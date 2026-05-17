أخبار النصر اليوم | ترشيح رونالدو لجائزة كبرى .. رقية ضد السحر ونايف هزازي: فيديو الدعاء على العالمي "مقصوص"!

أكد نايف هزازي، لاعب النصر السابق، أن لم يوجه أي رسالة تحمل إساءة أو تجريح إلى العالمي، داعيًا الجماهير نحو عدم الانسياق وراء الدخلاء والمتعصبين الذين يتدخلون في شؤون النادي.

ونوّه هزازي بأن حديثه الذي تم تداوله على نطاق واسع، بشأن الدعاء على النصر، قد تم اقتصاصه، ولم يحمل الرسالة كاملة، مضيفًا "منذ بداية الموسم وأنا مع النصر وأدعمه ودائمًا ما أصبّر جماهيره، قد أكون اتحادي القلب، ولكني أميل مع النصر.

عندما قلت (حوبة)، وقتها كانت ردة فعل في لحظة غضب، ولكني سامحت وقلت (يارب تعدي)، ولو كانت حوبتي أو غيري، إن شاء الله تُكسر، ثم أني منذ رحلت عن الفريق، وفاز بالألقاب أيضًا، مثل السوبر والبطولة العربية، وبعد قدوم كريستيانو رونالدو، صرنا نتمنى أن يحقق النصر الدوري.

لماذا أنتم غاضبون من خسارة آسيا 2؟ أعرف أنكم متعطشون لبطولة، ولكن بهدوء، أقدر عصبية الجمهور، ووجود خوف من ضياع الدوري، خاصة وأن اللاعبين يتصرفون في الفترة الأخيرة وكأنه يلعب مباريات ودية، ويجب أن نشاهد قتالية، ولكني واثق من أن النصر سيتوج بالدوري الخميس بإذن الله".

"الله يسامحني لكنني كنت جريحًا" .. نايف هزازي: كثير من لاعبي النصر دعوا عليه وربما يخسر الدوري بعد آسيا

أمام سوء الحظ الغريب الذي يواجه النصر بالأمتار الأخيرة من الموسم الجاري 2025-2026، خرج نجمه السابق نايف هزازي، معترفًا أنه أحد من دعوا على النادي من قبل على إثر تعرضه للظلم به.

عندما كان يخسر النصر أي بطولة طوال السنوات الماضية، كان الهجوم في المقام الأول ينصب على مسؤولي النادي واللاعبين، وتلاحقهم الاتهامات بالتقصير والعوار الفني وما شابه من أسباب ما بين فنية وقلة خبرة إدارية وما شابه.

لكن ما يحدث للعالمي خلال الخمسة أيام الأخيرة، تسبب في تغيير البوصلة تمامًا حول ما يحدث للفريق، خاصةً وأنه أفضل فريق سعودي خلال موسم 2025-2026..

كتيبة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي، خسرت فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 لصالحها قبل الجولة الختامية، بالتعادل في الوقت القاتل أمام الهلال (1-1)، بهدف من خطأ فادح للحارس البرازيلي بينتو .. ومن ثم تأجل حسم البطل للجولة الأخيرة المنتظرة.