أخبار النصر اليوم | الفيصل النهائي في احتساب هدف رونالدو .. ذكرى التأسيس وسباق الهلال على "صفقة الموسم"!

كشف مصدر مسؤول في رابطة دوري المحترفين السعودي، لصحيفة "الرياضية"، بأن الأصل في تدوين الأهداف المسجلة يعتمد بشكله النهائي على لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد الكرة، والرابطة لا تعتمد على احتساب تسجيل الأهداف من المواقع والتطبيقات العالمية، مثل شركة "أوبتا"، وإنما يُعتمد على تقرير الحكم بعد نهاية المباراة، وإذا حدث اختلاف مع تقرير الحكم، يتم الرفع من أجل التغيير، ولجنة الحكام هي من يبتّ في هذا الأمر.

فيديو | تعليق طريف لرونالدو عن هدفه في الفيصلي، ومحمد نور: هذا ما حدث بالضبط بكأس العالم!

حالة من الجدل أثيرت حول الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو مع النصر في شباك الفيصلي، والذي تم احتسابه في النهاية لصالح النجم البرتغالي.

وسط مطالبات إعادة واقعة ميتروفيتش .. الحكم يحسم الجدل حول حرمان كريستيانو رونالدو من هدفه الـ982 ضد الفيصلي!

أثار الهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في مرمى الفيصلي، جدلًا كبيرًا حول مدى صحة احتسابه باسم قائد النصر، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027"، والتي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

واحتفل جمهور نادي النصر، بتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 982 في مسيرته الكروية، ليقترب أكثر من تحقيق حلم الألفية، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس، خلال تنفيذ ركلة حرة، ليضعها برأسه في شباك الحارس فيرناندو باتشيكو.