل لخصم 50% من راتبه" .. تقرير مواجهة الغرافة يهدد سامرفيل بعقوبة تأديبية صارمة!
قرر نادي الهلال السعودي، الانتظار لحين وصول التقرير المفصل عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، من أجل حسم موقفه من معاقبة لاعبه كريسنسيو سامرفيل.
وكان الهلال قد فاز على الغرافة بنتيجة 2/1 يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي شهدت سامرفيل بسبب مشادة عنيفة مع لاعب الفريق الخصم.
شتان بين نسختي محمد القحطاني .. سلبوه ثقته بنفسه وعانى جسمانيًا فتفنن القادسية في توريط الهلال!
بعد قرابة عامين من آخر ظهور له على الساحة الدولية مع المنتخب السعودي الأول، يعود الجناح محمد القحطاني من جديد، عبر بوابة كأس الخليج 2026 "خليجي 27".
198 دقيقة هي حصيلة القحطاني الدولية منذ عام 2021، فيما كان كأس العرب 2024 هو آخر ظهور له في معسكرات الصقور الخضر، وحينها لم يكن سوى لاعب احتياطي، خاض 16 دقيقة فقط على مدار مشوار البطولة الذي امتد لنصف النهائي.
لكن بعد تسع مباريات فقط في الموسم الجاري مع القادسية، نجح صاحب الـ24 عامًا في إقناع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس باستدعائه من جديد لصفوف المنتخب السعودي.
تلك العودة تشهد بعض الانقسامات كما هي العادة مع كل قائمة تُعلن في التوقفات الدولية، وبالطبع بحكم أنه كان لاعب سابق في الهلال، تزيد التساؤلات حوله، والسؤال الآن: هل استحق محمد القحطاني العودة للمنتخب السعودي بعد غياب عامين؟
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