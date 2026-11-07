أخبار الهلال اليوم | تحذير من "سوابق" جورج جيسوس بعد طلب نيفيش .. إنزاجي يطير إلى إيطاليا ونجم ليفربول يرحب بالزعيم!

أشارت "الرياضية" إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي ستصدر جدول مباريات دوري روشن السعودي، خلال الأسبوع الجاري، بعد إجراء تعديلات واسعة على الروزنامة، على إثر قرار تأجيل إقامة بطولة كأس آسيا 2027، إلى ديسمبر من العام المُقبل، وذلك بعد عقد الرابطة لورشة عمل مع الأندية من أجل استعراض مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، عبر تطبيق "زووم"، في حضور ممثلي الأندية.
ويُنتظر أن تشمل الروزنامة المحدثة مواعيد أربع جولات خلال يناير المُقبل، من الثامنة عشر وحتى الحادية والعشرين، لتقام في التوقيت الذي كان مخصصًا لإقامة كأس آسيا قبل التأجيل.
فيديو | "عاملوه كبطل لروشن وليس يلو" .. اتهامات للأهلي بالتسبب في أزمة روزنامة الدوري السعودي!
مرة أخرى يعود الجدل من جديد حول روزنامة دوري روشن السعودي، خاصة بعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، وما صاحب ذلك من ارتباك في المشهد العام.
الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".
وبناءً عليه؛ أعلنت الرابطة السعودية المحترفة تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.