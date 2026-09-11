أخبار النصر اليوم | 3 لاعبين خارج مباراة الخليج .. كريستيانو جونيور يسقط أمام الهلال و"اللعب النظيف" شرط الاستحواذ!

أكد الإعلامي علي العنزي، أن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، قرر أن تتوجه البعثة مباشرة إلى الإمارات، من الدمام، من أجل تجنب الإرهاق، وكذلك إعطاء الفريق مساحة وراحة أكبر.

ويحل النصر ضيفًا على الخليج، السبت، على ملعب إيجو في الدمام، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، قبل التوجه إلى الإمارات، من أجل ملاقاة العين، الثلاثاء، في مستهل جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الرياضية" بأن النصر سيفتقد لجهود الثلاثي كينجسلي كومان وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب، الذين يغيبون عن قائمة مباراة الخليج؛ حيث يعاني كومان من آلام في العضلة الخلفية، فيما يخضع لفحوصات جديدة، بعد اللقاء، للكشف عن مدى إمكانية مشاركته أمام العين، فيما يغيب أيمن يحيى بعد إصابة في العضلة الضامة، بينما اشتكى غريب من إصابة في مشط القدم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