أخبار الهلال اليوم | رغبة كانسيلو الأولى .. صفقة عثمان ديمبيلي و"سامي الجابر ليس أسطورة"!

الوليد بن طلال "فلورنتينو بيريز العرب": إعصار الصفقات البداية.. لكن "مشاكل الهلال أكبر وطريقة فهد سندي قد تظلمه"!

عانت الكثير من الأندية الكبيرة حول العالم، أو من يعرفون بـ"زعماء" بلدانهم، من تراجع هائل في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.

هذا التراجع الهائل في الأداء والنتائج؛ جعل تلك الأندية تخطط لـ"ثورة كبير"، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ومن بين هذه الأندية التي عانت في الموسم المنصرم، وتخطط لـ"ثورة كبيرة" في سوق الانتقالات الصيفية؛ كل من العملاق الإسباني ريال مدريد، وزعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.

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بات مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، "لغزًا كبيرًا" في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد أقل من 6 أشهر فقط، على انضمامه إلى عملاق الرياض الهلال.

نعم.. الهلال تعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

لكن.. النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، خيب الآمال المعقودة عليه، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ بدرجة أن جماهير الزعيم الهلالي أطلقت "صافرات الاستهجان" ضده، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

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انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، فحسم النصر دوري روشن للمحترفين وفاز الهلال بكأس الملك، وكل الأنظار تتوجه نحو المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2026.

إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المناوشات بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والهلال، ففي الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين والأجهزة الفنية على فترة راحة طويلة لم تهدأ صراعات عملاقي الرياض في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجماهير خلف الشاشات.

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مع انتهاء موسم 2025-2026، وبدء جميع الأندية الاستعدادات للعام الرياضي الجديد؛ ارتبط أكثر من اسم عالمي، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

من بين الأسماء العالمية التي ارتبطت بالدوري السعودي؛ كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الألماني ليروي ساني، حيث قيل إن عملاق الرياض الهلال تحديدًا يريدهما.

لكن مؤخرًا.. ترددت أنباء عن أن ليفاندوفسكي، أغلق الباب في وجه الانتقال إلى السعودية؛ حيث يُفاضل بين البقاء في الملاعب الأوروبية، أو الذهاب إلى الدوري الأمريكي.

أهداف رياضية وعوائق إدارية وشخصية: بيب جوارديولا معجب بـ"التطور السعودي".. لكن على الهلال والنصر نسيان حلم التعاقد معه!

بعد مواجهة الهلال المثيرة في مونديال الأندية 2025، أدرك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أن كرة القدم السعودية؛ لم تعد مجرد طفرة عابرة، بل واقعًا يغيّر خارطة اللعبة.

نعم.. جوارديولا الذي كان يتولى قيادة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وقتها، ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور ثمن النهائي؛ بعد هزيمة مفاجئة أمام عملاق الرياض الهلال، بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

المهم.. المدير الفني الإسباني أخذ يمتدح التطور الكبير في كرة القدم السعودية، بعد هذه المباراة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن هذا الرجل الخبير، سيعمل في المملكة يومًا ما.

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بقدر ما أدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس الأفراح إلى نادي النصر، بإعادته لمنصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات، بقدر ما زاد صعوبة مهمة البحث عن بديل له!

البرتغالي رفض محاولات مسؤولي العالمي لتجديد عقده بعد نهاية الموسم المنقضي (2025-26)، مكتفيًا بموسم وحيد، على أمل أن يتولى مهمة تدريب منتخب خلال الفترة المقبلة، آماله منعقدة تحديدًا على البرتغال بعد نهاية كأس العالم 2026.

أما النصر فيخوض رحلة البحث عن بديل قادر على مواصلة ما زرعه البرتغالي المخضرم في الفريق، حيث أعاد له استقراره الفني وهيبته داخل الملعب ووحدة لاعبيه بعد سنوات من المعاناة مع المشكلات في غرف خلع الملابس.