أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | ترشيح رونالدو لجائزة كبرى .. رقية ضد السحر ونايف هزازي: فيديو الدعاء على العالمي "مقصوص"!
نايف هزازي: فيديو حديثي عن النصر "مقصوص"
أكد نايف هزازي، لاعب النصر السابق، أن لم يوجه أي رسالة تحمل إساءة أو تجريح إلى العالمي، داعيًا الجماهير نحو عدم الانسياق وراء الدخلاء والمتعصبين الذين يتدخلون في شؤون النادي.
ونوّه هزازي بأن حديثه الذي تم تداوله على نطاق واسع، بشأن الدعاء على النصر، قد تم اقتصاصه، ولم يحمل الرسالة كاملة، مضيفًا "منذ بداية الموسم وأنا مع النصر وأدعمه ودائمًا ما أصبّر جماهيره، قد أكون اتحادي القلب، ولكني أميل مع النصر.
عندما قلت (حوبة)، وقتها كانت ردة فعل في لحظة غضب، ولكني سامحت وقلت (يارب تعدي)، ولو كانت حوبتي أو غيري، إن شاء الله تُكسر، ثم أني منذ رحلت عن الفريق، وفاز بالألقاب أيضًا، مثل السوبر والبطولة العربية، وبعد قدوم كريستيانو رونالدو، صرنا نتمنى أن يحقق النصر الدوري.
لماذا أنتم غاضبون من خسارة آسيا 2؟ أعرف أنكم متعطشون لبطولة، ولكن بهدوء، أقدر عصبية الجمهور، ووجود خوف من ضياع الدوري، خاصة وأن اللاعبين يتصرفون في الفترة الأخيرة وكأنه يلعب مباريات ودية، ويجب أن نشاهد قتالية، ولكني واثق من أن النصر سيتوج بالدوري الخميس بإذن الله".
"الله يسامحني لكنني كنت جريحًا" .. نايف هزازي: كثير من لاعبي النصر دعوا عليه وربما يخسر الدوري بعد آسيا
أمام سوء الحظ الغريب الذي يواجه النصر بالأمتار الأخيرة من الموسم الجاري 2025-2026، خرج نجمه السابق نايف هزازي، معترفًا أنه أحد من دعوا على النادي من قبل على إثر تعرضه للظلم به.
بعد غضب كريستيانو رونالدو ومناشدة الجمهور لـ"رد المظالم" .. سباعي يقود مزاعم "اللعنة" المصاحبة للنصر في آسيا والدوري السعودي!
عندما كان يخسر النصر أي بطولة طوال السنوات الماضية، كان الهجوم في المقام الأول ينصب على مسؤولي النادي واللاعبين، وتلاحقهم الاتهامات بالتقصير والعوار الفني وما شابه من أسباب ما بين فنية وقلة خبرة إدارية وما شابه.
لكن ما يحدث للعالمي خلال الخمسة أيام الأخيرة، تسبب في تغيير البوصلة تمامًا حول ما يحدث للفريق، خاصةً وأنه أفضل فريق سعودي خلال موسم 2025-2026..
كتيبة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي، خسرت فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 لصالحها قبل الجولة الختامية، بالتعادل في الوقت القاتل أمام الهلال (1-1)، بهدف من خطأ فادح للحارس البرازيلي بينتو .. ومن ثم تأجل حسم البطل للجولة الأخيرة المنتظرة.
رونالدو مرشح لأفضل لاعب .. وتصرفه يغضب جماهير النصر
كريستيانو رونالدو وإيفان توني يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي!
كشفت رابطة دوري روشن الدوري السعودي للمحترفين رسمياً عن القائمة المختصرة المكونة من خمسة لاعبين للترشح لجائزة "أفضل لاعب في الموسم" المرموقة لعام 2025-2026. وفي الوقت الذي يصل فيه الصراع المثير على اللقب بين النصر والهلال إلى ذروته في الجولة الأخيرة، يتصدر كريستيانو رونالدو وإيفان توني قائمة المرشحين إلى جانب جواو فيليكس وخوليان كينونيس وروبن نيفيش في موسم يتسم بالمنافسة الشديدة.
