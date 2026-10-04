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أخبار النصر اليوم | عودة كريستيانو رونالدو .. ثنائي العالمي يتعافى وتسمم حارس سابق قبل قمة الهلال!
عودة كريستيانو رونالدو
لا تزال أصداء أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع المدير الفني جورج جيسوس، بعد مغادرته لمعسكر بلاده في دوري الأمم الأوروبية، في الوقت الذي عاد فيه "الدون" إلى السعودية، من أجل استئناف تدريباته مع النصر بأسرع وقت ممكن، في إطار الاستعداد لملاقاة الدرعية، يوم الجمعة المُقبلة، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.
بالعائدين من الإصابة .. النصر يعبر الأنوار وديًا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا وديًا على الأنوار بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت مشاركة الثنائي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب بعد الانتهاء من برامجهم التأهيلية، فيما وقّع على الهدفين، كل من ساديو ماني وسعد حقوي.
ورصد حساب نادي النصر، عبر منصة (إكس)، صورة الحارس نواف العقيدي، الذي عاد للتدريبات بعد إصابته في اليد، التي حرمته من استكمال مشواره مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27".
تطورات أزمة رونالدو
أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى موافقة جورج جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، على عقد جلسة صلح مع كريستيانو رونالدو، من أجل تقريب وجهات النظر، في ظل بقاء ملف اللاعب معلقًا بعد مغادرته معسكر البحّارة، فيما أجبرت كثرة التساؤلات بشأن الدون على تدخل المركز الإعلامي من أجل المطالبة بالتركيز على مباراة النرويج، في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.
جيوكيريس "الدولي" غير "المحلي" .. أزمة رونالدو تفتح أبواب النصر أمامه وخيار الأهلي لا يمكن استبعاده!
يعتبر فيكتور جيوكيريس من أهم علامات الاستفهام في آرسنال هذا الموسم، منبوذ ومستبعد ويتعرض لأقصى درجات التجاهل المذلة، لماذا؟ من أجل عيون الألماني كاي هافيرتس!
آرسنال ظل يبحث لسنوات عن مهاجم جديد يمكنه مضاهاة الأرقام التي كان يسجلها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وبعد فشل العديد من الأسماء مثل جابرييل جيسوس وإيدي نكيتيا وحتى هافيرتس نفسه، وقع الاختيار على جيوكيريس في صيف 2025، ليضمه المدفعجية مقابل 69.89 مليون يورو.
فيديو | هل طالب الجيل الجديد بإبعاد كريستيانو؟ صحفي برتغالي يؤكد تعمد جيسوس لافتعال مشكلة مع رونالدو!
أكد الصحفي البرتغالي بيدرو سوبفيدا، أن المدرب جورج جيسوس، قام بافتعال المشكلة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو، وتسبب في إبعاده عن الفريق في فترة التوقف الدولي الجاري.
ويعيش رونالدو فترته الأصعب في مسيرته على الصعيد الدولي، حيث غادر معسكر منتخب البرتغال الأسبوع الماضي، بسبب جلوسه على الدكة كبديل غير مستخدم أمام النرويج، معترضًا على طريقة معاملة المدرب جورج جيسوس معه، والذي خرج بتصريحات نارية للتأكيد على حريته في اختيار العناصر التي يفضلها دون النظر إلى اسم أي لاعب.
فصل آخر منتظر.. خطة من الاتحاد البرتغالي لإعادة كريستيانو رونالدو إلى المنتخب و"هذا الحل البديل"!
يبدو أن الشارع الرياضي العالمي على موعد مع فصل آخر، في أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.
أزمة رونالدو اشتعلت خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ وتحديدًا بعد مواجهة البرتغال ضد منتخب النرويج، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
حارس النصر السابق يروي قصة تسممه قبل النهائي
"قالوا لي لا تتحدث وإلا اعتبروك خائفًا" .. حارس النصر السابق يروي قصة تسممه قبل نهائي الهلال!
بعد ثلاثة عشر عامًا، قرر عبد الله العنزي، حارس مرمى النصر الأسبق، أن يكشف عن واقعة "مفاجئة" تعرض لها خلال مباراة الديربي أمام الهلال، في نهائي كأس ولي العهد، بموسم 2012-2013، مؤكدًا أنه لعب المباراة رغم إصابته بـ"تسمم".
وكان عبد الله العنزي، قد شارك "أساسيًا" ليحرس عرين النصر، في نهائي كأس ولي العهد "2013"، أمام الهلال، والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي.
جدل مستقبل جواو فيليكس
مستقبل جواو فيليكس يشتعل: بند "التمديد التلقائي" لا يعني شيئًا أمام واقع النصر.. وفتح أبواب برشلونة ليس بهذه السهولة!
حالة "غموض" يعيشها عملاق الرياض النصر حاليًا؛ بين الأزمات المالية والإدارية، واقتراب نهاية عقود أكثر من لاعب مهم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
نعم.. العد التنازلي بدأ؛ بخصوص نهاية عقد أكثر من لاعب في صفوف فريق النصر الأول، أبرزهم البرتغالي "المتألق" جواو فيليكس.
فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو من عام 2027؛ وذلك بعدما انضم إلى الفريق الأصفر صيف 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.
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