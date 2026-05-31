أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم على رادار برشلونة بعد كانسيلو .. ومطلب نصراوي بإقصاء سالم من المنتخب السعودي!
- Getty
داروين نونيز على رادار برشلونة
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن اسم داروين نونيز، مهاجم الهلال، طرح على طاولة برشلونة، الذي يدرس التعاقد معه، بعدما ظل الأوروجوياني مبتعدًا عن الملاعب، بعد استبعاده من القائمة المحلية، في النصف الثاني من موسم 2025-2026.
ورغم تعاقد برشلونة مع أنتوني جوردون، قادمًا من نيوكاسل، واستهداف ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، إلا أن ذلك لم يمنع البلوجرانا، من ضم مهاجم ثانٍ من الطراز الرفيع، إلا أنه سيتعين على نونيز خفض راتبه بشكل كبير، حتى وإن تم التعاقد معه بشكل مجاني.
- Getty Images Sport
بدائل كريم بنزيما ورسالة صادمة من إنزاجي
طريق الهلال "شبه مسدود" وأحلام إنزاجي تنهار .. 6 نجوم قادرون على تفكيك قنبلة كريم بنزيما الموقوتة ولكن!
"قنبلة موقوتة" .. هذا هو وضع الهلال حاليًا مع بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوفه مع اقتراب الميركاتو الصيفي 2026 على الانطلاق.
"الحكومة" من جهة يقع تحت حماية صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك نسبة 30% من ملكية الهلال، خاصةً بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله من الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، لذا أي خطوة تجاهه محسوبة كونه أحد قادة الثورة السعودية التي بدأت في صيف 2024.
ومن جهة أخرى، الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، يريد التخلص منه، بل إنه أفصح لنواف بن سعد؛ رئيس النادي، عن كواليس التعاقد معه في شتاء 2026، مؤكدًا أن الصفقة تمت رغمًا عنه رغم أنه لا يناسب احتياجاته الفنية، بحسب ما كشف موقع "365Scores".
"تم فرضه عليّ".. أسرار حديث سيموني إنزاجي مع نواف بن سعد عن كريم بنزيما ووكيل مدرب الهلال يبرئ نفسه!
تطلعات كبيرة صاحبت انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ إلا أن الأمور تغيّرت تمامًا، بمرور الأيام.
بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.
برشلونة خرج من الصورة والهلال حاضر .. وجهات لياو المحتملة عقب إعلانه الرحيل عن ميلان
واحد من جهة، وآخر من الجهة الأخرى. بعد سبع سنوات، يقترب الزواج من نهايته. ما لم تحدث مفاجآت، والتي ستكون صاخبة على أي حال، فإن العلاقة بين رافائيل لياو وميلان قد انتهت بالفعل.
هذه المرة لا شائعات، ولا همسات، ولا تسريبات. جاء الإعلان مباشرة من فم المهاجم البرتغالي، الذي أعلن دون مواربة لقناة SportTv البرتغالية عن رغبته في تغيير الفريق، وارتداء قميص مختلف عن القميص الأحمر والأسود لأول مرة منذ عام 2019.
نعم، ولكن ماذا سيكون وجهة لياو؟ أين سيلعب اللاعب السابق في سبورتينج وليل في الموسم المقبل؟ انتبهوا، لأن هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه.
- Getty Images
إنجاز جديد لسالم .. ومطلب نصراوي باستبعاده
انفرد سالم الدوسري، قائد الهلال، بالمركز السادس عشر بين اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي، بعد وصوله إلى 106 مباراة دولية، بمشاركته في المباراة الودية أمام الإكوادور.
الدوسري نجح في تخطي الراحل خميس العويران، صاحب الـ105 مشاركة دولية، ليصبح سالم في المركز الـ16، في القائمة التي يتزعمها أسطورة الحراسة، محمد الدعيع، برصيد 172 مباراة.
في المقابل، قال الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أثبت بأنه أفضل من هيرفي رينارد، ولكن المطلوب منه هو تحقيق كأس آسيا، والشجاعة في تحرر تشكيل الأخضر من سالم الدوسري.
- GOAL AR
الدعيع يرد على ثمانية ألمانيا
حتى يغلق الباب .. محمد الدعيع يرد على "معايرته" بثمانية ألمانيا في كأس العالم!
قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، أن يضع حدًّا للرسائل التي تذكره دومًا بليلة الهزيمة القاسية أمام ألمانيا، في نهائيات كأس العالم 2002.
الدعيع كان حاضرًا في تلك المواجهة القاسية، التي استقبل فيها ثمانية أهداف من ألمانيا، عن طريق ميروسلاف كلوسه (هاتريك)، مايكل بالاك، كارستن بانكر، توماس لينكه، أوليفر بيرهوف، بيرند شنايدر.
رسالة الدعيع بدت وكأنها رد قاطع على محاولات البعض بـ"معايرته"، حول النقطة المظلمة في مسيرته الكروية، بتذكيره دائمًا بتلك الهزيمة الثقيلة التي استهل بها المنتخب السعودي مشواره في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
- Getty Images Sport
الرابحون والخسرون من بقاء إنزاجي
الرابحون والخاسرون من بقاء إنزاجي: سالم وبنزيما في "مركب واحد" .. منحوس كأس العالم ونجم الهلال أعاد اكتشاف نفسه!
هل يستحق البقاء أم الرحيل؟ سؤال يحتل عنوانًا رئيسًا بين الأوساط الهلالية، حول مصير المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ومدة القدرة على التكيّف مع اسلوب لعبه "الدفاعي"، بعد موسم أول مليء بالتناقضات.
من قلب التاريخ: احتفال باريس العظيم وفرصة ضائعة على الأهلي .. تبرير المسحل لا يكفي والهلال هو الدليل!
توج باريس سان جيرمان بالذهب، وصار بطلًا لأوروبا للمرة الثانية تواليًا، والاحتفالات لا تتوقف منذ لحظة ذهاب كرة جابرييل، مدافع آرسنال، في الهواء، أثناء تنفيذه للركلة الجزائية الحاسمة.
أجواء الاحتفال ما بعد التتويج، أفضل من نظيرتها لحظة رفع الكأس، هذا ما نشاهده في فرنسا، حشود غفيرة على جانبي الممر المزدان بألوان باريس سان جيرمان، الأزرق والأبيض والأحمر، إلى برج أيفل، تحضيرات لحفل مبهر بالدي جي، وتغطية مباشرة للحظة وصول الطائرة التي تقلّ بعثة الفريق من بودابست، إلى احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالكأس ذات الأذنين.
المشهد الطبيعي لأي فريق يفوز ببطولة قارية، أن يحتفل عبر الحافلات المكشوفة، والمرور بين الحشود الكبيرة في الطريق، ولكن الأمر مختلف في باريس، بتنظيم حفل مبكر عند برج أيفل، يعكس قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة لويس إنريكي، والذي سيظل محفورًا على جدران معابد الكرة الفرنسية.
"جواو وُلِد لأسلوب برشلونة واخبروه ألا يتردد"!.. رسالة مثيرة من كانسيلو تحمل معاني كثيرة للهلال
لا يزال مستقبل الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ سواء في المملكة العربية السعودية، أو على مستوى العالم.
كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بعقدٍ مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2027؛ حيث انضم "معارًا" إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر فقط.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.
وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.
وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.
وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.