أخبار النصر اليوم | مفاجأة سعيدة قبل لقاء الاتفاق .. لا حاجة للآشعة وفرمان جيسوس قبل ديربي الهلال!

وجه عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، رسالة سعيدة لجماهير العالمي، قبل مواجهة الاتفاق.

ويتأهب النصر لملاقاة الاتفاق، على ملعب الأول بارك، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

ونشر الماجد رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بعد الاتفاق مع الإخوان في إدارة الأول بارك، سيتم تفعيل تذاكر النصر والاتفاق، بالأسعار المخفضة مساء اليوم، نتمنى من جماهيرنا الحضور ومواصلة دعم الفريق في أهم مراحل الموسم. موعدنا في المدرج يا أوفى جمهور".

وسجل جمهور النصر الحضور الأعلى في الجولة السابعة والعشرين، خلال مباراة النجمة، بعد حضور أكثر من 26 ألف متفرج.