"لم يحترم النصر وجماهيره" .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2
لم يستطع كريستيانو رونالدو إخفاء غضبه ليلة السبت، حيث تجاهل بشكل مثير حفل توزيع الجوائز الذي أعقب المباراة بعد خسارة فريق العالمي في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أما جامبا أوساكا.
"رونالدو هو المشكلة" .. اتهام أهلاوي للنصر بـ"التكبر على الآسيوية" في ليلة احتفال الراقي بإنجازاته!
في ليلة احتفل فيها الأهلي بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، في جدة، كان الحزن يسود مدرجات الأول بارك في الرياض، حيث فشل النصر في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2.
الأهلي احتفل بإنجازاته في الإنماء، بعد فوزه على الخلود بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، عن طريق إيفان توني وصالح أبو الشامات وإنزو ميلوت.
في المقابل، جاءت هزيمة النصر في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بالخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف نظيف أحرزه دينيز هوميت.
"فشل عالمي في اختبار آسيا" | "رجل الفرص الضائعة".. رونالدو يُسقط "النصر" في أسبوع الحسم!
في ليلة صعبة احتضنها ملعب "الأول بارك" بالرياض، تبخرت أحلام جماهير النصر في معانقة المجد القاري والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، عقب خسارة قاسية أمام ضيفه جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد.
ماذا حدث في ليلة خسارة الآسيوية؟
رقية شرعية لطرد السحر: كواليس مفاجئة في النصر قبل خسارة الآسيوية .. سر رحيل جيسوس وحكام مفضلين أمام ضمك!
أجواء النصر فوق صفيح ساخن، هكذا بات الوضع في الساعات الماضية، عقب خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2، في ميدان الأول بارك.
"حالة لؤم بعدما استفزعوا برجال النصر ضد الهلال" .. هجوم كبير على إعلام الأهلي عقب خسارة دوري أبطال آسيا 2
غضب كبير نشب بين إعلام ناديي النصر والأهلي خلال الساعات الماضية، ليُكمل مسلسل الخلاف بين الطرفين منذ بداية الموسم الجاري، لكن هذه المرة "الشماتة" لخسارة العالمي دوري أبطال آسيا 2.
جامبا أوساكا بطل آسيا 2: كلمات جيسوس تحولت إلى "لعنة" للنصر .. أحبط أسطورته مرتين والهلال قد يهد المعبد!
وخسر النصر اللقب، البطولة التي قالوا عنها إنها في المتناول، عاقبت الأكثر إهدارًا في معقله الأول بارك، ومنحت جامبا أوساكا اللقب الأول للأندية اليابانية، في دوري أبطال آسيا 2.
بهدف مثير للجدل، سجله دينيس هوميت في الدقيقة 30، فاز جامبا أوساكا باللقب، وفي الرياض، بكت جماهير النصر، بعد خسارة البطولة.
عين على الحكم | وكأنه لاعب سلة يروض الكرة: هدف مثير للجدل من جامبا أوساكا .. وسيماكان كاد أن يورط النصر!
أثار الحكم الكويتي عبد الله جمالي، الكثير من القرارات الجدلية "المؤثرة"، أثناء إدارة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بين النصر وجامبا أوساكا الياباني، والمُقامة على ملعب الأول بارك.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
وبات الأمل للنصر هو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بحثًا عن خير ختام لموسم 2025-2026، بعيدًا عن الهرب من شبح "الموسم الصفري" من جديد.
النصر استهل الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي، بركلات الترجيح، إلا أنه يتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، قبل جولة من النهاية.
وتلقى النصر ضربتين موجعتين على مدار الموسم، بعد الخروج المبكر من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد، ومن ثم خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بهدف جامبا أوساكا الياباني.