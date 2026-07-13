أخبار الهلال اليوم.. نُقدم لكم نشرة بأبرز ما يتعلق بزعيم الكرة السعودية؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالفريق الأزرق.
أخبار الهلال اليوم | رد اتحادي على مفاوضات البليهي .. "الآسيوية" تنتظر كوليبالي وقصة اشتباك بنزيما وإنزاجي!
حقيقة مفاوضات الاتحاد مع البليهي
كشف أسطورة نادي الاتحاد، مناف أبو شقير، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من قِبل "العميد" للتعاقد مع علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الميركاتو الصيفي.
وأوضح أبو شقير، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا أن الاتحاد لم يدخل في مفاوضات مع البليهي من الأساس، وقد لا يتعدى الأمر مجرد مقترح.
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جدل حول مصير ياسين بونو
في الوقت الذي أفاد فيه الصحفي محمد البكيري، بأنه من المتوقع أن يغادر ياسين بونو، خلال الأسابيع المُقبلة، خرجت تقارير لتشير إلى بقاء الحارس المغربي في الهلال، رغم تلقي عروض مغرية من عدة أندية بارزة في الدوريات الإنجليزي والإسباني والتركي، على خلفية تألقه في نهائيات كأس العالم.
وذكر موقع 365Scores بأن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، يتجه نحو اعتماد سياسة المداورة بين ياسين بونو ومحمد العويس في حراسة المرمى، مع الاتجاه نحو الاستغناء عن الحارسين محمد الربيعي وماتيو باتوييه في الميركاتو الصيفي.
التقرير النهائي لكوليبالي
وفي سياق متصل، أضاف التقرير أن إنزاجي لا يزال بانتظار التقرير الطبي النهائي، حول إصابة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وفي حالة عدم اكتمال جاهزيته، سيتم الاكتفاء بقيده آسيويًا فقط وإبعاده عن القائمة المحلية.
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فرص الهلال في كأس العالم للأندية
وسط مقترح الزيادة لـ48 فريقًا .. فرص الهلال والنصر في كأس العالم للأندية و"الأهلي خارج التصنيف"!
إذا كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد ضمن التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، دون انتظار لعبة التصنيفات، فإن الأندية السعودية الأخرى ستكون في حالة من الترقب، خاصة مع توجه الاتحاد الدولي "فيفا"، نحو زيادة أعداد الفرق في النسخة الثانية.
النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في عام 2025، شهدت تتويج فريق تشيلسي باللقب، بعد فوز عريض على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون مقابل.
وشهدت البطولة، مشاركة عدة أندية عربية، على غرار الأهلي المصري، العين الإماراتي، الترجي التونسي، فيما كان الإنجاز الأكبر من نصيب نادي الهلال، الذي حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.
ما الذي ينتظر الأندية الآسيوية، في النسخة الثانية "2029"، وهل هناك بالفعل زيادة في أعداد الفرق، تضمن فرصًا أكبر للأندية السعودية؟
رياح التغيير في انتقالات الهلال
هبّت رياح التغيير: الهلال يرد رسميًا على عرض أياكس لضم ليوناردو .. صراع من أجل مالكوم وسالم يرفض الرحيل!
وبدأت ثورة التغيير في نادي الهلال، في ظل الحديث عن "تخمة" الأجانب، والاتجاه نحو الاستغناء عن عدد من لاعبيه، في فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تنفيذ وعد الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف الفترة الماضية بأنها "هدوء ما قبل العاصفة".
الهلال امتلك 16 لاعبًا أجنبيًا مع دخول النصف الثاني من موسم 2025-2026، والمحصّلة كانت الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، على يد السد القطري بركلات الترجيح.
ومع تعميم الاتحاد السعودي على أندية دوري روشن، بأن قرار قيد الأجانب الثمانية في القائمة المحلية، مستمر في الموسم الجديد، كان لزامًا على نادي الهلال، أن يتخذ قرار رحيل عدد من لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية.
"هوس رافينيا" يضرب الهلال .. عرض تاريخي ينتظره وبرشلونة يفتح أبواب السعودية أمامه!
"الهلال مهووس برافينيا" .. هكذا وصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، محاولات وسعي الزعيم للتعاقد مع الجناح البرازيلي من برشلونة خلال هذا الصيف.
النادي السعودي سبق أن قام بأكثر من محاولة لضم رافينيا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في إقناع اللاعب بمغادرة أوروبا والانتقال إلى دوري روشن.
الهلال يهدم أخطاء الماضي: محمد العويس يعوض "فشل" سالم الدوسري.. وثورة الجيل السعودي الجديد بدأت!
عاش عملاق الرياض الهلال موسمًا صعبًا للغاية، في 2025-2026؛ حيث خسر جميع البطولات الكبيرة، مع الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.
وبالطبع.. نادٍ بحجم الهلال، لا يُمكن أن يقبل تكرار نفس هذا الموسم السيئ مجددًا؛ لذا بات على مسؤوليه أن يصححوا الأخطاء، في أسرع وقتٍ ممكن.
وحسب التحركات الأخيرة؛ يبدو أن تصحيح الأخطاء بدأ بالفعل، وذلك بعد استخواذ الأمير الوليد بن طلال على الزعيم الهلالي.
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اشتباك كريم بنزيما وإنزاجي
"ضيعت علينا الدوري": قصة اشتباك بين كريم بنزيما وإنزاجي .. والبكيري: مغضوب عليه في الهلال!
لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة علامة استفهام كبيرة، على إثر 6 شهور لم تكن مرضية لطموحات جماهير نادي الهلال، بعدما أحدث المفاجأة الكبرى، بانتقاله من الاتحاد إلى قلعة الزعيم، في الميركاتو الشتوي.
بنزيما، مُرتبط بعقد مع الهلال، حتى يونيو 2027، إلا أن أداءه في فترة الـ"نصف موسم"، جعلته محل انتقادات كبيرة، حيث لا يلعب عنصر الحسم، مثلما فعل مع الاتحاد، رغم أنه خرج من موسم 2025-2026، متوجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
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