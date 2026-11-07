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محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | تحذير من "سوابق" جورج جيسوس بعد طلب نيفيش .. إنزاجي يطير إلى إيطاليا ونجم ليفربول يرحب بالزعيم!

الهلال
روبن نيفيز
سيموني إنزاجي
جابرييل مارتينيلي
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 7 نوفمبر 2026..

المباريات التالية
الهلال

الهلال

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

الدرعية

الدرعية

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق السابع من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

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  • تحذير للهلال من تصرف جيسوس

    وجه الإعلامي حمود القحطاني، رسالة تحذير إلى إدارة الهلال، بشأن قرار جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، باستدعاء روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم، لقائمة "البحّارة" خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي.

    وقال القحطاني، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن جورج جيسوس هو من أنهى مسيرة ألكسندر ميتروفيتش (مع الهلال)، وكذلك جواو كانسيلو الذي أصرّ جيسوس على استكماله لمباراة، رغم إصابته، موجهًا تحذيرًا للهلال من الموافقة على سفر نيفيش لمعسكر البرتغال.

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  • إنزاجي يسافر إلى إيطاليا

    ذكرت صحيفة "ليبرتا" الإيطالية، بأن المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، توجه إلى بلاده، بعد الإجازة التي منحها للاعبين خلال فترة التوقف الدولي، لمدة 10 أيام، حيث زار أصدقاءه في مركز روكا الطبي ومطعم بيتزا لونديتشي، فيما يقضي المدرب بضعة أيام مع عائلته.

    وكان إنزاجي قد ارتبط اسمه بترشيح من إدارة يوفنتوس، من أجل التعاقد معه في الموسم المُقبل، في ظل النتائج المتذبذبة التي يمر بها اليوفي، خلال الموسم الحالي.

  • عودة جابرييل مارتينيلي

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة القادسية في الجولة الحادية عشرة، ليصبح جاهزًا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي.

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  • نجم ليفربول يرحب بالهلال

    بعد استبعاد تشافي وكومان .. نجم ليفربول يرحب بفكرة الهلال

    عُرض ظهير ليفربول جيريمي فريمبونج على نادي الهلال، أحد أقطاب الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تفكيره في رحيل مفاجئ عن ميرسيسايد بعد 18 شهرًا فقط. وقد تم التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو في صيف 2025، وهو منفتح على بدء فصل جديد في الشرق الأوسط.

  • روزنامة دوري روشن؟

    أشارت "الرياضية" إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي ستصدر جدول مباريات دوري روشن السعودي، خلال الأسبوع الجاري، بعد إجراء تعديلات واسعة على الروزنامة، على إثر قرار تأجيل إقامة بطولة كأس آسيا 2027، إلى ديسمبر من العام المُقبل، وذلك بعد عقد الرابطة لورشة عمل مع الأندية من أجل استعراض مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، عبر تطبيق "زووم"، في حضور ممثلي الأندية.

    ويُنتظر أن تشمل الروزنامة المحدثة مواعيد أربع جولات خلال يناير المُقبل، من الثامنة عشر وحتى الحادية والعشرين، لتقام في التوقيت الذي كان مخصصًا لإقامة كأس آسيا قبل التأجيل.

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    مرة أخرى يعود الجدل من جديد حول روزنامة دوري روشن السعودي، خاصة بعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، وما صاحب ذلك من ارتباك في المشهد العام.

    الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".

    وبناءً عليه؛ أعلنت الرابطة السعودية المحترفة تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.

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الهلال

الهلال

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

الدرعية

الدرعية