أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم على رادار برشلونة بعد كانسيلو .. ومطلب نصراوي بإقصاء سالم من المنتخب السعودي!

طريق الهلال "شبه مسدود" وأحلام إنزاجي تنهار .. 6 نجوم قادرون على تفكيك قنبلة كريم بنزيما الموقوتة ولكن!

"قنبلة موقوتة" .. هذا هو وضع الهلال حاليًا مع بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوفه مع اقتراب الميركاتو الصيفي 2026 على الانطلاق.

"الحكومة" من جهة يقع تحت حماية صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك نسبة 30% من ملكية الهلال، خاصةً بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله من الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، لذا أي خطوة تجاهه محسوبة كونه أحد قادة الثورة السعودية التي بدأت في صيف 2024.

ومن جهة أخرى، الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، يريد التخلص منه، بل إنه أفصح لنواف بن سعد؛ رئيس النادي، عن كواليس التعاقد معه في شتاء 2026، مؤكدًا أن الصفقة تمت رغمًا عنه رغم أنه لا يناسب احتياجاته الفنية، بحسب ما كشف موقع "365Scores".

تطلعات كبيرة صاحبت انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ إلا أن الأمور تغيّرت تمامًا، بمرور الأيام.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

برشلونة خرج من الصورة والهلال حاضر .. وجهات لياو المحتملة عقب إعلانه الرحيل عن ميلان

واحد من جهة، وآخر من الجهة الأخرى. بعد سبع سنوات، يقترب الزواج من نهايته. ما لم تحدث مفاجآت، والتي ستكون صاخبة على أي حال، فإن العلاقة بين رافائيل لياو وميلان قد انتهت بالفعل.

هذه المرة لا شائعات، ولا همسات، ولا تسريبات. جاء الإعلان مباشرة من فم المهاجم البرتغالي، الذي أعلن دون مواربة لقناة SportTv البرتغالية عن رغبته في تغيير الفريق، وارتداء قميص مختلف عن القميص الأحمر والأسود لأول مرة منذ عام 2019.

نعم، ولكن ماذا سيكون وجهة لياو؟ أين سيلعب اللاعب السابق في سبورتينج وليل في الموسم المقبل؟ انتبهوا، لأن هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه.