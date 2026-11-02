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أخبار الهلال اليوم | جائزة الأفضل لإنزاجي .. موقف سالم الدوسري أمام شباب الأهلي وحقيقة "تورط" الاتحاد الآسيوي!
إنزاجي أفضل مدرب في أكتوبر
أعلنت الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن تتويج الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، بجائزة أفضل مدرب في المسابقة، خلال شهر أكتوبر 2026، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية، أمام الاتحاد (3-2) والحزم (1-0) والقادسية (3-2) والفتح (2-0)، ليتربع في صدارة الترتيب، برصيد 30 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة.
وكان إنزاجي قد وجه احتفالًا مع جماهير الهلال، بتحقيق الانتصار الـ51 له مع الزعيم، معربًا عن تمنياته بتحقيق المزيد من الانتصارات ومساعدة اللاعبين، وذلك بعد أن غاب عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح، بسبب فقدان صوته، خلال اللقاء، كما أوضح مساعده.
حقيقة ورطة الاتحاد الآسيوي
أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي أن حضور شباب الأهلي لخوض مباراة الهلال في موعدها، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يعني أن غياب الوصل عن مباراة النصر كان غير قانوني، فيما أشار إلى أن وضع الفريق الإماراتي يمثل ورطة للاتحاد القاري بشأن عام، حيث أن غيابه سيعني أن المنظومة فقدت هيبتها واحترام مسابقاتها.
في المقابل، أشار الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ في الشأن الآسيوي، إلى أن حضور شباب الأهلي لا يثبت عدم مشروعية تأجيل لقاء الوصل والنصر، حيث أن كل واقعة تقيم وفق ظروفها وتوقيتها والأسباب والمستندات المقدمة بشأنها ولا تصح المقارنة دون ثبوت تماثلها، كما أن التأجيل العاجل لا يعني بذاته إعفاء الوصل من المسؤولية أو إسقاط حقوق النصر.
شباب الأهلي يعلن الوصول
بعد جدل الانسحاب أمام الهلال .. شباب الأهلي يفاجئ الجميع: "نحن في الرياض"!
لا تزال تداعيات موقف شباب الأهلي الإماراتي من مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، تلقي بظلالها على الأوساط الرياضية في المملكة، في ظل الوضع الذي ينذر بتكرار أزمة نادي النصر مع الوصل.
أزمة الدعيع مع التوثيق وأمنية الهريفي لرونالدو
كشف فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، عن أمنيته للقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن يسجل هدفه رقم 1000 في مسيرته أمام الهلال، فيما تمنى محمد الدعيع، أيقونة الهلال، بأن يتمكن "الدون"، من تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
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فتح الإعلامي خالد الشنيف، ملفًا مهمًا حول "توثيق" أرقام اللاعبين في تاريخ البطولات السعودية، في الوقت الذي استحضر فيه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، معلومة أثارت جدلًا واسعًا.
موقف سالم ومارتينيلي أمام شباب الأهلي
أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الهلال سيفتقد خدمات الجناح الأيمن البرازيلي جابرييل مارتينيلي أمام شباب الأهلي، لعدم الجاهزية، حيث لا يزال في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية.
ويُنتظر تحديد موقف سالم الدوسري، قائد الهلال، النهائي، خلال المران الأخير، بعد غيابه عن مباراة الفتح، بداعي الإصابة.
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