أخبار النصر اليوم | عودة كريستيانو رونالدو .. ثنائي العالمي يتعافى وتسمم حارس سابق قبل قمة الهلال!

أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى موافقة جورج جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، على عقد جلسة صلح مع كريستيانو رونالدو، من أجل تقريب وجهات النظر، في ظل بقاء ملف اللاعب معلقًا بعد مغادرته معسكر البحّارة، فيما أجبرت كثرة التساؤلات بشأن الدون على تدخل المركز الإعلامي من أجل المطالبة بالتركيز على مباراة النرويج، في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.

جيوكيريس "الدولي" غير "المحلي" .. أزمة رونالدو تفتح أبواب النصر أمامه وخيار الأهلي لا يمكن استبعاده!

يعتبر فيكتور جيوكيريس من أهم علامات الاستفهام في آرسنال هذا الموسم، منبوذ ومستبعد ويتعرض لأقصى درجات التجاهل المذلة، لماذا؟ من أجل عيون الألماني كاي هافيرتس!

آرسنال ظل يبحث لسنوات عن مهاجم جديد يمكنه مضاهاة الأرقام التي كان يسجلها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وبعد فشل العديد من الأسماء مثل جابرييل جيسوس وإيدي نكيتيا وحتى هافيرتس نفسه، وقع الاختيار على جيوكيريس في صيف 2025، ليضمه المدفعجية مقابل 69.89 مليون يورو.

فيديو | هل طالب الجيل الجديد بإبعاد كريستيانو؟ صحفي برتغالي يؤكد تعمد جيسوس لافتعال مشكلة مع رونالدو!

أكد الصحفي البرتغالي بيدرو سوبفيدا، أن المدرب جورج جيسوس، قام بافتعال المشكلة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو، وتسبب في إبعاده عن الفريق في فترة التوقف الدولي الجاري.

ويعيش رونالدو فترته الأصعب في مسيرته على الصعيد الدولي، حيث غادر معسكر منتخب البرتغال الأسبوع الماضي، بسبب جلوسه على الدكة كبديل غير مستخدم أمام النرويج، معترضًا على طريقة معاملة المدرب جورج جيسوس معه، والذي خرج بتصريحات نارية للتأكيد على حريته في اختيار العناصر التي يفضلها دون النظر إلى اسم أي لاعب.

فصل آخر منتظر.. خطة من الاتحاد البرتغالي لإعادة كريستيانو رونالدو إلى المنتخب و"هذا الحل البديل"!

يبدو أن الشارع الرياضي العالمي على موعد مع فصل آخر، في أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

أزمة رونالدو اشتعلت خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ وتحديدًا بعد مواجهة البرتغال ضد منتخب النرويج، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.